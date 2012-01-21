В ДТП в Кривом Роге три человека погибли, еще двое травмированы

В г. Кривой Рог Днепропетровской области водитель автомобиля “ВАЗ-21011” на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем “ГАЗ-3307”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, в результате ДТП трое пассажиров автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия, а водитель и еще один пассажир этого же автомобиля получили телесные повреждения.