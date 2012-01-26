ТОП-5 (утро-день)

«Нафтогаз» еще не объявлял тендер по выбору оценщика ГТС. Сделает это в ближайшее время

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности завершает подготовительные тендерные процедуры по выбору компании, которая осуществит оценку стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, компания в ближайшее время опубликует объявление о закупке услуг по оценке активов украинской ГТС в "Вестнике государственных закупок Украины".

НАК «Нафтогаз Украины» ожидает ответа от ряда международных консультантов, к которым компания обратилась с предложением относительно определения ожидаемой стоимости услуг компании-оценщика, и согласования ряда процедур на законодательном уровне.

«Все этапы этой закупки будут проведены публично и с соблюдением законодательства Украины. Компания будет информировать общественность и СМИ о проведении конкурса», – отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина объявила тендер на определение компании для оценки стоимости ГТС. «Вчера объявлен тендер по отбору оценщика по консорциуму, по газотранспортной системе, и после завершения оценки мы готовы предоставить информацию европейским партнерам», – сказал он.

Напомним, ранее Ю.БОЙКО заявлял, что Украина не намерена продавать России свою ГТС в обмен на снижение цены на газ, несмотря на затянувшиеся почти на два года переговоры о новом соглашении.

В конце декабря глава «Газпрома» сообщил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

В начале января т.г. Верховная Рада Украины приняла решение отложить рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса, предусматривающего передачу газотранспортной системы страны в аренду, до завершения газовых переговоров с РФ.

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Украина отбирает газ в соответствии c контрактом, заявляет "Газпром"

Украина отбирает газ в соответствии с контрактом, несмотря на заявления о снижении объемов закупки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Украина продолжает делать дежурные заявления о том, что потребление российского газа сокращается, и объем импорта в этом году не превысит 27 млрд. куб. м. Но фактические данные говорят совершенно об обратном», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

По его словам, в последнее время суточный отбор газа «Нафтогазом Украины», наоборот, стал заметно расти, и сейчас составляет около 115 млн. куб. м.

«Такие темпы отбора строго соответствуют обязательствам «бери или плати» от годового контрактного количества в 52 млрд. куб. м, и в годовом исчислении это составляет минимальное годовое количество на 2012 год – 41,6 млрд. куб. м», – заявил С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

11 января глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

После этого «Нафтогаз Украины» заявил, что заблаговременно предупредил ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году. По данным компании, действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направил в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.

Вместе с тем, 12 января «Газпром» заявил, что Украина не ставила вопрос об изменении контрактного объема поставок газа на 2012 год.

24 января в эксклюзивном интервью для совместного проекта New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» - альманаху «Украина и мир 2012. Глобальная повестка дня» Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина продолжит работать над увеличением собственной добычи энергоносителей и будет искать альтернативу российскому газу.

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Президент издал распоряжение о проверке министерств

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал распоряжение “Об изучении состояния исполнения в 2012 году актов и поручений Президента Украины”.

Данное распоряжение размещено на сайте главы государства.

Документом утвержден План проведения углубленного изучения (проверок) состояния исполнения в 2012 году центральными органами исполнительной власти, Советом министров Автономной Республики Крым и местными государственными администрациями актов и поручений Президента Украины.

В соответствии с планом, в январе будет проверяться Министерство иностранных дел Украины относительно изучения состояния организации работы по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента Украины, относительно формирования и реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины.

Контроль за исполнением этого распоряжения возложен на главу Администрации Президента Украины.

Кроме того, в январе-феврале также будут проверяться Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственная служба геологии и недр Украины, Государственная экологическая инспекция Украины, ее территориальные органы.

В июне будет проверяться Фонд государственного имущества Украины, его территориальные органы, а в июле - Министерство обороны Украины.

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Янукович приравнял должности в АП к дипломатическим рангам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приравнял должности в Администрации Президента к должностям, приписанным к дипломатическим рангам Украины.

Об этом идет речь в указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Так, Президент приравнял к должности «Чрезвычайный и Полномочный Посол» должности:

«советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины;

советник Президента Украины - руководитель Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины;

первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины;

первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины;

руководитель Управления по вопросам европейской интеграции Администрации Президента Украины».

К должности «Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса» В.ЯНУКОВИЧ отнес должности:

«первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления, заместитель руководителя управления - заведующий отделом Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины;

первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления, заместитель руководителя управления - заведующий отделом Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины;

руководитель Управления, заместитель руководителя Управления - заведующий отделом Управления по вопросам европейской интеграции Администрации Президента Украины».

«Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса»:

«заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления, заместитель руководителя управления - заведующий отделом, заведующий отделом Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины;

заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления, заместитель руководителя управления - заведующий отделом, заведующий отделом Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины;

заместитель руководителя Управления - заведующий отделом, заведующий отделом Управления по вопросам европейской интеграции Администрации Президента Украины».

Также Президент приравнял ряд должностей в АП к должностям «советник первого класса», «советник второго класса», «первый секретарь первого класса».

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Кабмин предлагает лишить выплат матерей-одиночек, чей доход выше средней зарплаты Министерство социальной политики Украины подготовило законопроект, по которому часть матерей, воспитывающих детей без отца, могут лишиться государственной помощи. В частности, выплат на ребенка могут лишиться те матери-одиночки, чей доход превышает среднюю заработную плату.

Об этом рассказала Надежда РЯЗАНОВА, заместитель директора Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики, в интервью Weekly.ua.

По словам Н.РЯЗАНОВОЙ, необходимость внесения изменений в действующее законодательство вызвана тем, что за последние десять лет одиноких матерей в Украине стало больше почти в 20 раз, и чиновники полагают, что, как минимум, половина из них – фиктивные.

В Минсоцполитики полагают, что принятие закона «О государственной помощи семьям с детьми» в новой редакции отсеет около 6-7% матерей-одиночек, которые на сегодня получают помощь от государства.

«Мы хотим поднять максимальный размер пособия до 60% прожиточного минимума, и сделать так, чтобы помощь получали семьи, которые действительно в этом нуждаются, а не те, кто приезжает в Собез за пособием на BMW и в норковых шубах. У нас в Печерском районе столицы таких много», - говорит Н.РЯЗАНОВА.

В то же время, от инициативы профильного вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО – проверять, есть ли у одинокой матери дорогая машина или породистое животное - в министерстве открещиваются, и говорят, что будут действовать более цивилизованно.

По информации журнала, в 2003 году в Украине было 27 тыс. официально зарегистрированных одиноких матерей. К концу 2011 года - уже 576 тыс. Одинокие матери получают государственную помощь на 640 тыс. детей.

Сумма государственной помощи зависит от возраста ребенка и доходов мамы. Помощь в размере 50% прожиточного минимума получают матери с низким уровнем дохода. Все остальные – в размере 30% прожиточного минимума. В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: в конце 2011 года на детей до 6 лет государство выплачивало от 260 грн. до 435 грн., на детей 6-18 лет – от 312 грн. до 521 грн.

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