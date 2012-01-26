Анонс на 26 января

Конституционный Суд Украины обнародует принятое 25 января Решение по делу по конституционному представлению правления Пенсионного фонда Украины об официальном толковании положений статьи 1, частей первой, второй, третьей статьи 95, части второй статьи 96, пунктов 2, 3, 6 статье 116, части второй статьи 124, части первой статьи 129 Конституции Украины, пункта 5 части первой статьи 4 Бюджетного кодекса Украины, пункта 2 части первой статьи 9 Кодекса административного судопроизводства Украины в системной связи с отдельными положениями Конституции Украины.

* Состоится пленарное заседание IX сессии Киеврады VI созыва.

* Начнется двухдневный II Форум Украины по вопросам конкуренции-2012, организованный при поддержке Антимонопольного комитета Украины. Главная цель Форума - обсуждение последних тенденций в сфере защиты и развития конкуренции на рынках Украины, стран ЕС и СНГ. Будет представлена современная практика Комитета по слиянию предприятий, выявлению и прекращению картелей, монопольных злоупотреблений, недобросовестной конкуренции и рекламы и т.п. В 12.00 состоится подход к прессе председателя АМКУ Василия Цушко, руководителя Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева, председателя Межгосударственного совета по антимонопольной политике, председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции Мажита Есенбаева.

*Состоится заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги деятельности Киевского городского центра занятости в 2011 году и основные задания в 2012 году». На пресс-конференции с докладом выступит директор Киевского городского центра занятости Виктор Сухомлин.

* В рамках оперативного совещания налоговой милиции состоится брифинг первого зам.председателя ГНС Украины - начальника налоговой милиции Андрея Головача на тему: «Роль и место налоговой милиции в сегодняшних условиях».

* Состоится расширенное заседание коллегии Министерства экономического развития и торговли Украины под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея Клюева.

* Пресс-конференция на тему: “Парадоксы статистики: почему при росте зарплат украинцам жить все тяжелее?”. Организатор - ГолосUA. Участники: экс-первый зам..министра труда и социальной политики, эксперт Центра им. Разумкова Павел Розенко, зав.отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАНУ Людмила Черенько и экономист, бывший правительственный секретарь КМУ (1999-2001гг) Виктор Лисицкий.

* Состоится видеомост на тему: «Россия – Украина: газовый диссонанс. Причинно-следственные связи». Участники в Киеве: Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики; Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. В Москве: Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности; Евгений Минченко, ген.директор Международного института политической экспертизы.

* Пресс-конференция на тему: "Нужна ли Украине новая доктрина внешней политики?". Организатор - Институт украинской политики. Участники: Константин Бондаренко, председатель правления Института украинской политики; Василий Филипчук, директор Департамента политики и безопасности МИД Украины; Ирина Геращенко, народный депутат Украины; Алексей Усачев, руководитель секретариата "Украинского клуба"; Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса и общественного движения “Вільний простір” на тему: “Системное уничтожение властью малого бизнеса как общая проблема украинского общества”. Участники: Александр Супрунюк, координатор общественного движения «Вільний простір», Игорь Гурняк, Игорь Запрудский, Анатолий Ковалев, члены Координационного совета Ассамблеи малого и среднего бизнеса Украины, Елена Варнакова, председатель Черниговского профсоюза предпринимателей, Галина Вдовина, председатель профсоюза грузовых перевозчиков (Одесса), Лидия Кривенко, председатель профсоюза предпринимателей «НИКА» (Запорожье) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол по вопросу внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. в части энергосбережения и энергоэффективности. Организатор - Госэнергоэффективности. Участники: Николай Пашкевич, председатель Госэнергоэффективности; руководители структурных подразделений; представители общественных организаций; члены научно-экспертного совета, который действует при агентстве.

* В рамках Евроатлантического форума состоится дискуссия по энергетике.

* 19-00 - в УНИАН состоится семинар писателя Валентина Бадрака на тему: «Матрица победителя, или Как достичь цели, используя опыт гениев». Семинар поможет каждому скорректировать собственную жизненную стратегию. Гений-терапия, которую использует тренер, - универсальная матрица развития личности и достижения успеха, разработанная с использованием стратегий около 500 выдающихся исторических личностей, которых считают гениями. Люди, которые достигли успеха в разных сферах жизни, в действительности использовали похожую матрицу (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на семинар по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net.

* Состоится рабочая поездка министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка в Запорожскую область. В программе: ознакомление с ходом строительства оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Сечевой»; с производством ООО «Агропроминвест - 8» в Вильнянском районе; проведение областного совещания «Состояние и перспективы развития АПК и социально-экономического развития сельских территорий».

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