Янукович образовал Координационный совет по вопросам развития гражданского общества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “Вопросы содействия развитию гражданского общества в Украине”.

Данный документ размещен на официальном сайте главы государства.

Указом образован Координационный совет по вопросам развития гражданского общества как вспомогательный орган при Президенте Украины.

Председателем Координационного совета назначена советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины Марина CТАВНИЙЧУК.

Согласно документу, Национальный институт стратегических исследований с привлечением представителей институтов гражданского общества должен подготовить доклад о состоянии развития гражданского общества в Украине на основе обобщения результатов исследований по этим вопросам и подать ее в месячный срок Координационному совету. И, в свою очередь, должен подготовить и внести в месячный срок в установленном порядке проекты Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине и план первоочередных мероприятий по ее реализации.

Основными задачами Координационного совета являются, в частности, подготовка на основе разработанных направлений и с учетом предложений государственных органов, институтов гражданского общества проекта Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине; подготовка, рассмотрение законопроектов по содействию развитию в Украине гражданского общества, которые предлагаются для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, проектов актов Президента Украины в этой сфере и подготовка предложений к проектам; участие в подготовке посланий Президента Украины к народу, ежегодных и внеочередных посланий Президента Украины в Верховную Раду Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

В состав Координационного совета по вопросам развития гражданского общества вошли, в частности, ряд министров и заместителей министров, отдельные руководители областных государственных администраций, а также исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений БЫСТРИЦКИЙ (по согласию); первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО (по согласию); председатель совета общественной организации «Лаборатория законодательных инициатив» Игорь КОГУТ (по согласию), основатель компании «Research & Branding Group» Евгений КОПАТЬКО (по согласию), заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Лариса МУДРАК, председатель правления общественной организации «Центр прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО (по согласию), пресс-секретарь Президента Украины Дария ЧЕПАК.

Как отметила М.СТАВНИЙЧУК, этот орган «призван стать инструментом взаимодействия в выработке подходов к осуществлению государственной политики относительно содействия развитию гражданского общества со стороны представителей правительства, научных кругов и самих институтов гражданского общества». По ее словам, «об этом свидетельствует и персональный состав Координационного совета, где широко представлен общественный сектор».