ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина выбирает между Газпромом и Бразилией» пишет: настоящая борьба разворачивается между нефтегазовыми компаниями на украинской части шельфа Черного моря. Российский Газпром и бразильская Petrobras во вторник объявили об активизации сотрудничества с "Нафтогазом Украины". Вопрос в том, кого выберет Киев...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-vybiraet-mezhdu-gazpromom-i-braziliej-172355/

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Также «Дело» в публикации «Власти Украины сами тормозят упрощение визового режима — Еврокомиссия» пишет: в Европе указывают, что из-за непринятия Украиной ряда законов тормозится процесс упрощения визового режима. Хотя месяц назад Андрей Клюев уверял, что до конца зимы подпишут очередные документы, которые упростят украинцам получение виз в страны ЕС...

http://delo.ua/ukraine/vlasti-ukrainy-sami-tormozjat-uproschenie-vizovogo-rezhima-evrokom-172319/

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«Дело» в публикации «ГПУ: Кабмин сегодня рассмотрит отказ от летнего времени и коммунальные тарифы» пишет: о “временном” законопроекте расскажет первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим Копылов. Кроме того, планируется заслушать информацию министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка о результатах мониторинга решений органов местного самоуправления по повышению с 1 января тарифов на жилищно-коммунальные услуги...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-segodnja-rassmotrit-otkaz-ot-letnego-vremeni-i-kommunalny-172361/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сделки РЕПО выиграли время», в котором пишет: в Национальном банке озаботились проблемой доступа участников рынка к средствам регулятора и решили увеличить срок проведения операций РЕПО вдвое — до 60 дней. Банкиры заинтересованы в росте ликвидности рынка и предлагают растянуть срок таких операций от 90 до 365 дней. По их мнению, необходимо позволить заключать сделки под залог не только государственных, но и корпоративных облигаций...

http://www.kommersant.ua/doc/1858142

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Частную жизнь вывели из обращения», в котором пишет: Конституционный суд признал конфиденциальной информацию, касающуюся имущественного положения должностных лиц, а также данных о членах их семей. Разглашать такие сведения теперь можно только с согласия чиновников или в интересах национальной безопасности. Представители оппозиции считают, что этим решением КС сильно осложнил борьбу с коррупцией. Эксперты отмечают, что решение суда "противоречит европейскому праву", и ожидают изменения законодательства в части декларирования доходов...http://www.kommersant.ua/doc/1858167

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Издание «Экономические известия» в публикации «Слабых съели» пишет: поголовье падает, а производители уходят с рынка под давлением лидеров. Однако потребителю беспокоиться не о чем - цена на курятину, по прогнозам аналитиков, останется стабильной...

http://markets.eizvestia.com/full/slabyh-seli

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Таблетки отрегулируют», в котором пишут: главные расследования АМКУ в наступившем году коснутся дистрибуторов на рынке, поскольку подходы и политика фармкомпаний не всегда отвечают требованиям украинского антимонопольного законодательства. Остается актуальным вопрос недобросовестной конкуренции на фармрынке...

http://markets.eizvestia.com/full/tabletki-otreguliruyut

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Газета «Сегодня» в публикации «Азаров заявление об отставке не писал, но ее все равно ждут до выборов» пишет: пресс-секретарь премьера назвал слухи об отставке Н.Азарова провокацией...

http://www.segodnya.ua/news/14331766.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киев уходит под землю: на 3 метра рухнула улица в Святошино, на очереди - Лавра» пишет: из-за прорыва трубы образовалась огромная яма 7 на 7 метров, чудом обошлось без жертв...

http://www.segodnya.ua/news/14331760.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Чистки в госкомпаниях продолжаются» пишет: крупнейшие российские госкомпании расстаются с топ-менеджерами, отвечающими за расходы. Вслед за первым вице-президентом «Транснефти» Михаилом Арустамовым и зампредом правления «Газпрома» Александром Ананенковым кресла лишился курировавший закупки вице-президент «Роснефти» Павел Заблоцкий…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1484194/izgnanie_zavhozov

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Также «Ведомости» в публикации «Росстат собирается пересчитать ВВП» пишут: Росстат собирается пересчитать ВВП, включив в него аренду жилья по фиксированной ставке, как это делают статслужбы Европы и США. Пересчет приведет к росту номинального ВВП, и тогда в мировом рейтинге по объему экономик Россия, возможно, поднимется повыше…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1484193/vmenennyj_vvp

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Издание «Известия» в публикации «Проект нового «калашникова» оказался блефом» пишет: Министерство обороны РФ не будет покупать новые автоматы у «Ижмаша»…

http://izvestia.ru/news/512910

(УНИАН)