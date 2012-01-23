Янукович утверждает, что Украина и ЕС в этом году подпишут соглашение об ассоциации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Европейский Союз в этом году подпишут соглашение об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Национальном дворце «Украина» в Киеве.

«В этом году мы заключим соглашение о свободной торговле и соглашение об ассоциации с ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, Украина продолжит работу по введению безвизового режима с Евросоюзом.

Президент Украины добавил, что Украина и в дальнейшем будет продолжать политику национального прагматизма в отношениях со своими стратегическими партнерами: Россией, США, Китаем.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры по Соглашению об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли. 19 октября 2011 года представители Украины и ЕС завершили переговоры по созданию ЗСТ.

19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации. Однако парафирование соглашения не состоялось. Предполагается, что соглашение будет парафировать в феврале этого года.

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