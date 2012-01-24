ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ: метеорологи, ГАИ и МЧС предупреждают...

Госавтоинспекция столицы обращается к киевлянам и гостям города считаться со сложными погодными условиями и, по возможности, не выезжать на собственном автотранспорте.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева.

Если же есть такая необходимость, отмечают в ГАИ, то нужно строго соблюдать правила дорожного движения и не оставлять автомобили на обочине. Ведь машины, которые оставлены на столичных улицах, создают препятствие коммунальным службам, убирающим снег. Иногда снегоуборочная техника не может проехать между беспорядочно припаркованными транспортными средствами. Как отметили в ГАИ, автолюбителей, которые будут игнорировать правила парковки, инспекторы Госавтоинспекции, в соответствии с действующим законодательством, будут привлекать к административной ответственности.

Штраф за стоянку в неразрешенных местах составляет 255–340 гривен, напомнили в ГАИ.

Столичная ГАИ обращается к участникам дорожного движения с просьбой сообщать по телефону горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно) о случаях возникновения конфликтных ситуаций на дороге, а также обо всех случаях, когда ГАИ может оказать помощь. Кроме того начал работать телефон для СМС сообщений (063) 768-20-20.

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В Министерстве чрезвычайных ситуаций заявляют, что совместно с другими службами согласованно и оперативно среагировали на ухудшение погодных условий по всей территории Украины и оказали необходимую помощь населению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, ни одна система жизнеобеспечения граждан не была парализована, на всех автодорогах велись работы по расчистке снега и в целом быстро обеспечивалось беспрепятственное движение автотранспорта, заявили на брифинге директор Департамента гражданской защиты Василий КВАШУК и директор Департамента управления спасательными силами Григорий МАРЧЕНКО.

«Коммунальные службы, аварийные бригады облэнерго, спасательные подразделы МЧС во всех регионах оперативно среагировали на ситуацию и приняли необходимые меры для расчистки дорог и ликвидации заторов, обеспечения движения коммунального транспорта, а также возобновления электроснабжения в населенных пунктах. Все территориальные подсистемы гражданской защиты в областях сработали согласованно в соответствии с утвержденными планами реагирования на случаи ухудшения погодных условий», - сообщил В.КВАШУК.

В свою очередь Г.МАРЧЕНКО добавил, что в настоящее время продолжается подготовка системы гражданской защиты граждан к реагированию на случай дальнейшего ухудшения погодных условий.

«Мы готовимся к следующему этапу, на случай возможного похолодания и образования гололедицы. МЧС сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и снизить риски для движения автотранспорта. Кроме того, похолодание всегда влечет увеличение пожаров и количества погибших в них, поэтому министерство готовится оказывать помощь гражданам во время возникновения воспламенений и проводит разъяснительную работу среди населения. Параллельно продолжается подготовка к вскрытию льда и наводнениям», - сказал он.

Директор Департамента управления спасательными силами также сказал, что в Киеве в готовности находится 560 единиц техники для уборки снега. При этом больше 100 единиц будет дополнительно закуплено в ближайшие дни.

По его словам, МЧС к расчистке автодорог привлекается лишь в особых случаях, основная техника находится у автодора, но МЧС также имеет в своем распоряжении 120 единиц техники, которая может привлекаться в случае необходимости.

Кроме того, во время брифинга отмечалось, что Киевская горгосадминистрация поставила задачу перед коммунальными службами максимально ускорить уборку снега в столице, привлечь к этому всю имеющуюся технику и, по возможности, очистить город в течение двух дней – до наступления сильных морозов.

В.КВАШУК напомнил, что в течение этих выходных на территории Украины в связи с ухудшением погодных условий возник ряд чрезвычайных событий. В частности, из-за усложнения проезда по дорогам государственного и местного значения больше всего пострадали Запорожская, Днепропетровска и Полтавская области.

В Украине нарушения движения железнодорожного транспорта зафиксировано не было, но были проблемы с обеспечением движения коммунального транспорта – трамваев, троллейбусов, маршруток. Кроме того, значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них.

В частности, в Закарпатской области в результате падения дерева на автомобиль погибли два человека. Также в отдельных регионах возникли проблемы с электроснабжением. Особенно это касается Одесской области, где в результате налипания мокрого снега и сильного ветра рухнуло около 150 электроопор. В области остаются без электроснабжения около 15 населенных пунктов. По прогнозам, электроснабжение будет возобновлено в течение двух дней.

В связи с усложнением погодных условий в Запорожской области были закрыты несколько школ и детсадов, а в Черниговской области, в городе Бахмач произошел прорыв теплотрассы, в результате чего граждане были лишены теплоснабжения в течение 8 часов.

Из-за усложнения погодных условий спасателям пришлось оказывать помощь 2 туристам, которые заблудились в горах Крыма, а также туристической группе (21 человек), которая заблудилась в горах на Закарпатье.

В горных районах до сих пор существует угроза спуска лавин. Так, 23 января в Крыму из-за спуска двух лавин был заблокирован проезд на автодороге «Ялта – Ай-Петри – Бахчисарай».

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В ближайшее время метеорологи прогнозируют стихийные явления в акватории Черного и Азовского морей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА.

Он отметил, что вместе со снижением температуры, которое ожидается в ближайшее время, в Украине ожидаются стихийные погодные явления в акватории морей, а также, частично, в южных и юго-восточных областях Украины.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, а в акватории морей и на побережьях – до 25-30 м/с - это приведет к высокому волнению на поверхности морей, обледенению кораблей, ухудшению видимости, что осложнит условия для судоходства.

Также Н.КУЛЬБИДА сообщил, что гололедица на дорогах Украины и лавинопасность в Карпатах и горах Крыма будет сохраняться еще длительное время.

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Завтра в Украине ожидается небольшой снег, днем на юге Одесской области и в Крыму мокрый снег и дождь, лишь в восточных областях без осадков.

На дорогах гололедица. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части утром и днем порывы 15-20 м/с, местами 25-28 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза, в восточной части и в Сумской области ночью 12-17° мороза, местами 20-22°, днем 10-15° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму на протяжении суток около 0°, на Южном побережье Крыма 3-7° тепла.

В Киевской области в среду ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 2-7° мороза. В Киеве температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

25-27 января на акватории Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: усиление скорости ветра 25-30 м/с, высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм, обледенение судов, парение моря, ухудшение видимости 50-500 м, осложнение ледовой обстановки, сгонно-нагонные изменения уровней воды на побережье.

28-31 января сохранится холодная погода с температурой ночью 17-23° мороза, днем 11-16°; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 23-29° мороза, днем 17-23°; ветер ослабнет.

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С завтрашнего дня до 4 февраля в Украине будут сильные морозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай КУЛЬБИДА.

Он отметил, что в ближайшее время на всей территории Украины ожидается существенное снижение температуры воздуха. «Начнется оно уже в ночь на 25 января, начиная с восточных и северо-восточных областей Украины», – сказал Н.КУЛЬБИДА и добавил, что температурные показатели упадут до 14-19 градусов мороза.

При этом, отметил он, ночные температуры на всей территории Украины будут составлять 15-21 мороза и 10-16 мороза днем.

Самая холодная погода ожидается на Левобережье Украины, особенно в восточных областях, а также на севере Левобережья, где температура воздуха может достигать 22-28 градусов мороза.

Более теплая погода будет в Крыму: ночью от 9 до 14, днем от 2 до 8 градусов ниже нуля.

Кратковременное потепление в Украине можно ожидать на протяжении 4-7 февраля. Тогда же ожидается снег и мокрый снег, на юге – с дождем.

Однако 8-9 февраля опять произойдет снижение температуры.

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В Херсонской области на 25-27 января объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на Херсонский областной центр гидрометеорологии, в эти дни в Херсоне и области ожидается снижение температуры воздуха ночью до 10-15 градусов мороза, днем до 5-10 градусов мороза с усилением северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами ожидаются порывы 25-30 м/с.

Жителей региона просят без безотлагательной необходимости не выходить на улицу и не пользоваться частным транспортом, не ходить и не ставить автомобили под деревьями и вблизи рекламных щитов.

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Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на 25-27 января из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды и просит жителей Крыма и туристов отложить выезды в горы, на рыбалку и охоту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Крыму.

На полуострове ожидается ветреная и морозная погода, усиление северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, местами - до 28 м/с.

25 января температура воздуха в Крыму достигнет 1-3 градусов тепла днем и от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла ночью, днем 26 января ожидается от 5 мороза до 0, ночью 4-9 градусов мороза, днем 27 января 1-6 градусов мороза и ночью 7-12 градусов мороза.

Спасатели предупреждают, что из-за непогоды могут возникнуть сложности в работе транспорта и обрушиться рекламные конструкции.

(УНИАН)