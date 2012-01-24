ТОП-5 (утро-день)

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2012 год - с 3,5% до 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году с 4,5% до 5% (в предыдущем прогнозе ЕБРР за октябрь 2011 года этот показатель был ухудшен с 5% до 4,5%).

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

ЕБРР второй раз подряд ухудшает прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 3,5% до 2,5% (в предыдущем прогнозе ожидаемый показатель был ухудшен с 4,5% до 3,5%).

«Украина..., скорее всего, ощутит значительное влияние кризиса в еврозоне. Последние данные промышленного производства уже свидетельствуют о спаде», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным правительства, рост ВВП Украины в 2011 году составил 5,2%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

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Украинская делегация отбыла в Вашингтон для переговоров с МВФ

Украинская делегация отбыла в Вашингтон для проведения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом УНИАН сообщил начальник управления коммуникаций Министерства финансов Украины Виктор КОСАРЧУК.

«На переговоры с МВФ отбыла делегация во главе с министров финансов Украины Валерием ХОРОШКОВСКИМ», - сказал В.КОСАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, В.ХОРОШКОВСКИЙ 20 января заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

В.ХОРОШКОВСКИЙ разделяет уверенность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в том, что Украина может обойтись собственными средствами, но сотрудничество с МВФ он считает необходимым для поддержания имиджа страны на рынке заимствований.

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«Газпром» и «Нафтогаз» активизируют создание СП по разработке шельфа Черного моря

Москва. Оператор зарубежных проектов «Газпрома» Gazprom International и НАК «Нафтогаз Украины» договорились активизировать работы по созданию совместного предприятия (СП) для разработки структуры Паласа на украинском шельфе Черного моря.

Как сообщили УНИАН в Gazprom International, рабочая встреча представителей «Газпрома» с делегацией НАК «Нафтогаз Украины» состоялась 18 января т.г. в московском офисе Gazprom International. С российской стороны во встрече приняли участие: начальник управления техники и технологии разработки морских месторождений ОАО «Газпром» Владимир ВОВК, начальник управления геологоразведки, лицензирования и недропользования Сергей КАРНАУХОВ, начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья Виктор ВАЛОВ, управляющий директор компании Gazprom International Валерий ГУЛЕВ, первый заместитель директора - исполнительный директор московского филиала Gazprom International Юрий СКОК, представители ОАО «Газпром» и Gazprom International. Украинскую делегацию представляли директор департамента по добыче газа и нефти НАК «Нафтогаз Украины» Александр ЗЕЙКАН, заместитель директора Василий ГЛАДУН и начальник отдела бурения скважин департамента Петр ЧЕПИЛЬ.

«В ходе встречи стороны договорились активизировать сотрудничество по созданию совместного предприятия с целью освоения и разработки структуры Паласа и обозначили перспективные планы по реализации проекта на 2012 год», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись информацией о деятельности компаний в области геологоразведки и добычи углеводородов и выразили заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества в области реализации совместных upstream проектов.

В частности, на встрече было отмечено, что Gazprom International как единое и специализированное предприятие по реализации нефтегазовых проектов «Газпрома» за пределами России готов к совместному освоению перспективных объектов на трансграничном участке шельфа Черного моря. Речь идет о структуре Паласа в северо-восточной части Черного моря, охватывающей восточную часть Керченско-Таманского шельфа и территориально расположенной на границе России и Украины.

Gazprom International напоминает, что договоренность о совместной разработке этого участка была достигнута между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в 2007 году и закреплена в соглашении, целью которого является сотрудничество и организация совместной деятельности по освоению данной структуры.

В марте 2011 года правлением ОАО «Газпром» одобрена программа освоения ресурсов углеводородов на шельфе Черного моря до 2030 года, в соответствии с которой структура Паласа рассматривается как наиболее перспективный на шельфе объект.

На сегодняшний день украинская сторона провела на участке сейсморазведочные работы 2D, интерпретацию полученных материалов, построила структурные карты и оценила прогнозные ресурсы углеводородов.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», общие извлекаемые ресурсы категории С3 на структуре Паласа могут составлять 12,2 миллиона тонн нефти, 120,7 миллиарда кубометров газа. Совокупные извлекаемые ресурсы оцениваются компанией в 132,9 миллиона тонн условного топлива.

При этом украинские партнеры предложили специалистам «Газпрома» посетить Киев для изучения и анализа геолого-технической и финансово-правовой документации в феврале текущего года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР и глава украинского Минэнергоугля Юрий БОЙКО договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Паласа на шельфе Черного моря.

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Роспотребнадзор утверждает, что 14 видов украинских сыров не соответствуют техрегламенту

В российской Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) утверждают, что 14 видов сыров шести украинских производителей не соответствуют техническому регламенту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, при выборочном исследовании образцов находящихся в обороте сыров производства Украины на соответствие «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08, ГОСТ Р «Масло и паста масляная из коровьего молока» установлено, что все 14 образцов сыров имеют в составе растительные жиры, информация о наличии которых не обозначена на этикетке.

В ведомстве подчеркивают, что это вводит в заблуждение потребителя продукции и является нарушением ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

Проведенные исследования выявили несоответствие таких сыров установленным нормам: сыр «Родриго» - изготовитель ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл), сыр «Мраморный» - изготовитель ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл. г. Мена), сыр «Российский» классический, сыр «Голландский» брусковый, сыр «Костромской» - изготовитель ПАО «Баштанский сырзавод» (Николаевская обл.), сыр «Король Артур» со вкусом топленого молока - изготовитель ЧП «Рось» Филиал «Роменский молочный комбинат» (Сумская обл.), сыр «Охотничий» брусковый с паприкой, перцем, петрушкой и чесноком, сыр «Российский» классический - изготовитель ПАО «Бель Шостка Украна» (Сумская обл.), сыр «Сметанковый» - изготовитель ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл. г. Мена), сыр «Сливочный» изготовитель ООО «Лозовский молочный завод» (Харьковская обл.), сыр «Монтегро» с ароматом ореха, сыр «Сметанковый» - изготовитель ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), а также сыр «Российский» классический, изготовитель АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.).

«Таким образом, имеются признаки нарушения права потребителей на предоставление необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, закрепленного пунктом 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»., – отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщал УНИАН, 23 января сайт Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины сообщил, что министр сельского хозяйства России Елена СКРЫННИК не видит проблем с украинскими сырами.

"Я считаю, что этот вопрос и не стоял, потому что мы как реализовывали эту продукцию, так и продолжаем ее реализовывать", - сказала Е.СКРЫННИК.

По ее словам, она уже обсудила этот вопрос с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ. "Мы пришли к общему мнению, что не видим в данном вопросе никаких проблем", – отметила она.

8 января 2012 года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.

Также Роспотребнадзор заявлял об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, которая поставляется в РФ из Украины в последнее время.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК проинформировал, что Госветфитослужба уже обратилась к российским коллегам с просьбой предоставить официальную информацию относительно проверок сырной продукции, импортируемой из Украины.

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Часть объектов ЧФ РФ может быть возвращена Севастополю - Грищенко

Часть объектов Черноморского флота России, базирующегося на территории Украины, по итогам проводящейся инвентаризации имущества может быть возвращена Севастополю. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, находящийся в Мексике с визитом.

"Совершенно очевидно, что ряд объектов и земельных участков, которые в рамках соглашения об условиях пребывания на территории Украины, ЧФ РФ были сданы в аренду, во многих случаях не используются вообще или используются не по назначению", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что было бы правильным вернуть их в пользование городской общины Севастополя. "Его жители, очевидно, нуждаются в том, чтобы эти территории, которые либо просто бесхозны, либо используются не по назначению, были возвращены городу", - подчеркнул глава МИД Украины.

Инвентаризация имущества ЧФ РФ проводится с октября прошлого года по договоренности двух стран. В 2011 году К.ГРИЩЕНКО сообщил, что после инвентаризации недвижимого имущества будет определена рыночная стоимость объектов аренды.

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