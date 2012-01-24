ТОП-5 (день-вечер)

Украинскую делегацию на переговорах с МВФ возглавляет Клюев, а не Хорошковский

Украинскую делегацию, которая сегодня отбыла в Вашингтон, на переговорах с МВФ возглавил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, уточнили УНИАН в управлении коммуникаций Министерства финансов Украины (сегодня утром Минфин сообщил, что украинскую делегацию на переговорах возглавил новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН).

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, добавили в Минфине, входит в состав делегации.

Пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО также подтвердил УНИАН, что делегацию Украины на переговорах с МВФ возглавил А.КЛЮЕВ. А В.ХОРОШКОВСКИЙ и ряд представителей НБУ входят в состав делегации.

Как сообщал УНИАН, В.ХОРОШКОВСКИЙ 20 января заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

В.ХОРОШКОВСКИЙ разделяет уверенность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в том, что Украина может обойтись собственными средствами, но сотрудничество с МВФ он считает необходимым для поддержания имиджа страны на рынке заимствований.

По поводу одного из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества – повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергии министр считает на сегодняшний день это преждевременным. Такие действия могут привести к увеличению объема неплатежей.

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

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Объем активного газа в ПХГ составляет 14,8 млрд. куб. м – «Укртрансгаз»

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», объем активного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 14,8 млрд. куб. м, что позволяет в полном объеме выполнять заявки украинских потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что данного объема природного газа достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2011/2012 гг.

«Заявки украинских и европейских потребителей природного газа ДК «Укртрансгаз» выполняет в полном объеме», – отмечено в сообщении.

Компания отмечает, что согласно газовому балансу, показатель отбора природного газа из подземных хранилищ в I квартале 2012 года составляет 7,9 млрд. куб. м.

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления, фактическое потребление природного газа Украиной составляет 255 млн. куб. м в сутки.

Начиная с 5 января 2012 года, увеличился отбор газа из ПХГ, который по состоянию на 22 января текущего года составляет 86,7 млн. куб. м в сутки, при этом поступление импортного газа для Украины составляет 113 млн. куб. м в сутки и 55,3 млн. куб.м. газа внутренней добычи.

Всего с начала отопительного сезона из ПХГ отобрано 6,3 млрд. куб. м газа.

Напомним, вчера некоторые российские СМИ сообщили, что с 5 января Украина значительно увеличила отбор газа из подземных хранилищ, и общий объем газовых расходов страны в три раза превышает импорт из РФ.

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Объем субсидий на оплату ЖКУ за 2011 год вырос до 318 млн. грн.

В январе-декабре 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 318 млн. грн., что на 80,6 млн. грн. больше, чем в январе-декабре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 264,9 млн. грн., в сельской – 53,1 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-декабре 2011 года были назначены 2016,7 тыс. семей (95,1% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 1621,7 тыс., в сельской – 395 тыс. По сравнению с январем-декабрем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 249,8 тыс., или на 14,1%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре т.г. увеличился по сравнению с декабрем 2010 года на 25,2% – до 204,2 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях (381,1-259,9 грн.), наименьший – в Севастополе и Николаевской области (110-134,1 грн.).

Справка УНИАН. В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.

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Повышение квартплаты без заключения Госценинспекции станет невозможным?

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует внести изменения в законодательство, которые сделают невозможным повышение тарифов по содержанию домов и уборке придомовой территории (квартплаты) без соответствующего заключения новосозданной Государственной инспекции Украины по контролю над ценами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, поручение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА проверить повышение тарифов рядом городов в регионах в начале этого года привело к возвращению размера квартплаты на предыдущий уровень в Полтаве и приостановке действия повышенной квартплаты в Херсоне.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК напомнил, что Минрегион предлагает ввести порядок доведения до потребителей информации о перечне услуг, структуре цен и тарифов и обоснование их изменений.

«Также планируем изменения в законодательство, которые сделают повышение квартплаты невозможным без соответствующего заключения новосозданной Госинспекции Украины по контролю за ценами», - сказал он.

По словам главы Минрегиона, ведомство приложит максимальные усилия для того, чтобы тарифы в системах жизнеобеспечения формировались прозрачно и исключительно на основе методики, утвержденной правительством, которая обеспечивает безаварийность эксплуатации зданий.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрабатывает порядок доведения до потребителей информации о перечне жилищно-коммунальных услуг и структуре тарифов.

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Moody`s отозвало кредитные рейтинги «Родовид Банка»

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало все рейтинги «Родовид Банка».

Об этом говорится в сообщении Moody`s, переданном УНИАН.

На время отзыва «Родовид Банк» имел по долгосрочным депозитам в национальной и иностранной валюте рейтинг на уровне Caa2, по краткосрочным депозитам в национальной и иностранной валюте - Not Prime, рейтинг финансовой устойчивости (BFSR) — Е, рейтинг по национальной шкале (NSR) - B3.ua.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

30 марта 2011 года Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн. Средства были использованы для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 14 сентября 2011 года на базе проблемного «Родовид Банка» создал санационный банк. Главными задачами банка определены: продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

Правление Нацбанка Украины 15 сентября 2011 года приняло постановление относительно прекращения действия временной администрации в «Родовид Банке» (работала с 16 марта 2009 года) и организации работы для обеспечения выполнения им функций санационного банка.

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