Президент издал распоряжение о проверке министерств

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал распоряжение “Об изучении состояния исполнения в 2012 году актов и поручений Президента Украины”. Данное распоряжение размещено на сайте главы государства.

Документом утвержден План проведения углубленного изучения (проверок) состояния исполнения в 2012 году центральными органами исполнительной власти, Советом министров Автономной Республики Крым и местными государственными администрациями актов и поручений Президента Украины.

В соответствии с планом, в январе будет проверяться Министерство иностранных дел Украины относительно изучения состояния организации работы по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента Украины, относительно формирования и реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины.

Контроль за исполнением этого распоряжения возложен на главу Администрации Президента Украины.

Кроме того, в январе-феврале также будут проверяться Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственная служба геологии и недр Украины, Государственная экологическая инспекция Украины, ее территориальные органы.

В июне будет проверяться Фонд государственного имущества Украины, его территориальные органы, а в июле - Министерство обороны Украины.

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