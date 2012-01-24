Анонс на 25 января

* 25-27 января состоится рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Швейцарию для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе. Президент Украины выступит на сессии Энергетического саммита «Энергетика ради экономического роста», в рамках этого же мероприятия примет участие в интерактивной дискуссии на тему: «Новая энергетическая архитектура: Возможное и эффективное преобразование». Президент Украины выступит в Давосе на Восьмой украинской ланч-конференции «Пути будущего развития».

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* В Вышгородском районе в с.Литвиновка состоится проверка пилотного проекта с применением электрообогревателей с энергосберегающими ТЭНами и автоматикой RTC. В мероприятии примут участие: глава КОГА Анатолий Присяжнюк, председатель Вышгородской РГА Александр Приходько и др.

* Пресс-конференция на тему: "Проблемы и последствия для свекльно-сахарной отрасли Украины в случае принятия проекта Закона Украины "О рынке земель" (№ 9001-д)". Участники: директор юридической фирмы "София" Александр Поливодский; президент ВОО "Союзхарчопром" Олег Юхновский, директор Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины Николай Роик; председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины Николай Ярчук; председатель Комитета ВРУ по аграрным вопросам и земельной реформы Григорий Калетник; представитель ЕБРР.

* Круглый стол на тему: "Газобетон/пенобетон - потребительская цена и качество! Конкурентные преимущества и недостатки". Организатор: Ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий".

13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Легализация бизнеса в Киеве: реформа Попова глазами предпринимателей». Цель проведения пресс-конференции - привлечение внимания общественности к проблемам малого и среднего бизнеса столицы накануне митинга в поддержку положений проекта решения Киевского горсовета «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях», который состоится 26 января возле КГГА при участии предпринимателей-членов ОО “Гражданский Корпус”, Ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры г. Киева» и других общественных организаций Киева. Участники пресс-конференции: Роман Солодкий, президент ОО «Гражданский Корпус», Сергей Корниевский, председатель Ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры г. Киева» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Под председательством председателя КГГА Александра Попова состоится заседание Комитета по экономическим реформам Киевской городской государственной администрации. К участию в заседании приглашена первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

* Пресс-конференция на тему: "Качество и безопасность зажигалок - движение к стандартам Евросоюза". Участники: Валентин Безрукий, руководитель Центра экспертиз "Тест" и Нина Кильдий, руководитель отдела тестирований Центра экспертиз "Тест".

* Состоится заседание Центра социально-консервативной политики (Украина) на тему: «Украина-Россия 2012. Перспективы экономического взаимодействия и риски торговых войн». Участники: директор украинского филиала Института Стран СНГ Владимир Корнилов; эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко; президент ЦСКП (Украина) Юрий Липчевский; ген.директор аналитического центра "БЭСТ" Валерий Гладкий; первый вице-президент Ассоциации нефтегазопромышленников России Зияутдин Исаев; руководитель Школы политической психологии Геннадий Балашов и др.

* Состоится открытие 5-го Евроатлантического форума „Украина и ЕС на пороге нового Соглашения об ассоциации: свободная торговля, энергетическая безопасность и демократия”. Организаторы: Фонд ПАУСІ, Фонд Конрада Аденауэра, Институт Евроатлантического сотрудничества, Центр отношений США-Украина (CUSUR), Общественный экспертный совет при Украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС. Участники: Нико Ланге, руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине; Павел Климкин, зам.министра иностранных дел Украины; Стивен Лараби, председатель департамента Европейской безопасности исследовательского центра RAND, Вашингтон; Фридберт Пфлюгер, исполнительный директор Европейского центра энерго- и ресурсосбережения, Кингс Колледж Лондон; Петр Порошенко, бывший министр иностранных дел Украины.

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