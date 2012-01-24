ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Эпоха перемен: как живет бизнес после налоговой реформы» пишет: украинские бухгалтеры и аудиторы выработали устойчивый иммунитет к постоянным изменениям в налоговом законодательстве страны. О последствиях внедрения Налогового кодекса, аудиторском бизнесе и применении новой упрощенной системы налогообложения в интервью изданию рассказала генеральный директор аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" и председатель правления Совета независимых аудиторов и бухгалтеров Елена Макеева…

http://delo.ua/opinions/epoha-peremen-kak-zhivet-biznes-posle-nalogovoj-reformy-172242/

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Также «Дело» в публикации «В Севастополе построят ледовый дворец за 36 млн. грн.» пишет: ледовый дворец будет построен в рамках Национальной программы "Хоккей Украины"…

http://delo.ua/ukraine/v-sevastopole-postrojat-ledovyj-dvorec-za-36-mln-grn-172295/

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«Дело» в публикации «ГПУ: Окружение Тимошенко ищет врачей» пишет: замгенпрокурор Евгений Блаживский заявил об этом в эфире телеканала ICTV, комментируя информацию о том, что окружение Тимошенко ведет переговоры с врачами Израиля…

http://delo.ua/ukraine/gpu-okruzhenie-timoshenko-ischet-vrachej-172296/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банкам удалось списать», в котором пишет: портфели проблемных кредитов сократились в прошлом году на 6-10%, подсчитали в агентстве "Кредит-Рейтинг". Но такая динамика стала возможной не благодаря возврату долгов, а за счет их списания. Банкиры отмечают, что наибольшие трудности возникают с возвратом крупных займов. При этом они не исключают, что спишут в этом году аналогичный объем проблемных долгов…

http://www.kommersant.ua/doc/1857386

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Иван Плачков не может без энергетики», в котором пишет: в "Киевэнерго" нашли способ ускорить прохождение своих инвестиционных инициатив на уровне Киевсовета. Главой набсовета компании назначен депутат горсовета, экс-министр энергетики Иван Плачков. Он пообещал ускорить процесс передачи теплосетей в концессию компании и утверждения ее инвестиционных инициатив…http://www.kommersant.ua/doc/1857378

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Издание «Экономические известия» в публикации «Фирташ купил много газа» пишет: группа бизнесмена Дмитрия Фирташа поставит на свои предприятия 8 млрд. куб. м газа в 2012 г. Это больше, чем в 2011 г. на 50%. Интригой остается, куда пойдет профицитный объем и какую экономику обеспечит бизнесмену цена топлива…

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-kupil-mnogo-gaza

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Также «Экономические известия» публикуют материал «В еде растут сюрпризы», в котором пишут: сферу контроля качества и безопасности продукции охватили реформы. Теперь за ними будет следить Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба. Но пищевых отравлений в Украине меньше не становится. Только за восемь месяцев минувшего года их количество возросло на четверть…

http://markets.eizvestia.com/full/v-ede-rastut-syurprizy

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Газета «Сегодня» в публикации «Каждый четвертый украинец несчастен на работе» пишет: более 85% украинских офисных работников не любят свою работу. Таков результат опроса, проведенного рекрутинговой компанией «HeadHunter»…

http://www.segodnya.ua/news/14331420.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевские власти: Если за 2 дня не уберут снег, начальников ЖЭКов уволим» пишет: предприимчивые киевляне зарабатывают на стихии, а коммунальщики трясутся за свои места…

http://www.segodnya.ua/news/14331296.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Главный кандидат в президенты усложняет жизнь мигрантов» пишет: чтобы жить и работать в России, мигранты уже с 2013 г. должны сдавать экзамены, считает кандидат в президенты Владимир Путин. При этом не только русский язык, но и литературу, историю и основы государства и права. Наиболее востребованные профессионалы в Россию не поедут, сетуют эксперты. Баскетболисты в недоумении…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1483051/chetyre_putinskih_ekzamena

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Также «Ведомости» в публикации «Лагард подтвердила планы МВФ ухудшить прогноз по росту мировой экономики» пишут: на просьбу назвать «слабые места» мировой экономики в свете ожидаемого обнародования более пессимистических прогнозов глава Фонда сказала, что «МВФ будет понижать свои оценки роста практически повсеместно»…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1483250/lagard_podtverdila_plany_mvf_uhudshit_prognoz_po_rostu

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Издание «Известия» в публикации «Бенефициаров покажут на конкурсах» пишет: российские госкомпании нашли, как заставить контрагентов раскрыть своих истинных владельцев…

http://izvestia.ru/news/512843

(УНИАН)