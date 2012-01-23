Добыча золота в Закарпатье может навредить региону как центру туризма - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что решение о добыче золота в Закарпатье может навредить этому региону как центру оздоровления и туризма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В пресс-службе напомнили, что в конце прошлого года Закарпатский областной совет согласовал ходатайство НАК «Надра Украины» о выдаче специального разрешения на пользование недрами с целью разработки Мужиевского золото-полиметаллического месторождения, расположенного в Береговском районе Закарпатской области, на 20 лет, а также получение специального разрешения на пользование недрами Береговского золото-полиметаллического месторождения общегосударственного значения, расположенного в Береговском районе, с целью добычи полезных ископаемых на 5 лет.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что эксперты, общественные деятели и ученые, входящие в Общественный совет при Закарпатском областном совете, приводят ряд предостережений относительно поспешности и необоснованности этого решения. В частности, они говорят о том, что в решениях Мужиевского сельского совета относительно пользования недрами Мужиевского золото-полиметаллического месторождения «с целью добычи полезных ископаемых сроком на 20 лет» и пользования недрами Береговского золото-полиметаллического месторождения «с целью геологического изучения сроком на 5 лет» не указаны площади местонахождения предоставленных и предварительно согласованных земельных участков. Кроме того, в данных решениях сельских советов нет даже ссылок ни на входные данные документов ходатайств ПАО НАК «Надра Украины», ни на любое общественное обсуждение этих чрезвычайно важных для обществ Мужиева, Квасова и Больших Берегов вопросов. Кроме того, заметил Н.ТОМЕНКО, в проектах решений, вынесенных на сессию областного совета, нет документов и ссылок на согласование или позицию Береговского районного совета относительно данного вопроса. Более того, добавил вице-спикер, до сих пор не проведены экологический аудит всего объекта и техническая экспертиза его отдельных участков с целью проектирования эколого-очистительных и других работ.

Вице-спикер напомнил, что идея добычи золота в Закарпатье не является новой. Одно время было создано предприятие ООО «Закарпатполиметаллы», которое выполнило определенные работы и остановило разработку. Учитывая это, заметил Н.ТОМЕНКО, до начала новых работ эксперты говорят о необходимости, как минимум, проверки последствий финансовой деятельности и экологического загрязнения территории ООО «Закарпатполиметаллы».

По словам Н.ТОМЕНКО, общая оценка данного решения свидетельствует, что оно прямо противоречит региональной стратегии развития Закарпатской области до 2015 года, поскольку главными приоритетами региона является развитие туризма, рекреации, виноделия, садоводства, сохранения окружающей среды и т. п., а не добыча золота и других полезных ископаемых.

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Н.ТОМЕНКО напомнил, что за данное решение Закарпатского областного совета не голосовала фракция «БЮТ-Батьківщина». «А мы в свою очередь поддерживаем позицию заместителя председателя областного совета, руководителя фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрея СЕРБАЙЛА о необходимости решения местного общества (как минимум речь идет о местном референдуме жителей Береговского района) и экологическом аудите независимых специалистов с возможным привлечением международных экспертов, чтобы понимать возможные экологические последствия нового-старого проекта по добыче украинского золота», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Он сообщил, что с началом работы парламента будет инициировать включение Верховной Рады и соответствующих правительственных институтов к рассмотрению проблемы золотодобычи, которая беспокоит жителей Закарпатья.