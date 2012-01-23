Анонс на 24 января

* Начнется видеомост Москва – Алма-Ата – Киев – Минск на тему: «Ученые и специалисты ЕАБР оценили эффект интеграции экономик России, Казахстана, Беларуси и Украины», в ходе которого состоится презентация основных выводов "Комплексной оценки макроэкономического эффекта экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС". Участники в Москве: Игорь Финогенов, председатель Правления ЕАБР; Владимир Ясинский, член Правления ЕАБР, управляющий директор по аналитической работе; Виктор Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; Евгений Винокуров, директор Центра интеграционных исследований ЕАБР; Александр Широв, заведующий лабораторией ИНП РАН; Валерий Геец, академик НАНУ.

* Состоится брифинг директора Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Марка на тему: "Оборонный бюджет 2012 года - бюджет концентрации на определенных приоритетах".

* Круглый стол "Итоги строительства - 2011, финансирование строительной отрасли и прогнозы на 2012 год". Организатор - портал 3Doma.ua. Участники: Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития, строительства и ЖКХ; Лев Парцхаладзе, глава наблюдательного совета Конфедерации строителей Украины; Леонид Рысухин, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству; Михаил Голица, президент ХК "Киевгорстрой"; Алексей Кулагин, собственник и директор компании-застройщика жилищного комплекса "Чайка" ООО "Омокс"; Виталий Жихарцев, директор департамента организации работы с частными клиентами АО "АСТРА БАНК" и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Вся правда о жилищном строительстве в Украине». Организаторы: ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» при поддержке программы «Усиление влияния гражданского общества» МФ «Відродження». Вопросы: мошенничество в инвестировании жилищного строительства; некачественное выполнение обязанностей застройщиком перед инвесторами; застройщики-«клоны»; банкротство застройщиков; двойной заработок на ипотеке и др. Будут объявлены итоги реализации проекта «Антикризисная программа поддержки физических лиц-пайщиков строительства жилья». Участники: Татьяна Яковенко, исполнительный директор ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам», Виктор Микушин, участник программы «Льготное молодежное жилищное кредитование» Госсфонда содействия молодежному жилищному строительству, г. Буча; Дмитрий Ардашов и Игорь Бондарь, инвесторы жилого дома по ул.Семьи Сосниных, 4-А, г. Киев; Григорий Свередюк, инвестор ул. Мира, 3б, г. Ирпень; Светлана Зинченко, инвестор ЖК «Нектарный», г. Обухов и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044) 228-28-42/063 187 41 06, info@investhelp.com.ua.

* Состоятся консультации Премьер-министра Украины Николая Азарова с общественностью по вопросам реформирования высшего образования.

* Пресс-конференция на тему: «Газовые контракты как угроза национальной безопасности». Участники: председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик; экономист Виктор Лисицкий; директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Проблемы налогового законодательства: быть или не быть внутреннему и въездному туризму в Украине?». Будут обсуждаться вопросы, связанные с нововведениями в Налоговый кодекс Украины, негативно повлиявшие на развитие внутреннего и въездного туризма в Украине. Как отразятся новации налогового законодательства Украины на въездном и внутреннем туристическом потоке Украины перед «Евро-2012»? Рынок внутреннего и въездного туризма в Украине: объемы рынка, доходы в бюджет и проблемы его развития. Участники: народный депутат Украины Александр Зац, председатель Постоянной комиссии ВС АРК по санаторно-курортному комплексу и туризму Рустам Темиргалиев, президент Туристической ассоциации Украины Борис Выхристенко; президент Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский.

* Пресс-конференция, посвященная созданию и началу деятельности Ассоциации производителей минеральных и питьевых вод Украины, которая входит в Европейскую Организацию Бутылированных Вод и Европейскую Бизнес ассоциацию. Приглашены: Татьяна Стрикаленко, Почетный президент Ассоциации производителей минеральных и питьевых вод Украины; Евгения Крицкая, начальник научно-технического отдела по стандартизации научно-технического центра стандартизации, информационного обеспечения и подтверждения соответствия ГП «Укрметртестстандарт»; Оксана Бамбура, технолог менеджер по управлению системами качества компании IDS Group Ukraine (ТМ «Моршинская», «Миргородская», «Трускавецкая Хрустальная», «Старый Миргород», «Аляска», «Сорочинская», «Аква Няня» и другие), Игорь Пастух, президент Ассоциации Бутылированных вод Украины (HOD) и др.

* Пресс-конференция главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивца на тему: «Результаты деятельности лесного хозяйства в 2011 году и планы на будущее».

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