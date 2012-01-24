Курс НБУ на 25.01.12

Официальный курс НБУ на 25.01.12100 USD – 798.9800 (24 января – 798.9800)100 EUR – 1038.9137 (24 января – 1040.0323)10 RUR – 2.5878 (24 января – 2.5500) Учетные курсы банковских металлов на 25.01.12 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-133349.76 (24 января-133829.15)961 XAG 10 Серебро-2552.74 (24 января-2592.69)962XPT10Платина-123841.90(24 января-123042.92)964XPD10Палладий-54250.74 (24 января-54250.74)

Официальный курс НБУ на 25.01.12 100 USD – 798.9800 (24 января – 798.9800) 100 EUR – 1038.9137 (24 января – 1040.0323) 10 RUR – 2.5878 (24 января – 2.5500) Учетные курсы банковских металлов на 25.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-133349.76 (24 января-133829.15) 961 XAG 10 Серебро-2552.74 (24 января-2592.69) 962XPT10Платина-123841.90(24 января-123042.92) 964XPD10Палладий-54250.74 (24 января-54250.74)

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