При Кабмине создадут оперативную группу для борьбы с последствиями сильного похолодания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил создать при Кабинете министров оперативную группу для предотвращения последствий ожидаемого сильного похолодания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Синоптики предупреждают о значительном похолодании на всей территории страны. Учитывая крайнюю изношенность теплотрасс, водопроводов, других сетей, а также предыдущий грустный опыт аварий в разгар холодов, мы должны вполне очевидные риски встретить во всеоружии и быть готовыми к экстремальной работе... Если придется быстро ликвидировать аварии, безусловно, обеспечивать жизнедеятельность городов и сел», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он поручил создать оперативную группу во главе с министром регионального развития и ЖКХ Анатолием БЛИЗНЮКОМ.

В состав этой группы Н.АЗАРОВ включил министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО, министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГУ, министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ.

Н.АЗАРОВ предоставил А.БЛИЗНЮКУ как председателю группы право вовлекать в антикризисные мероприятия других руководителей министерств, ведомств и региональных администраций.

«Эта оперативная группа на время экстремальных низких температур должна работать круглосуточно. Во всех министерствах и ведомствах, областных администрациях также должны круглосуточно работать ответственные координаторы рангом не ниже заместителя руководителя», - сказал премьер.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что все координаторы должны владеть вопросам ресурсов, которые следует задействовать для ликвидации аварий, включая возможности Госрезерва и мобилизационных резервов. Финансовые расходы на аварийное восстановительные работы должны немедленно покрываться за счет средств специальных фондов государственного бюджета и местных бюджетов.

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