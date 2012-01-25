КГГА инициировала ряд законодательных изменений для экономического развития столицы

КГГА инициировала ряд законодательных изменений, которые должны ускорить экономическое развитие столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на расширенном заседании Комитета по экономическим реформам КГГА председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ. По его убеждению, достичь быстрых изменений к лучшему в одном городе, даже если это столица, можно лишь при условии обновления законодательной базы. Для развития нужны значительные средства – как бюджетные, так и частные, и привлечь их можно через улучшение бизнес-климата, поддержку киевского производителя, а также привлечение местных и иностранных инвесторов.

Как сказал А.ПОПОВ, КГГА подготовила перечень законодательных изменений, актуальных как для Киева, так и всей Украины.

Председатель КГГА обратился к присутствующей на заседании первому заместителю главы Администрации Президента Украины, исполнительному секретарю Комитета по экономическим реформам Ирине АКИМОВОЙ с ходатайством способствовать ускорению изменений в правовом поле.

Это, в частности, восстановление нормы Бюджетного кодекса о зачислении в бюджет Киева 100% налога на доходы физических лиц, поскольку контрольные показатели Министерства финансов Украины по расходам на выполнение делегированных полномочий (1 корзина) меньше, чем реальная потребность в средствах на выполнение делегированных полномочий, которая основывается на фактических объемах расходов и темпах их роста.

Также А.ПОПОВ выступает за зачисление местным бюджетам 25% налога на прибыль предприятий негосударственной формы собственности, потому что недополучение средств на делегированные полномочия местные бюджете вынуждены перекрывать за счет доходов 2-й корзины, и как следствие, не хватает средств на финансирование расходов на собственные полномочия.

Кроме того, предлагается отменить обязательное получение на бумажных носителях выдержек и выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, поскольку предприниматели теряют рабочее время в очередях, а также возникает избыточная нагрузка на государственных регистраторов.

Столичная власть предлагает разработать и утвердить порядок выдачи документов разрешительного характера и регламентов (информационных карточек), которые определяют последовательность действий для получения документов разрешительного характера, поскольку недостаточная разработанность нормативной базы мешает эффективному функционированию разрешительной системы.

Кроме того, предлагается принять Закон «Об административных услугах», разработать порядок и стандарты предоставления админуслуг, принять Закон «О микрокредитовании малого и среднего бизнеса» и создания кредитно-гарантийных учреждений, а также принять Закон «О франчайзинге» и др.

«Я хочу, чтобы уже в этом году о Киеве заговорили, как о современном городе, который динамически развивается. Я хочу, чтобы Киев стал «городом будущего», где на первом месте – интересы киевлян, интеллект, новые технологии и быстрое экономическое развитие», - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, такой подход не возможен без искоренения бюрократических и теневых схем, которые многие годы процветали в эшелонах киевской власти. Поэтому А.ПОПОВ объявил о начале административной реформы в Киеве и назвал ее главной задачей городской власти.

Также председатель КГГА заявил на заседании о главных бюджетных приоритетах на текущий год – социальной защите и ускоренном экономическом развитии города.

По словам А.ПОПОВА, в реализации этих задач город будет опираться, среди прочего, и на применение прогрессивного мирового опыта, в частности Токио, Нью-Йорка, Парижа.

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