СБУ завершила расследование еще одного дела в отношении Тимошенко

Следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области завершил расследование уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО во внедрении корпорацией "Единые энергетические системы Украины" финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, речь идет о деле по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более чем 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделки и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога.

"По этим эпизодам начато ознакомление обвиняемой и защитников с материалами уголовного дела", - уточнили в пресс-центре.

В указанном уголовном деле органами прокуратуры заявлен гражданский иск с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212; ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Относительно совершения других преступлений, а именно организации уклонения от уплаты более чем 10 млн. грн. налогов и покушения на растрату чужого имущества – средств государственного бюджета в сумме 405, 5 млн. долларов США, расследование продолжается.