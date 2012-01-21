В Киеве разрешен демонтаж МАФов на остановках общественного транспорта

В Киеве снят мораторий на демонтаж киосков на остановках общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера в ходе экстренного совещания первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

"Я хочу напомнить, что вчера комиссия, которую я возглавляю, по сносу МАФов отменила мораторий на снос коммерческих структур на остановках”, - сказал он, реагируя на озвученную руководителем “Киевпасстранса” Николаем ЛАМБУЦКИМ проблему отказа отдельных владельцев киосков на остановках убирать снег на закрепленной за ними территории.

“Учитывая это решение (о снятии моратория), сейчас у вас есть возможность повлиять на ситуацию. У многих уже закончились договоры, и вот как раз вопрос своевременной очистки территорий остановок можете присоединить к вопросу о продлении аренды территорий. Если не будут реагировать – договоры с ними не продлевать, будем разрывать и сносить”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

Обращаясь к начальнику Главного управления по контролю за благоустройством Сергея САДОВОГО, А.МАЗУРЧАК поручил ежедневную фотофиксацию территорий МАФов. “Те киоски, которые вокруг себя не убрали, не принимают участия в этом, не будут с ними продлеваться договоры, будут демонтированы. И будут приходить те, кто это может делать”, - предупредил первый заместитель председателя КГГА.

Свои жалобы на владельцев киосков озвучил также присутствующий на совещании представитель КП “Киевский метрополитен”.

"Есть проблема. Те МАФы, которые находятся вблизи станций (метро), мало того, что большинство из них стоит незаконно, они еще и снег не убирают. На наши обращения очень редко кто реагирует, и пытаются снег куда-нибудь подсунуть, чтобы не вывозить”, - сказал он.

На это А.МАЗУРЧАК поручил метрополитену составить списки тех, кто не убирает территории, и передать их С.САДОВОМУ с целью последующей смены владельцев этих МАФов.

«Предоставляйте свои списки САДОВОМУ, где конкретно есть такие МАФы, которые не убирают, и есть у вас проблемы. И будет обеспечена проверка и соответствующее реагирование по конкретным этим адресам», - сказал А.МАЗУРЧАК.

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