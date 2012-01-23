ТОП-5 (день-вечер)

В Украине замедлился рост индекса производства базовых отраслей

В Украине в декабре 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 5% в годовом выражении по сравнению с 8,1% в ноябре 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

За январь-декабрь 2011 г. прирост ИПБО составил 10,1% по сравнению с 2010 годом.

По данным Нацбанка, под влиянием сужения внешнего спроса в декабре сократились объемы производства экспорто-ориентированных отраслей промышленности - металлургии на 4,7%, химической и нефтехимической промышленности на 1,1%.

Нетипично высокая температура воздуха в декабре способствовала уменьшению энергопотребления, что стало причиной снижения объемов производства электроэнергии, газа и воды на 5,3%, что, в свою очередь, повлекло снижение промышленного производства в декабре на 0,5%. При этом темп прироста промпроизводства за 2011 год был на уровне 7,3%.

Прирост объемов строительных работ за 2011 год составил 11,1%, розничной торговли – 14,7%.

Основной вклад в прирост ИПБО (3,4 п.п.) внесло сельскохозяйственное производство, рост которого в декабре составил около 20%, за 2011 год — 17,5%. Благодаря высокому урожаю зерновых (56,7 млн. тонн) прирост объемов растениеводства за год составил 28,2%.

Несмотря на замедление роста ВВП в годовом измерении в IV квартале по сравнению с III кварталом (4,2% по сравнению с 6,6%), прирост ВВП за 2011 год, по расчетам НБУ, будет на уровне 5%.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

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Министр сельского хозяйства РФ не видит проблемы с украинскими сырами

Министр сельского хозяйства России Елена СКРЫННИК не видит проблемы с украинскими сырами.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать исчерпанным "сырный" скандал между Украиной и Россией, сообщается на сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

"Я считаю, что этот вопрос и не стоял, потому что мы как реализовывали эту продукцию, так и продолжаем ее реализовывать", - сказала Е.СКРЫННИК.

По ее словам, она уже обсудила этот вопрос с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ. "Мы пришли к общему мнению, что не видим в данном вопросе никаких проблем", - отметила она.

Е.СКРЫННИК также заявила, что продолжает рассматривать Украину как важного партнера в аграрном секторе. "Наша сельскохозяйственная продукция в вашей стране и украинская в России реализуются на сегодняшний день с повышенным трендом", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 8 января 2012 года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.

Также Роспотребнадзор заявлял об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, что поставляется в РФ из Украины в последнее время.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК проинформировал, что Госветфитослужба уже обратилась к российским коллегам с просьбой предоставить официальную информацию относительно проверок сырной продукции, импортируемой из Украины.

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Гендиректором «Киевэнерго» назначен экс-глава "Днепрооблэнерго" Фоменко

Наблюдательный совет АК «Киевэнерго» назначил экс-гендиректора ПАО "Днепрооблэнерго" Александра ФОМЕНКО генеральным директором компании вместо уволенного Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщил глава наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван ПЛАЧКОВ.

По его словам, уволенный Э. СОКОЛОВСКИЙ продолжит карьеру в компании на другой позиции.

«Он продолжит работать в компании», - сказал И. ПЛАЧКОВ.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет энергоснабжающей компании ПАО "Днепрооблэнерго" (г. Днепропетровск) с 23 января отозвал Александра ФОМЕНКО с должности генерального директора предприятия в связи с поданным им заявлением об увольнении.

Напомним, до прихода в «Днепрооблэнерго» в апреле 2010 года 36-летний А.ФОМЕНКО с 2005 года возглавлял энергоснабжающую компанию ПАО «ПЭС-Энергоуголь» входящую в структуру энергохолдинга ДТЭК. До этого с 2000 года входил в правление еще одной энергоснабжающей компании ДТЭК - ООО «Сервис-Инвест».

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Управляющая компания энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings Ltd в декабре 2011 года приобрела на приватизационном конкурсе 25% государственного пакета «Киевэнерго» за 450,5 млн. грн. Таким образом, ДТЭК довел свою долю в УФ компании до 71,89%.

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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ: последствия, ликвидация

В Полтавской области в снежный затор попали более 60 автомобилей

Сегодня в 09.00 на автодороге «Конотоп – Ромны – Пирятин» возле с. Белогорилка Лохвицкого района Полтавской области в результате сложных погодных условий в затор попали 50 легковых и 12 грузовых автомобилей, в которых находилось около 90 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

На место происшествия были направлены оперативно-спасательные подразделения. Совместными действиями Лохвицкого филиала райавтодора и Лохвицкого районного отдела МЧС были организованы работы по ликвидации снежного заноса и очистке дороги.

Через два часа на данной автодороге движение транспорта было возобновлено в полном объеме.

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В Запорожской области полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды: шквального ветра, метелей и налипания мокрого снега.

Как сообщил УНИАН заместитель технического директора ОАО «Запорожьеоблэнерго» Игорь БОДНЯ, «по состоянию на 13.45 энергоснабжение всех обесточенных населенных пунктов Запорожской области восстановлено».

Как сообщал УНИАН, в результате крайне неблагоприятных погодных условий, зафиксированных на территории Запорожской области 22 января и в ночь на 23 января, 12 населенных пунктов области оказались обесточенными полностью и еще 5 частично.

Для ликвидацией последствий стихии ОАО «Запорожьеоблэнерго» было задействовано 40 единиц спецтехники и 90 специалистов-энергетиков.

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В Крыму сегодня сошли две снежные лавины, жертв и пострадавших нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

«С 10 до 14 часов на 51-52 километрах горного участка "Бахчисарайское шоссе" сошли две лавины. Первая объемом около 40, вторая - около 30 кубометров снега», - говорится в пресс-релизе.

Движение временно заблокировано. Дорогу пытаются очистить от снега.

Спасатели предупреждают жителей Крыма и туристов, что выезд на автомобиле или выход на прогулку в данный район опасны для жизни.

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Столичным коммунальным службам поручено срочно очистить крыши домов от снега и сосулек

Киев. 23 января. УНИАН. С целью предупреждения несчастных случаев от падения ледовых сосулек и снега первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК поручил обеспечить своевременную очистку крыш и карнизов домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, балансодержатели остановок ожидания городского пассажирского транспорта должны в кратчайший срок очистить крыши павильонов остановок от снега и налединения.

К очисткам крыш и сливостоков зданий от ледовых сосулек будут привлекать профильные предприятия, ведомства и организации.

По словам начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО, первоочередно от сосулек будут очищать детсады, школы и медицинские учреждения.

В профильном управлении призывают быть осторожными и внимательными, передвигаясь по городу в период таяния льда. При возможности держаться на расстоянии 3-5 метров от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения. Также советуют ни в коем случае не заходить за специальные ограждения вблизи домов или деревьев.

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С завтрашнего дня в Киеве эвакуаторы будут забирать из улиц автомобили, которые неправильно припаркованы и мешают убирать снег.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении комиссии по чрезвычайным ситуациям при Киевской горгосадминистрации сообщил сегодня журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ.

«Мы это решение сейчас на комиссии принимаем ради того, чтобы к тому понижению температуры в Киеве, которое ожидается через три дня, мы смогли вывезти весь снег с центральных улиц и территорий, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. И нам в этом никто не должен мешать», - сказал А.ПОПОВ.

Он попросил извинения у киевлян за неудобства, возникшие в городе из-за снегопадов.

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Власти Киева решили привлечь дополнительное количество рабочих и техники для очистки города от снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, для января месячная норма осадков составляет 47 миллиметров. «У нас за три дня - с 20 по 22 января - выпало 43 миллиметра. Более 25 миллиметров – считается чрезвычайной ситуацией», - подчеркнул А.МАЗУРЧАК.

По его словам, это серьезная проблема для Киева, учитывая то, что по прогнозам гидрометцентра, через два дня будет снижение температуры до минус 12 градусов. «Для нас стоит сейчас главная задача – за два дня максимум убрать снег, вывезти его из города», - подчеркнул заместитель руководителя горадминистрации.

А.МАЗУРЧАК сообщил, что вчера власти дополнительно закупили 60 ручных мотоблоков для очистки снега и сегодня будет закуплено еще 40 таких устройств. «Привлекаем технику из коммунальных, частных организаций для вывоза снега. Это в основном погрузчики и самосвалы. Нам нужно будет привлечь сегодня где-то до 200 единиц такой техники», - сказал он.

А.МАЗУРЧАК сообщил, что сегодня утром в городе работает более 580 единиц техники, вся эта техника в ближайшие двое суток будет работать круглосуточно. Материалов для посыпки дорог и соответствующей техники город имеет в достаточном количестве.

В то же время, по словам чиновника, существует проблема с привлечением людей. Он отметил, что к уборке снега планируется привлекать военных и студентов.

А.МАЗУРЧАК информировал, что снег вывозится на специально отведенные площадки в урочище реки Лыбидь и возле Днепра. Также предусматривается выделить еще около 30 площадок для снега на пустырях и тому подобное.

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В Киевской городской государственной администрации грозят увольнением руководителям райадминистраций, которые безответственно отнесутся к уборке города от снега в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, комментируя увольнение руководителей двух ЖЭКов в Оболонском районе.

«Я могу сказать, что будут уволены не только руководители ЖЭКов, которые не сработают за эти два дня. А будет ставиться вопрос даже об увольнении руководителей райадминистраций и их заместителей. В случае, если кто-то не доработает, он будет уволен с работы. Мы не можем допустить того, что было два года назад», - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, если в ближайшие три дня не будут осуществлены максимальные меры по очистке улиц от снега, то вместо него в связи с понижением температуры образуются глыбы льда. Поэтому сейчас важно все усилия приложить для вывоза снежных завалов.

«Было составлено в эти дни до 300 предписаний и протоколов об административной ответственности каждый день. Сегодня мы будем рассматривать эти протоколы. Я думаю, что это будут сотни людей, которые будут привлечены к админответственности, которые не сработали. И эта практика будет продолжаться на протяжении всей зимы», - также сообщил А.МАЗУРЧАК.

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В Запорожской области из-за непогоды сегодня не работают 44 школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Запорожской ОГА начальник Управления образования и науки облгосадминистрации Александр ВЕРОЗУБОВ.

«Всего в связи с погодными условиями в регионе сегодня приостановлены занятия в 44 школах 17 районов области», - сказал он.

По его словам, в связи с этим сегодня за парты не сели 15 тыс. 500 школьников.

«Пусть лучше дети день-два посидят дома, но не будет никаких рисков», - пояснил ситуацию председатель Запорожской ОГА Александр ПЕКЛУШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 января в результате непогоды в Запорожской области на дорогах возникали многочисленные заносы, заметы и заторы на дорогах, из которых, по данным ГУ МЧС в Запорожской области, за двое суток непогоды спасатели высвободили около 500 автомобилей.

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В Черниговской области из-за непогоды обесточены 9 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение с 38 селами.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В результате неблагоприятных погодных условий (мокрого снега, налипания мокрого снега) сегодня ночью произошло повреждение воздушных линий электроснабжения – отключен 1 участок ЛЭП 10 кВ, обесточены 20 трансформаторных подстанций.

Без электроснабжения остаются 9 населенных пунктов на территории Черниговского района. Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго".

Кроме того, в результате сильных снегопадов усложнен проезд к 20 населенным пунктам, нарушено транспортное сообщение с 38 населенными пунктами Черниговской области.

Для поддержки дорог области в эксплуатационном состоянии было привлечено 452 единицы спецтехники и 803 человек обслуживающего персонала.

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Вследствие неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) на отдельных участках автодорог в Запорожской области вчера было усложнено движение автомобильного транспорта. В автомобильные заторы попало около 280 транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по состоянию на 7.00 заторы ликвидированы, движение автомобилей возобновлено.

К ликвидации заторов и расчистке автодорог привлекались всего 181 ед. техники и 247 человек.

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В Украине в ночь на 23 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) из-за спрацювання систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 71 населенного пункта в семи областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Одесской области без электроснабжения остались 24 н. п., Запорожской - 16, Херсонской – 9, Черниговской – 9, Днепропетровской – 6, Киевской – 4 и Черкасской -3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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В Одесской области из-за падения электроопор остаются обесточенными 18 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 21-22 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) в трех районах Одесской области произошло падение 122 электрических опор, из-за чего были обесточены 49 населенных пунктов. (Восстановлен – 31).

На сегодняшний день без электроснабжения остаются 18 сел.

К восстановительным работам привлечены 51 ед. техники и 164 человека, в том числе от МЧС - 17 ед. техники и 58 человек.

В министерстве работает оперативная группа.

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Янукович примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе

25-27 января состоится рабочий визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Швейцарию для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, которого цитирует сайт Президента.

В ходе работы нынешнего заседания ВЭФ, темой которого являются «Глобальные трансформации: формирование новых моделей», предусматривается очертить новые концептуальные схемы взаимодействия и способствовать организации совместной работы относительно новых рисков и возможностей.

Как сообщил глава Администрации Президента Украины, лейтмотивом посещения В.ЯНУКОВИЧЕМ нынешнего заседания ВЭФ станет энергетическая проблематика – ключевой аспект национальной безопасности и экономического развития Украины в нынешних условиях.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, 26 января Президент Украины выступит на сессии Энергетического саммита «Энергетика ради экономического роста», 27 января в рамках этого же мероприятия примет участие в интерактивной дискуссии на тему: «Новая энергетическая архитектура: Возможное и эффективное преобразование». Во время упомянутых сессий будет рассматриваться широкий спектр вопросов современной мировой энергетической архитектуры, в частности направления гарантирования энергетической безопасности Европы, обеспечение надежного и конкурентоспособного снабжения энергоносителей, актуальные вопросы энергетической безопасности Украины, геополитические аспекты энергетической политики, а также развитие альтернативной энергетики. В.ЯНУКОВИЧ представит в своих выступлениях виденье Украины относительно развития новых моделей взаимодействия в энергетике.

27 января Президент Украины выступит в Давосе на Восьмой украинской ланч-конференции «Пути будущего развития». Во время этого традиционного мероприятия, сообщил С.ЛЕВОЧКИН, планируется в неформальной обстановке, при участии политиков и бизнесменов, обсудить широкий круг вопросов развития Европейского проекта, в частности потенциал Украины для объединения усилий Большой Европы в преодолении современных вызовов и построении конструктивных отношений.

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