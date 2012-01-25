ТОП-5 (день-вечер)

В Украине задолженность по зарплате в 2011 году сократилась на 19,8%

В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2011 году сократилась на 19,8% - до 977,365 млн. грн. В декабре прошлого года задолженность уменьшилась на 11,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 января т.г. зафиксирован в Донецкой области – 200,279 млн. грн. (в декабре 2011 года сократилась на 15,3%, в январе-декабре 2011 года— на 14,2%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 января 2012 года составила 72,541 млн. грн. (в декабре сократилась на 1,7%, в 2011 году - на 36,6%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в прошлом году зафиксирован в 4 областях Украины. Соответственно сокращение задолженности в 2011 году наблюдалось в 20 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 января т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 240 тыс. грн. (в декабре 2011 года задолженность сократилась более чем в два раза, в январе-декабре 2011 года – в 10 раз), Ривненской – 2,489 млн. грн. (в декабре 2011 года сумма задолженности выросла на 8,5%, в январе-декабре 2011 года снизилась на 70%) и Волынской областях – 6,424 млн. грн. (в декабре 2011 года сократилась на 17,2%, в январе-декабре 2011 года – в два раза).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.

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Предприятия Украины в 2011 году увеличили объем реализованных услуг на 19%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-декабре 2011 года составил 258 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с январем-декабрем 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 5,643 тыс. грн.

В декабре 2011 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 26,2 млрд. грн., что на 22,7% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В структуре объема реализованных услуг почти половину (46,6%) составляли услуги транспорта, почты и связи, почти треть (35,9%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.

Объемы услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Днепропетровской областей, составил больше половины (53,2%) общего объема реализованных услуг.

В частности, в декабре 2011 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 216,1 млн. грн. (включая НДС), что более чем в 1,5 раза больше по сравнению с декабрем 2010 года (в январе-декабре 2011 года – 1,954 млрд. грн., что на 44,8% больше, чем в январе-декабре 2010 года).

Гостиницы и рестораны Украины в декабре 2011 г. реализовали услуг на сумму 261,7 млн. грн., что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2010 г. (в январе-декабре 2011 года - на 4,433 млрд. грн., что на 17,9% больше).

В декабре прошлого года предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 13,855 млрд. грн. - на 24,7% больше, чем в декабре 2010 г. (в январе-декабре 2011 года - на 149,146 млрд. грн., что на 22% больше, чем в январе-декабре 2010 г.).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 9,385 млрд. грн. - на 43,6% больше, чем в декабре прошлого года (в январе-декабре 2011 года - 79,014 млрд. грн., на 39,4% больше).

В сфере образования в декабре прошлого года было предоставлено услуг на сумму 292,9 млн. грн., что на 9,2% больше по сравнению с декабрем 2010 г. (в январе-декабре 2011 года - 2,867 млрд. грн., на 5,4% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 566,2 млн. грн., что на 20,7% больше, чем в декабре 2010 года (в январе-декабре 2011 года - 6,693 млрд. грн., на 9,3% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,579 млрд. грн., что в 1,5 раза больше по сравнению с декабрем 2010 г. (в январе-декабре 2011 года - на 13,862 млрд. грн., что на 34,6% больше, чем в январе-декабре 2010 г.).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2010 году объем услуг, реализованных предприятиями сферы услуг в Украине, составлял 203,2 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в 2009 году.

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Сегодня завершается перерегистрирация «упрощенцев». Заявок - более 1 млн.

Сегодня последний день перерегистрации предпринимателей, желающих продолжать работать или перейти на работу по упрощенной системе налогообложения. Около 85% «упрощенцев» уже подали соответствующие заявления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО.

«Мы считаем, что сегодня мы завершим этот процесс, и все, кто имел намерение и желание перейти на первую, вторую, третью категорию, перейдут и эта возможность есть»,- отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, подали заявления 1,004 млн. предпринимателей.

Как отметил А.КЛИМЕНКО, доля отказа в регистрации очень низкая – около 2%. Среди причин отказа – несоответствие деятельности предпринимателя определенной группе упрощенной системы налогообложения, налоговые долги.

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КГГА инициировала ряд законодательных изменений для экономического развития столицы

КГГА инициировала ряд законодательных изменений, которые должны ускорить экономическое развитие столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на расширенном заседании Комитета по экономическим реформам КГГА председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

По его убеждению, достичь быстрых изменений к лучшему в одном городе, даже если это столица, можно лишь при условии обновления законодательной базы. Для развития нужны значительные средства – как бюджетные, так и частные, и привлечь их можно через улучшение бизнес-климата, поддержку киевского производителя, а также привлечение местных и иностранных инвесторов.

Как сказал А.ПОПОВ, КГГА подготовила перечень законодательных изменений, актуальных как для Киева, так и всей Украины.

Председатель КГГА обратился к присутствующей на заседании первому заместителю главы Администрации Президента Украины, исполнительному секретарю Комитета по экономическим реформам Ирине АКИМОВОЙ с ходатайством способствовать ускорению изменений в правовом поле.

Это, в частности, восстановление нормы Бюджетного кодекса о зачислении в бюджет Киева 100% налога на доходы физических лиц, поскольку контрольные показатели Министерства финансов Украины по расходам на выполнение делегированных полномочий (1 корзина) меньше, чем реальная потребность в средствах на выполнение делегированных полномочий, которая основывается на фактических объемах расходов и темпах их роста.

Также А.ПОПОВ выступает за зачисление местным бюджетам 25% налога на прибыль предприятий негосударственной формы собственности, потому что недополучение средств на делегированные полномочия местные бюджете вынуждены перекрывать за счет доходов 2-й корзины, и как следствие, не хватает средств на финансирование расходов на собственные полномочия.

Кроме того, предлагается отменить обязательное получение на бумажных носителях выдержек и выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, поскольку предприниматели теряют рабочее время в очередях, а также возникает избыточная нагрузка на государственных регистраторов.

Столичная власть предлагает разработать и утвердить порядок выдачи документов разрешительного характера и регламентов (информационных карточек), которые определяют последовательность действий для получения документов разрешительного характера, поскольку недостаточная разработанность нормативной базы мешает эффективному функционированию разрешительной системы.

Кроме того, предлагается принять Закон «Об административных услугах», разработать порядок и стандарты предоставления админуслуг, принять Закон «О микрокредитовании малого и среднего бизнеса» и создания кредитно-гарантийных учреждений, а также принять Закон «О франчайзинге» и др.

«Я хочу, чтобы уже в этом году о Киеве заговорили, как о современном городе, который динамически развивается. Я хочу, чтобы Киев стал «городом будущего», где на первом месте – интересы киевлян, интеллект, новые технологии и быстрое экономическое развитие», - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, такой подход не возможен без искоренения бюрократических и теневых схем, которые многие годы процветали в эшелонах киевской власти. Поэтому А.ПОПОВ объявил о начале административной реформы в Киеве и назвал ее главной задачей городской власти.

Также председатель КГГА заявил на заседании о главных бюджетных приоритетах на текущий год – социальной защите и ускоренном экономическом развитии города.

По словам А.ПОПОВА, в реализации этих задач город будет опираться, среди прочего, и на применение прогрессивного мирового опыта, в частности Токио, Нью-Йорка, Парижа.

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Украина предлагает США рассмотреть вопрос сотрудничества в энергетической сфере

Украина предлагает в ходе четвертого заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям рассмотреть вопрос сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях и в энергетической сфере, в частности повышение энергобезопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом сегодня сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Владимир БАНДУРОВ в ходе встречи с экономическим советником посольства США Шевером ВОЛЬМЕРОМ.

Кроме того, по словам В.БАНДУРОВА, Украина предлагает рассмотреть вопрос устранения нетарифных барьеров в двусторонней торговле, в частности, в части действия антидемпинговых мер в отношении украинской продукции.

Также предлагается в разделе «Таможенное дело» обсудить вопрос заключения Соглашения между правительствами двух стран о взаимной административной помощи в таможенных делах.

В.БАНДУРОВ отметил, что украинская сторона поддерживает инициативу США относительно проекта Плана совместных действий Украины и США в таможенной сфере, направленного на повышение эффективности украинской системы таможенного контроля, и готова рассмотреть проект соответствующего документа.

В свою очередь, в разделе «Авиация» проекта повестки дня американская сторона предложила обсуждение действий Украины, направленных на обеспечение перевода ее из второй в первую категорию безопасности полетов рейтинга Федеральной авиационной администрации США и на приведение нормативно-правовой базы в соответствие с принятым Воздушным Кодексом Украины с целью повышения безопасности полетов.

Как сообщал УНИАН, председателем украинской части Украинско-американского совета по торговле и инвестициям в августе 2011 года назначен вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Дата проведения четвертого заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям на сегодняшний день не определена.

Справка УНИАН. Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве между правительствами Украины и США было подписано 28 марта 2008 года в Вашингтоне и 1 апреля 2008 года – в Киеве.

Основной целью заключения соглашения является расширение и укрепление экономических отношений между Украиной и США в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Соглашение предусматривает создание постоянно действующего двустороннего механизма сотрудничества - Украинско-американского совета по торговле и инвестициям. С украинской стороны совет возглавляет представитель Минэкономики, с американской - представитель Офиса торгового представителя.

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