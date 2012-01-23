Власть Варшавы запретила открытие Национального стадиона 29 января

Варшава. Власть польской столицы Варшавы запретила запланированное на 29 января открытие Национального стадиона из-за отсутствия согласия на эксплуатацию объекта пожарной и санитарной служб.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь мэрии города Бартош МИЛЬЧАРЧИК.

"Да. Сегодня мы приняли такое решение", - сказал он, комментируя сообщения польских СМИ о возможном срыве торжественного открытия построенного к Евро-2012 стадиона из-за отсутствия согласия на мероприятие столичной власти.

В то же время он выразил мнение, что государственная компания "Национальный центр спорта" NCS, которая является оператором стадиона и организатором мероприятия, еще сможет до конца недели получить необходимые согласования на эксплуатацию объекта.

Собеседник УНИАН назвал незначительными замечания пожарных и санитарных служб, отметив, что среди них есть отсутствие определенной документации.

"Я не переживаю, что мероприятие может не состояться. Там не такие сложные дела, которые нельзя было бы исправить", - сказал он, но предостерег, что открытие будет зависеть от того, исправит ли NCS выявленные недостатки.

Пресс-секретарь мэрии Варшавы не стал комментировать, почему Национальный центр спорта получает согласование на эксплуатацию практически в последний момент, заметив, что город не имеет отношения к этой созданной правительством компании, а, согласно польскому законодательству, лишь дает или не дает согласие на проведение массовых мероприятий.

Пресс-секретарь NCS Дария КУЛИНСЬКА не уточнила УНИАН, действительно ли может дойти до срыва запланированного на 29 января открытия Национального стадиона, заметив, что компания "реализует план получения согласований и разрешений".

Как сообщал УНИАН, польская власть планировала открыть Варшавский стадион, сооружение которого началось в 2009 году, летом прошлого года, но из-за проблем с некоторыми уже построенными конструкциями введение объекта в эксплуатацию перенесли на 30 ноября 2011 года.

В середине декабря строительная инспекция дала разрешение на использование стадиона за исключением еще не готового на тот момент футбольного поля.

Справка УНИАН. Национальный стадион в Варшаве, который сможет вместить почти 60 тысяч человек, станет самым дорогим объектом среди сооружаемых Польшей к Евро-2012: польское правительство выделило на его строительство более 500 млн. дол., что более чем в два раза больше, чем обойдутся построенные футбольные арены в Гданьске и Вроцлаве и реконструкция городского стадиона в Познани.