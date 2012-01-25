В МИД надеются в ближайшее время окончательно согласовать текст Соглашения о ЗСТ с ЕС

В МИД Украины надеются в ближайшее время окончательно согласовать текст Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания Пресс-клуба МИД заместитель министра иностранных дел – руководитель аппарата министерства Павел КЛИМКИН.

«Если у нас политическая часть, которая касается юстиции и внутренних дел, полностью готова, выверена юридически и есть перевод, то по зоне свободной торговли Европейская комиссия сейчас работает с Минэкономразвития, чтобы получить этот текст», - сказал он.

По словам П.КЛИМКИНА, в МИД Украины надеются, что эта работа будет завершена в ближайшее время.

«В Европейской комиссии существуют свои процедуры, и как только она их закончит, мы будем готовы к парафированию. Как правило, для завершения этой работы Европейской комиссии нужны 2-3 месяца», - добавил он.

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