Оппозиционные партии заключили Соглашение о совместных действиях

Политические партии, которые входят в состав Комитета сопротивления диктатуре, а также партия «УДАР», которую возглавляет Виталий КЛИЧКО, заключили Соглашение о совместных действиях Объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено в воскресенье на митинге сторонников оппозиционных партий, посвященном Дню Соборности и Свободы Украины на Софийской площади в Киеве.

«В День Соборности Украины провозглашаем: полноценная реализация политических и социальных прав граждан Украины невозможна без отстранения правящего режима ЯНУКОВИЧА. Выборы в Верховную Раду Украины в октябре 2012 года дают нам реальную возможность сделать это конституционным путем. Ради свержения антинародного режима и возобновления настоящего народовластия уполномоченные представители политических партий, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, приоритетным задачей на 2012 год определяют образование большинства в Верховной Раде Украины, которое будет в состоянии остановить узурпацию власти, обеспечить защиту прав и свобод граждан», - отмечается в соглашении.

Также подписанты документа задекларировали возобновить курс государства на европейскую интеграцию Украины, приблизить жизнь украинцев к европейским политическим и социальным стандартам.

В соглашении отмечается, что оппозиционные партии намерены выступать как объединенная оппозиция и совместно действовать на общенациональном и местном уровнях, согласовывать общие политические принципы и подходы на парламентских выборах 2012 года.

Кроме того, оппозиционные партии договорились действовать с целью предотвратить фальсификации и искажения результатов выборов в Верховную Раду.

Соглашением также предусматривается координация действий членов окружных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей и обеспечение их эффективной работы. В соответствии с документом, базовыми требованиями для кандидатов в народные депутаты от оппозиции должны быть патриотизм, порядочность, принципиальность, профессиональность, общественный авторитет, безукоризненная репутация и пр.

Помимо этого, представители объединенной оппозиции Украины договорились о формировании единого списка кандидатов в народные депутаты на мажоритарных округах. Согласно договору, оппозиционные силы формируют единый список на мажоритарных округах по принципу «один округ – один кандидат от объединенной оппозиции».

Лидеры политических партий-участниц соглашения также отказываются от публичной взаимной критики и декларируют принцип взаимоуважения и взаимной непоборности между всеми оппозиционными политическими силами.