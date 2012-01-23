ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Оппозиционные партии объединились в День Соборности Украины» пишет: крупнейшие оппозиционные партии Украины объявили о подписании соглашения об объединении. Текст заявления был зачитан на Софийской площади в Киеве по окончанию митинга, посвященного Дню Соборности Украины…

http://delo.ua/ukraine/oppozicionnye-partii-obedinilis-v-den-sobornosti-ukrainy-172223/

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Также «Дело» в публикации «Мать главы НБУ рассказала, на какие средства создавался банк сына Януковича» пишет: Валентина Арбузова, председатель правления Всеукраинского банка развития, владельцем которого является старший сын президента Украины Александр Янукович, заявила, что период создания и становления банка пришелся на время "оранжевой" власти…

http://delo.ua/finance/mat-glavy-nbu-rasskazala-na-kakie-sredstva-sozdavalsja-bank-syn-172096/

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«Дело» в публикации «Каким будет курс гривни в 2012 году - новый прогноз от Азарова» пишет: правительство ожидает средний курс гривни в 2012 году на уровне 8,1 гривни за доллар. Напомним, месяцем ранее чиновники Кабмина заявляли о немного другом курсовом ориентире - 8,0 гривен за доллар…

http://delo.ua/finance/kakim-budet-kurs-grivni-v-2012-godu-novyj-prognoz-ot-azarova-172180/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газпром» разгоняет «Южный поток», в котором пишет: "Газпром" готов уже в декабре этого года начать строительство газопровода South Stream стоимостью 15 млрд евро, который так и не получил поддержки Еврокомиссии и потому считается экономически бессмысленным. У монополии еще есть время договориться с Евросоюзом о поддержке South Stream, но сделать это становится сложнее - к критике проекта открыто присоединились США. Пересмотреть свои планы по South Stream "Газпром" может лишь в том случае, если сумеет договориться о контроле над газотранспортной системой Украины…

http://www.kommersant.ua/doc/1856835

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Вторая волна кризиса неизбежна», в котором пишет: в конце минувшей недели парламент Казахстана вынес вотум доверия правительству страны. Cохранивший пост премьера Карим Масимов в интервью изданию рассказал, какими будут приоритеты работы нового кабинета, когда ждать вторую волну кризиса и готова ли Астана к переходу на единую валюту в рамках Евразийского союза…http://www.kommersant.ua/doc/1856768

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Издание «Экономические известия» в публикации «Газ подпишут весной» пишет: неразрешенный газовый спор с Россией спровоцировал Совет нацбезопасности и обороны Украины разработать дополнительные меры для обеспечения энергобезопасности страны. Как утверждает источник в «Нафтогазе», условия новых договоренностей газового сотрудничества Москвы и Киева уже практически согласованы, но их подписание на уровне глав государств ожидается после президентских выборов в России…

http://state.eizvestia.com/full/gaz-podpishut-vesnoj

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Новая пена короля», в котором пишут: украинский рынок пива продолжает бурлить и пениться. Устоявшимся его лидерам придется бороться за бокал с еще одной компанией: Oasis CIS, купившая ПБК «Радомышль», объединяет свои украинские активы с другим крупным пивоваренным предприятием страны — «Перша приватна броварня»…

http://markets.eizvestia.com/full/novaya-pena-korolyaъ

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Газета «Сегодня» в публикации «Ученые подсчитают, сколько мусорит каждый украинец» пишет: новые данные позволят требовать от перевозчиков добросовестного выполнения своей работы…

http://www.segodnya.ua/news/14330886.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Донецке орудует «убийца лесных красавиц» пишет: местные власти нашли применение отжившим свое елкам…

http://www.segodnya.ua/news/14330876.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сбербанк упраздняет «Тройку диалог» пишет: более чем 20-летняя история одного из известнейших брендов на российском финансовом рынке подходит к концу. «Тройка диалог» после объединения со Сбербанком лишится своего названия…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1482029/sberbank_bez_trojki

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Также «Ведомости» в публикации «Путин прокомментировал лозунг «Хватит кормить Кавказ» пишут: национальный вопрос для России является фундаментальным, и государство, по мнению премьера РФ, должно уметь органично решать задачу интеграции различных этносов и конфессий…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1482164/putin_prokommentiroval_lozung_hvatit_kormit_kavkaz

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Издание «Известия» в публикации «Государственные менеджеры увязли в частном бизнесе» пишет: Росфинмониторинг выявил связи с аффилированными фирмами у каждого шестого из более чем 800 руководителей энергокомпаний. Во многих случаях есть серьезные подозрения в конфликте интересов…

http://izvestia.ru/news/512648

(УНИАН)