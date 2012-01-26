Курс НБУ на 26.01.12

Официальный курс НБУ на 26.01.12100 USD – 798.9800 (25 января – 798.9800)100 EUR – 1034.0399 (25 января – 1038.9137)10 RUR – 2.6053 (25 января – 2.5878)Учетные курсы банковских металлов на 26.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-132550.78 (25 января-133349.76)961 XAG 10 Серебро-2530.37 (25 января-2552.74)962XPT10Платина-123841.90(25 января-123841.90)964XPD10Палладий-54090.95 (25 января-54250.74)

Официальный курс НБУ на 26.01.12 100 USD – 798.9800 (25 января – 798.9800) 100 EUR – 1034.0399 (25 января – 1038.9137) 10 RUR – 2.6053 (25 января – 2.5878) Учетные курсы банковских металлов на 26.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-132550.78 (25 января-133349.76) 961 XAG 10 Серебро-2530.37 (25 января-2552.74) 962XPT10Платина-123841.90(25 января-123841.90) 964XPD10Палладий-54090.95 (25 января-54250.74)

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