ТОП-5 (день-вечер)

Украина и Россия приближаются к завершающему этапу переговоров - Азаров

Украина и Россия приближаются к завершающему этапу газовых переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на итоговой пресс-конференции.

«Сейчас, наконец, мы приближаемся к финишу или, так сказать. к завершающему этапу этих переговоров. Мне очень хотелось бы, чтобы они прошли как можно быстрее. Очень хотелось бы, потому что я знаю реальную ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина считает единственно возможным путем создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС.

«Создание трехстороннего газотранспортного консорциума, который бы снял со страны часть той громаднейшей нагрузки по поддержанию этой системы, является единственно возможным», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в процессе переговоров Украина не идет на односторонние уступки. «Поэтому так тяжело и идут эти переговоры, потому что ни Президент, ни правительство не поступаются национальными интересами. Ни о каких уступках односторонних вообще речи не идет. Вот поэтому так тяжело идут переговоры, и так трудно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер позитивно отозвался о заявлении министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА относительного того, что РФ в процессе переговоров будет учитывать интересы Украины.

«Хорошо, что господин ЛАВРОВ сделал такое заявление. Очень важно сейчас, чтобы за этим заявлением последовали конкретные действия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Украина и Россия должны учесть интересы друг друга при решении газового вопроса.

«Если мы хотим быть близкими партнерами, то мы должны учесть интересы друг друга. Смею Вас заверить, что в политическом плане, не вдаваясь в коммерческие детали, Россия готова в полной мере учесть интересы Украины при учете интересов России нашими украинскими друзьями», - отметил С.ЛАВРОВ.

Отвечая на вопрос, почему Россия отказывается от создания трехстороннего газового консорциума, о чем сообщали СМИ, С.ЛАВРОВ сказал: «Я не думаю, что Вы правильно описали ситуацию с позицией России по будущему ГТС Украины».

«Это вопросы обсуждаются всерьез», - добавил он.

При этом С.ЛАВРОВ отметил, что не занимается газовыми вопросами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пресс-конференция Азарова. Главные тезисы

***

Президент пригрозил персональной ответственностью в газовом вопросе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о персональной ответственности высокопоставленных должностных лиц, в частности членов Совета национальной безопасности и обороны, за эффективную и консолидированную работу по решению газового вопроса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня на заседании СНБО.

«Я хотел бы, уважаемые коллеги, предупредить и попросить о персональной ответственности за эффективность наших совместных действий в той работе на каждом участке, по которой мы наметим сегодня наши совместные действия», - сказал Президент.

По его словам, проблема газоснабжения и цены на газ превратилась в «тормоз социально-экономического развития нашего государства». «Нам нужно дать оптимальный адекватный ответ на этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент напомнил, что Украина уже третий год подряд ищет выход из ситуации, “в которую ее загнали газовые соглашения 2009 года”, однако до сих пор разные предлагаемые пути решения этого вопроса не дали окончательного ответа на него.

«На сегодняшний день чрезмерные переплаты за газ изымают не только средства на развитие нашей страны и социальных программ. Они залезли в карман практически каждого гражданина нашего государства», - сказал он, напомнив, что без учета «харьковской скидки» Украина платит за газ самую большую цену в Европе, а может и в мире.

По словам В.ЯНУКОВИЧА Украина должна принять эффективное и адекватное решение относительно непомерно высокой цены на газ, которую наше государство получило в результате газовых соглашений 2009 года. «Этот вопрос имеет очень большой вес в жизни нашей страны, в ее экономике и в развитии нашего государства», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что такие газовые соглашения являются для Украины «огромным грузом» - в том числе ввиду того, что они заключались сроком на 10 лет. “Следовательно, сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы решить эту проблему”, - сказал он.

«В условиях экономического кризиса, который сейчас существует в мире, - и он никак не может обойти Украину, - это соглашение является дополнительным негативным рычагом влияния на жизнь нашей страны. Без преувеличения скажу - каждого человека», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

***

Переговоры с МВФ будет вести министр финансов Хорошковский

Переговоры с Международным валютным фондом, которые намечено продолжить 24 января, будет вести новоназначенный министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Поедет новый министр финансов на эти переговоры. Так что я настроен на то, чтобы двигаться позитивно в этом направлении», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в МВФ, с учетом опыта Греции, возникло понимание того, что за счет сокращения дефицита бюджета финансовые проблемы полностью не решаются, и при этом под угрозу попадает экономическое развитие и покупательная способность граждан.

«Возникло понимание (в МВФ – УНИАН), которое нам давно понятно, что все это должно быть очень сбалансировано», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина в 2012 году может обойтись без кредита МВФ, однако хотела бы его получить, поскольку это «самые дешевые деньги».

Как сообщал УНИАН, украинская делегация 24 января отбудет в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда.

Напомним, в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей, Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

***

Богатырева: на сегодняшний день «возникла реальная угроза национальной безопасности»

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил разработать дополнительные мероприятия по обеспечению энергетической независимости страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА по результатам заседания СНБО, которое состоялось сегодня в Киеве.

По ее словам, темой сегодняшнего заседания стало преодоление кризисной ситуации, связанной с газовым контрактом 2009 года с Российской Федерацией.

Р.БОГАТЫРЕВА заявила, что в связи с условиями этого контракта на сегодняшний день в Украине «возникла реальная угроза национальной безопасности».

Как сказала секретарь СНБО, соглашение загнало экономику Украины в сложные условия. По ее словам, непомерно высокие тарифы на поставки газа по сравнению с другими странами снижают конкурентоспособность Украины.

В подтверждение Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что ежегодно Украина платит России за газ 96 млрд. грн., и убытки государства составляют до 5 млрд. долларов в год.

В связи с этим она заявила, что правительство Украины продолжает настойчивые переговоры для подписания нового справедливого газового контракта.

При этом она добавила, что эти переговоры могут долго длиться.

Как заявила Р.БОГАТЫРЕВА, осознавая это, СНБО решил разработать ряд дополнительных мероприятий по обеспечению энергетической независимости Украины.

В частности, по ее словам, решено осуществить комплекс мероприятий в сфере диверсификации поставок природного газа, в частности, наладить стратегические отношения с ведущими странами – поставщиками газа в регионе.

Также решено увеличить добычу газа на территории Украины, при этом все эти объемы будут направлены на потребности населения и коммунальных предприятий.

Также, сказала секретарь СНБО, было решено начать масштабное внедрение энергосберегающих проектов и использования альтернативных источников.

***

СБУ завершила расследование еще одного дела в отношении Тимошенко

Следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области завершил расследование уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО во внедрении корпорацией "Единые энергетические системы Украины" финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, речь идет о деле по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более чем 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделки и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога.

"По этим эпизодам начато ознакомление обвиняемой и защитников с материалами уголовного дела", - уточнили в пресс-центре.

В указанном уголовном деле органами прокуратуры заявлен гражданский иск с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212; ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Относительно совершения других преступлений, а именно организации уклонения от уплаты более чем 10 млн. грн. налогов и покушения на растрату чужого имущества – средств государственного бюджета в сумме 405, 5 млн. долларов США, расследование продолжается.

***

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТОП-5 (утро-день)

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Условия. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН