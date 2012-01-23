ТОП-5 (утро-день)

Янукович утверждает, что Украина и ЕС в этом году подпишут соглашение об ассоциации Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Европейский Союз в этом году подпишут соглашение об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Национальном дворце «Украина» в Киеве.

«В этом году мы заключим соглашение о свободной торговле и соглашение об ассоциации с ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, Украина продолжит работу по введению безвизового режима с Евросоюзом.

Президент Украины добавил, что Украина и в дальнейшем будет продолжать политику национального прагматизма в отношениях со своими стратегическими партнерами: Россией, США, Китаем.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры по Соглашению об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли. 19 октября 2011 года представители Украины и ЕС завершили переговоры по созданию ЗСТ.

19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации. Однако парафирование соглашения не состоялось. Предполагается, что соглашение будет парафировать в феврале этого года.

***

Кабмин предлагает разрешить аренду и концессию ряда ТЭЦ

Кабинет министров Украины предлагает исключить из перечня не подлежащих приватизации объектов 13 крупных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) для последующей передачи в аренду либо в концессию.

Об этом сказано в законопроекте, зарегистрированном правительством в Верховной Раде 16 января (рег. №9713), которым предлагается внести соответствующие изменения в некоторые законы Украины по вопросам приватизации.

В перечень таких объектов, в частности, планируется включить Днепродзержинскую и Криворожскую ТЭЦ (обе Днепропетровская обл.), Северодонецкую и Лисичанскую ТЭЦ (обе Луганская обл.), Харьковскую ТЭЦ-5 и ТЭЦ "Эсхар" (обе Харьковская обл.), Симферопольскую, Камышбурунскую ТЭЦ и Сакские тепловые сети (все АР Крым), Севастопольскую, Николаевскую, Одесскую и Херсонскую ТЭЦ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие обеспечит реализацию программы технического переоснащения ТЭЦ для сокращения потребления природного газа и его замещения на другие альтернативные виды топлива.

***

Минагропрод планирует разработать стратегию технического перевооружения АПК Украины Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с мировыми производителями сельскохозяйственной техники планирует разработать стратегию технического перевооружения агропромышленного комплекса Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По информации пресс-службы, сегодня вопрос обновления технического обеспечения сельского хозяйства крайне актуален для Украины, поэтому министерство, функции которого недавно дополнены вопросами развития машиностроения для агропромышленного комплекса, активно работает в этом направлении с зарубежными инвесторами. В частности, находясь на Международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Зеленая неделя-2012» в Берлине, министр провел несколько встреч с ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной техники, такими как «CNH», «John Deere» и «CLAAS».

«Вопрос технического перевооружения аграрной отрасли крайне для нас актуально. Я доволен, что основные мировые производители сельскохозяйственной техники проявляют активную заинтересованность в том, чтобы присутствовать на рынке Украины. Мы нашли понимание, и за 2 недели отработаем стратегию подхода по развитию сельского машиностроения на территории Украины и обеспечения техникой наших фермеров и сельхозпроизводителей», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

«Парк новых зерноуборочных комбайнов на 20% пополняется маркой «CLAAS». В направлении расширения сотрудничества в 2011 году подписан меморандум между продовольственно-зерновой корпорации Украины и фирмой «CLAAS» по совместному сбору зерноуборочных комбайнов «TUCANO 440». Собрано 2 комбайна. В 2012 году планируется собрать 400 комбайнов », - отметил министр.

«Правительство Украины заинтересовано в сотрудничестве с такими производителями сельскохозяйственной техники и готово внести соответствующие изменения в законодательстве, чтобы производство сельскохозяйственной техники на территории Украины было привлекательным для иностранных инвесторов и обеспечивало отечественных аграриев качественной техникой», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

***

Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0300/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2564/0,2568, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3900/10,3980. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2936/1,2938 (пятница – 1,2951/1,2953).

В пятницу, 20 января, Нацбанк на рынок не выходил.

***

НЕПОГОДА В УКРАИНЕ: последствия, ликвидация

С целью предупреждения несчастных случаев от падения ледовых сосулек и снега первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК поручил обеспечить своевременную очистку крыш и карнизов домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, балансодержатели остановок ожидания городского пассажирского транспорта должны в кратчайший срок очистить крыши павильонов остановок от снега и налединения.

К очисткам крыш и сливостоков зданий от ледовых сосулек будут привлекать профильные предприятия, ведомства и организации.

По словам начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО, первоочередно от сосулек будут очищать детсады, школы и медицинские учреждения.

В профильном управлении призывают быть осторожными и внимательными, передвигаясь по городу в период таяния льда. При возможности держаться на расстоянии 3-5 метров от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения. Также советуют ни в коем случае не заходить за специальные ограждения вблизи домов или деревьев.

С завтрашнего дня в Киеве эвакуаторы будут забирать из улиц автомобили, которые неправильно припаркованы и мешают убирать снег.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении комиссии по чрезвычайным ситуациям при Киевской горгосадминистрации сообщил сегодня журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ.

«Мы это решение сейчас на комиссии принимаем ради того, чтобы к тому понижению температуры в Киеве, которое ожидается через три дня, мы смогли вывезти весь снег с центральных улиц и территорий, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. И нам в этом никто не должен мешать», - сказал А.ПОПОВ.

Он попросил извинения у киевлян за неудобства, возникшие в городе из-за снегопадов.

Власти Киева решили привлечь дополнительное количество рабочих и техники для очистки города от снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, для января месячная норма осадков составляет 47 миллиметров. «У нас за три дня - с 20 по 22 января - выпало 43 миллиметра. Более 25 миллиметров – считается чрезвычайной ситуацией», - подчеркнул А.МАЗУРЧАК.

По его словам, это серьезная проблема для Киева, учитывая то, что по прогнозам гидрометцентра, через два дня будет снижение температуры до минус 12 градусов. «Для нас стоит сейчас главная задача – за два дня максимум убрать снег, вывезти его из города», - подчеркнул заместитель руководителя горадминистрации.

А.МАЗУРЧАК сообщил, что вчера власти дополнительно закупили 60 ручных мотоблоков для очистки снега и сегодня будет закуплено еще 40 таких устройств. «Привлекаем технику из коммунальных, частных организаций для вывоза снега. Это в основном погрузчики и самосвалы. Нам нужно будет привлечь сегодня где-то до 200 единиц такой техники», - сказал он.

А.МАЗУРЧАК сообщил, что сегодня утром в городе работает более 580 единиц техники, вся эта техника в ближайшие двое суток будет работать круглосуточно. Материалов для посыпки дорог и соответствующей техники город имеет в достаточном количестве.

В то же время, по словам чиновника, существует проблема с привлечением людей. Он отметил, что к уборке снега планируется привлекать военных и студентов.

А.МАЗУРЧАК информировал, что снег вывозится на специально отведенные площадки в урочище реки Лыбидь и возле Днепра. Также предусматривается выделить еще около 30 площадок для снега на пустырях и тому подобное.

В Киевской городской государственной администрации грозят увольнением руководителям райадминистраций, которые безответственно отнесутся к уборке города от снега в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, комментируя увольнение руководителей двух ЖЭКов в Оболонском районе.

«Я могу сказать, что будут уволены не только руководители ЖЭКов, которые не сработают за эти два дня. А будет ставиться вопрос даже об увольнении руководителей райадминистраций и их заместителей. В случае, если кто-то не доработает, он будет уволен с работы. Мы не можем допустить того, что было два года назад», - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, если в ближайшие три дня не будут осуществлены максимальные меры по очистке улиц от снега, то вместо него в связи с понижением температуры образуются глыбы льда. Поэтому сейчас важно все усилия приложить для вывоза снежных завалов.

«Было составлено в эти дни до 300 предписаний и протоколов об административной ответственности каждый день. Сегодня мы будем рассматривать эти протоколы. Я думаю, что это будут сотни людей, которые будут привлечены к админответственности, которые не сработали. И эта практика будет продолжаться на протяжении всей зимы», - также сообщил А.МАЗУРЧАК.

В Запорожской области из-за непогоды сегодня не работают 44 школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Запорожской ОГА начальник Управления образования и науки облгосадминистрации Александр ВЕРОЗУБОВ.

«Всего в связи с погодными условиями в регионе сегодня приостановлены занятия в 44 школах 17 районов области», - сказал он.

По его словам, в связи с этим сегодня за парты не сели 15 тыс. 500 школьников.

«Пусть лучше дети день-два посидят дома, но не будет никаких рисков», - пояснил ситуацию председатель Запорожской ОГА Александр ПЕКЛУШЕНКО.

В Черниговской области из-за непогоды обесточены 9 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение с 38 селами.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В результате неблагоприятных погодных условий (мокрого снега, налипания мокрого снега) сегодня ночью произошло повреждение воздушных линий электроснабжения – отключен 1 участок ЛЭП 10 кВ, обесточены 20 трансформаторных подстанций.

Без электроснабжения остаются 9 населенных пунктов на территории Черниговского района. Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго".

Кроме того, в результате сильных снегопадов усложнен проезд к 20 населенным пунктам, нарушено транспортное сообщение с 38 населенными пунктами Черниговской области.

Для поддержки дорог области в эксплуатационном состоянии было привлечено 452 единицы спецтехники и 803 человек обслуживающего персонала.

Вследствие неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) на отдельных участках автодорог в Запорожской области вчера было усложнено движение автомобильного транспорта. В автомобильные заторы попало около 280 транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по состоянию на 7.00 заторы ликвидированы, движение автомобилей возобновлено.

К ликвидации заторов и расчистке автодорог привлекались всего 181 ед. техники и 247 человек.

В Украине в ночь на 23 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) из-за спрацювання систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 71 населенного пункта в семи областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Одесской области без электроснабжения остались 24 н. п., Запорожской - 16, Херсонской – 9, Черниговской – 9, Днепропетровской – 6, Киевской – 4 и Черкасской -3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 21-22 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) в трех районах области произошло падение 122 электрических опор, из-за чего были обесточены 49 населенных пунктов. (Восстановлен – 31).

На сегодняшний день без электроснабжения остаются 18 сел.

К восстановительным работам привлечены 51 ед. техники и 164 человека, в том числе от МЧС - 17 ед. техники и 58 человек.

В министерстве работает оперативная группа.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Условия. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН