ТОП-5 (утро-день)

Необоснованно повышенные коммунальные тарифы отменят

Все необоснованные повышения тарифов на услуги ЖКХ должны быть отменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

При этом Н.АЗАРОВ поручил министру регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ активизировать работу по приведению тарифов к экономически обоснованным размерам.

«Анатолий Михайлович (БЛИЗНЮК – УНИАН), Ваше задание довести эту работу до логического конца. Все необоснованные повышения тарифов должны быть отменены», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что расходы по себестоимости предоставления услуг практически не увеличились. «Возникает вопрос – цена на электроэнергию не менялась, цена на газ не менялась, цена на перевозку грузов не менялась. Что было включено в себестоимость?», - заявил Н.АЗАРОВ.

«В Херсоне, Полтаве и Чернигове, других регионах местная власть решения о такой отмене приняла. Эту работу нужно продолжить, потому что люди и из других городов присылают сообщения о повышении тарифов. Более трехсот обращений о защите от коммунального грабежа пришло на мою страницу в Facebook только за несколько дней», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что эти обращения переданы А.БЛИЗНЮКУ и поручил ему разобраться с этим. «Вникните буквально в каждое. Такого фактического материала Вы ни в каких отчетах, ни от каких комиссий не получите. Картина складывается по всей стране. И предложения, как избежать повышения, где нужно экономить, люди выражают подходящие», - отметил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что и после реформы тарифообразования люди не понимают, как насчитываются тарифы, не видят обоснования себестоимости. «Люди в тех городах, где повышение отменено, даже не знают, как действовать – оплачивать квитанции, которые успели получить, дожидаться ли пересчета. Им не объясняют. Вы (А.БЛИЗНЮК – УНИАН) этот вопрос в первую очередь разъясните людям», - отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь представитель Госфининспекции в ходе обсуждения вопроса о тарифах сообщил, что результаты проверок фактов повышения тарифов подтвердили, что повышение не имело экономических и законных обоснований.

Как сообщал УНИАН, на прошлом заседании Кабмина 18 января Н.АЗАРОВ уже давал поручение профильному министру А.БЛИЗНЮКУ разобраться с необоснованным повышением коммунальных тарифов в некоторых регионах.

«Отдельные руководители местных органов власти, воспользовавшись ликвидацией государственного органа, который отвечает за цены в стране, с 1 января повысили квартирную плату так, что в среднем в Украине она выросла на 8,3%», - сказал тогда Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это произошло только потому, что со стороны МинЖКХ и «с вашей стороны лично, Анатолий Михайлович БЛИЗНЮК», не было контроля и оперативного реагирования на этот счет».

Глава правительства отметил, что Кабмин рассмотрит причины повышения тарифов, поскольку, по словам Н.АЗАРОВА, в Украине не были подняты тарифы на газ, электроэнергию, бензин, курс гривни остается стабильным. «Почему же под новогодние фейерверки «нащедровали» такие повышения квартплаты?», - отметил Н.АЗАРОВ.

«Требование одно – никаких оснований для повышения тарифов нет. Поэтому все необоснованные решения должны быть немедленно отменены, а к их авторам применены меры влияния», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

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Всемирный экономический форум начал работу

В швейцарском Давосе начал работу 42-й Всемирный экономический форум. В ходе первых на форуме дебатов обсуждается будущее капитализма, передает "Лента.ру".

В 2012 году основной темой форума станет "Великая трансформация: формирование новых моделей" (The Great Transformation: Shaping New Models). Среди вопросов, которые также будут обсуждаться в ходе мероприятия, - кризис еврозоны.

С приветственной речью на открытии форума выступит канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ. В прошлом году открывал Давос Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, который в этом году на мероприятие не приедет, - так же, как и премьер-министр Владимир ПУТИН.

В текущем году форум в Давосе пройдет с 25 по 29 января. Организаторы ожидают, что мероприятие посетит рекордное число политиков и бизнесменов - более 2600 человек. В их числе - глава Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД, президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК и новый глава Европейского Центробанка Марио ДРАГИ.

Напомним, 25-27 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в Швейцарию для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.

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Украина "реально" переходит к политике энергонезависимости - Азаров

Украина продолжает газовые переговоры с Российской Федерацией, но реально переходит к политике энергонезависимости и делает акцент на развитие альтернативных источников обеспечения газом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Украина реально переходит к политике энергетической независимости и энергетической эффективности. Переговоры с российскими партнерами по отмене кабального соглашения несправедливой цены, мы, конечно, продолжаем, но акцент отныне сделан на собственные силы, на отечественные ресурсы, на новейшие технологии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что политика Украины в газовой сфере заключается в сокращении потребления дорогого российского газа. «Украина будет все меньше потреблять дорогого импортного газа и должна больше добывать собственного, увеличить долю собственного угля в энергетическом балансе, снизить энергоемкость в производстве и ЖКХ до европейского уровня. Это задание не на один год. Оно требует огромных ресурсов и сложных и взвешенных управленческих решений, но это безальтернативная реальность», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что на последнем заседании СНБО было признано, что чрезмерно высокая цена на российский газ, действующая на сегодня, создает реальную опасность национальной экономике и в целом государству Украина. «Мы будем решительно противостоять этой опасности, защищать национальные интересы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2012 года секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА заявила, что газ, который будет добываться Украиной, будет использоваться исключительно для нужд населения и коммунальных предприятий.

"Безусловно, газ, который мы в увеличенном количестве будем добывать из собственных источников, будет направлен только для населения и только для коммунальных предприятий. Это принципиально важно», - сказала она. Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что именно таким решением, такими мерами будет решаться стратегическая задача.

Р.БОГАТЫРЁВА выразила уверенность, что реализация задач, которые были поставлены Президентом во время заседания СНБОУ даст возможность уменьшить давление, которое оказывает Россия на Украину в газовом вопросе.

В то же время, по словам Секретаря СНБО, в случае не решения этой задачи, перед Украиной может встать угроза рецессии в экономике и увеличения уровня безработицы.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании СНБО заявил о персональной ответственности высокопоставленных должностных лиц, в частности членов Совета национальной безопасности и обороны, за эффективную и консолидированную работу по решению газового вопроса.

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При Кабмине создадут оперативную группу для борьбы с последствиями сильного похолодания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил создать при Кабинете министров оперативную группу для предотвращения последствий ожидаемого сильного похолодания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Синоптики предупреждают о значительном похолодании на всей территории страны. Учитывая крайнюю изношенность теплотрасс, водопроводов, других сетей, а также предыдущий грустный опыт аварий в разгар холодов, мы должны вполне очевидные риски встретить во всеоружии и быть готовыми к экстремальной работе... Если придется быстро ликвидировать аварии, безусловно, обеспечивать жизнедеятельность городов и сел», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он поручил создать оперативную группу во главе с министром регионального развития и ЖКХ Анатолием БЛИЗНЮКОМ.

В состав этой группы Н.АЗАРОВ включил министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО, министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГУ, министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ.

Н.АЗАРОВ предоставил А.БЛИЗНЮКУ как председателю группы право вовлекать в антикризисные мероприятия других руководителей министерств, ведомств и региональных администраций.

«Эта оперативная группа на время экстремальных низких температур должна работать круглосуточно. Во всех министерствах и ведомствах, областных администрациях также должны круглосуточно работать ответственные координаторы рангом не ниже заместителя руководителя», - сказал премьер.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что все координаторы должны владеть вопросам ресурсов, которые следует задействовать для ликвидации аварий, включая возможности Госрезерва и мобилизационных резервов. Финансовые расходы на аварийное восстановительные работы должны немедленно покрываться за счет средств специальных фондов государственного бюджета и местных бюджетов.

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Минюст определился с созданием Единого госреестра коррупционеров

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ поручил до 1 февраля завершить работу по программному обеспечению Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, это предусмотрено положением о реестре, утвержденным А.ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Документом определен порядок, в соответствии с которым будет формироваться и будет вестись Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Держателем реестра будет выступать Министерство юстиции. Реестр будет представлять собой электронную базу данных, которая будет содержать сведения о лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

В реестре будет обеспечиваться единый учет соответствующих лиц и лиц, которые были привлечены к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение. Лица будут вноситься в реестр на основании решения суда, которое вступило в законную силу, или приказа о наложении на лицо дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.

Все сведения будут вноситься Минюстом и его территориальными подразделениями.

Сведения из реестра будут подпадать под действие Закона «О защите персональных данных» и будут предоставляться исключительно по запросу государственных органов, органов местного самоуправления с целью проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления. Также сведения будут предоставляться правоохранительным органам – в случае необходимости получения такой информации в рамках уголовного или административного производства.

Кроме того, информация, которая содержится в реестре, будут использоваться для анализа сфер государственной политики и должностей с самыми большими коррупционными рисками.

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