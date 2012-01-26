ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Какая судьба ждет киевские киоски и другие МАФы» пишет: 26 января киевские власти намерены принять новые правила ведения бизнеса во временных сооружениях. Как это отразится на предпринимателях, изданию рассказал глава "Союза защиты предпринимательства" Сергей Доротич…

http://delo.ua/businessman/kakaja-sudba-zhdet-kievskie-kioski-i-drugie-mafy-172428/

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Также «Дело» в публикации «Kia отзывает машины в США, но никогда не делает этого в Украине» пишет: Kia Motors Corp сообщила об отзыве 145 тыс. 755 седанов Optima и кроссоверов Rondo в США из-за потенциального дефекта подушек безопасности. Официальный импортер Kia в Украине сообщает: у нас машины этой марки никогда не отзывались…

http://delo.ua/auto/kia-otzyvaet-mashiny-v-ssha-no-nikogda-ne-delaet-etogo-v-ukraine-172409/

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«Дело» в публикации «Форум в Давосе: Западная модель капитализма умрет через 3-4 года» пишет: западной модели капитализма осталось 3-4 года. Это конец игры. Финансовая система убивает реальную экономику. Эти признания стали лейтмотивом первого дня работы 42-го Всемирного экономического форума в Давосе…

http://delo.ua/world/forum-v-davose-zapadnaja-model-kapitalizma-umret-cherez-3-4-goda-172424/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «В зоне не поторгуешь», в котором пишет: в Минэкономразвития подсчитали, что создание зоны свободной торговли с Турцией приведет к торможению роста украинской экономики и снижению доходов госбюджета на 114 млн грн в год. Однако, несмотря на это, договор может быть подписан, так как согласие Анкары на участие в украинских энергетических проектах очень важно для Киева…

http://www.kommersant.ua/doc/1858665

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Обязательная программа», в котором пишет: премьер-министр Николай Азаров поручил главам Минэкономразвития и Минэнерго создать национальную программу энергосбережения и энергоэффективности. Такое решение было принято по результатам закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны, подробностями которого премьер поделился с членами правительства. В ходе заседания также была создана оперативная группа по борьбе с последствиями стихийных бедствий, которую возглавил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк…http://www.kommersant.ua/doc/1858683

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Издание «Экономические известия» в публикации «Залоги вернут заемщикам» пишет: в судах создана новая схема по уклонению от возврата кредитов через аннулирование государственной регистрации банковского должника. Эксперты отмечают, что создание подобного судебного прецедента приведет не только к росту проблемных кредитов в банковских портфелях, но и к изъятию имущества у добросовестных приобретателей — компаний и физлиц, купивших банковcкие залоги с аукционов и торгов…

http://finance.eizvestia.com/full/zalogi-vernut-zaemshhikam

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Нацбанк снял стресс», в котором пишут: Национальный банк посчитал нецелесообразным проведение стресс-тестирования банков в ближайшем времени. Коммерческие банки отмену очередных проверок приветствуют. Впрочем, во Всемирном банке считают решение НБУ лишь временной отсрочкой…

http://state.eizvestia.com/full/nacbank-snyal-stress

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Газета «Сегодня» в публикации «Кулуарный план: выборы мэра Киева пройдут летом, Киеврады - осенью» пишет: депутаты уже начинают проявлять предвыборную активность - заливают катки и раздают пайки…

http://www.segodnya.ua/news/14332158.html

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Также «Сегодня» в публикации «Сколько зарабатывают "отцы" Днепропетровска» пишет: Оклад Ивана Куличенко 3 тыс. 568 грн, а с надбавками выходит вдвое больше…

http://www.segodnya.ua/news/14332198.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Автомобиль для россиян — уже не роскошь» пишет: россиянам сейчас в 3 раза проще накопить на новый автомобиль, чем 10 лет назад…

http://www.vedomosti.ru/auto/news/1485322/avtomobil_uzhe_ne_roskosh

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Также «Ведомости» в публикации «ФРС США будет держать низкие ставки до конца 2014 г.» пишут: Федеральная резервная система США готова проводить ультрамягкую денежную политику еще не один год. Вчера она сообщила, что будет держать процентные ставки на низком уровне по крайней мере до конца 2014 г.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1485365/frs_ssha_budet_derzhat_nizkie_stavki_do_konca_2014_g

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Издание «Известия» в публикации «Иностранцы не потянули российскую меганауку» пишет: финансовую поддержку от зарубежных организаций получили три из шести проектов, одобренных российским правительством…

http://izvestia.ru/news/513119

(УНИАН)