Анонс на 23 января

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится аппаратное совещание с заместителями председателя КГГА, руководителями структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы. Вопросы: Об активизации инвестиционной деятельности в г.Киеве и повышении качества подготовки инвестиционных проектов.

* В Киевском апелляционном хозяйственном суде состоится заседание суда по делу о рассмотрении апелляционной жалобы ОАО “Авиакомпания “Сибирь” (Россия) на решение хозяйственного суда г.Киева от 6 сентября 2011 года, которым авиакомпании было отказано в ее иске о взыскании c Минобороны Украины $15,32 млн в связи с понесенным авиакомпанией ущербом при крушении ее пассажирского самолета Ту-154 в 2001 году. Представителем интересов авиакомпании “Сибирь” в суде является компания Правовая группа “Павленко и Побережнюк”.

* Круглый стол на тему: "Глобальная проблема потери плодородия украинских почв. Как остановить сползание к катастрофе". Организаторы: Национальная академия аграрных наук и аграрное издательство «Альфа-Стевия».Участники: Сергей Булыгин, академик-секретарь отделения земледелия НААН; Александр Иващенко, академик-секретарь отделения растениеводства НААН; Святослав Балюк, директор ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии им. Соколовского»; Валерий Адамчук, директор ННЦ «Институт механизации и электрификации»; Михаил Ромащенко, директор Института водных проблем и мелиорации.

* Пресс-конференция на тему: «Возможна ли диверсификация поставок газа из РФ в ближайшей перспективе?». Участники: директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар и бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

* Пресс-конференция на тему: “Власть усиливает регулирование цен - согласится ли с этим бизнес?”. Организатор - ГолосUA .Участники: президент Ассоциации “Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук, директор программы “Экономическая политика и бизнес” Украинского института публичной политики Максим Борода, экономист, экс-председатель Держфинпослуг Виктор Cуслов.

* Пресс-конференция на тему: "Проблемы банковской безопасности: европейский опыт и украинские реалии". Участники: Сергей Шабовта, президент Украинской федерации профессионалов безопасности (УФПБ); Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков; Александр Музыченко, первый вице-президент УФПБ; Вячеслав Павлив, вице-президент УФПБ - президент группы компаний "Стелс-1"; Евгений Лихожон, ген.директор охранительной компании "Явор-2000".

* Состоится онлайн-конференция руководителя информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Николая Ивченко на тему: «Персональные инвестиции: во что вкладывать деньги в 2012 году».

* в 16.30 в УНИАН состоится пресс-конференция депутата Киевсовета от фракции «УДАР (Украинский демократический альянс за реформы ) Виталия Кличко» Ивана ПЛАЧКОВА. Тема пресс-конференции: «Проблемы и перспективы развития энергетического комплекса Киева».Регистрация на месте по редакционным удостоверениям (ул. Крещатик, 4,

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