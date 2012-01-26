Данные кандидатов на госдолжности подвергнут спецпроверке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил порядок организации проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Проверка будет осуществляться на основе Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Это не касается кандидатов на пост Президента Украины, кандидатов в народные депутаты Украины, кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и на должности сельских, поселковых, городских председателей.

Специальная проверка сведений о кандидатах на должность судьи осуществляется с учетом требований Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Организация проведения специальной проверки возлагается на руководителя или заместителя руководителя соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления, на занятие должности в котором претендует кандидат, кроме случаев, установленных законом.

Специальной проверке подлежат сведения относительно: привлечения лица к уголовной ответственности, в том числе за коррупционные правонарушения, наличия судимости, ее снятия, погашения; факта, подвергается ли лицо или подвергалось раньше административным взысканиям за коррупционные правонарушения; достоверности сведений, указанных в декларации об имуществе, доходов, расходов и обязательств финансового характера за прошлый год; наличия у лица корпоративных прав; состояния здоровья, образования, наличия научной степени, ученого звания, повышения квалификации; гражданства; других сведений, требование о представлении которых установлено законом.

Специальная проверка проводится по письменному согласию кандидата, которое подается вместе с заявлением о назначении, а в случае конкурсного отбора такое согласие подается в течение трех дней с даты получения кандидатом сообщения о результатах конкурса.

В случае непредоставления кандидатом согласия специальная проверка относительно него не проводится и вопрос о его назначении или подготовке представления для назначения на соответствующую должность не рассматривается.