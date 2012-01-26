Имплементация соглашения об ассоциации с ЕС может продолжаться 10 лет

Имплементация соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может продолжаться 10 лет.

Об этом заявил сегодня в Киеве во время евроатлантичного форума «Украина и ЕС на пороге нового соглашения об ассоциации: свободная торговля, энергетическая безопасность и демократия», руководитель отдела политики Представительства ЕС в Украине Ханнес ШРАЙБЕР.

«10 лет – это небольшое время. Имплементация соглашения будет требовать длительных процедур, требовать больших усилий, чем просто подписание и ратификация. Это будет требовать больших действий от украинской администрации и продолжаться лет 10. Я думаю, что лет 10 – это очень амбициозная цель», - сказал Х.ШРАЙБЕР.

Он отметил, что для некоторых новых стран-членов ЕС, которые все еще находятся на переходных этапах, действие подобных соглашений с ними все еще не введено в полном объеме.

Х.ШРАЙБЕР также отметил, что Украина уже не первая страна, ратификацию соглашения с которой Евросоюз откладывает из-за политической ситуации. «Переговоры, подписание и ратификация соглашения являются не такими большими вещами. Более значительной может быть имплементация соглашения (соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС – УНИАН). Это составляет намного большую часть, чем просто ведение переговоров. Мы имеем политические аспекты этого дела. 27 министров иностранных дел (стран – членов ЕС – УНИАН) согласились, что соглашение не будет ратифицировано до изменения политической ситуации в Украине», - сказал Х.ШРАЙБЕР.

Он привел пример того, что, в частности, с Сербией по подобному соглашению переговоры были завершены в 2007 году. Но дальнейшие действия в направлении подписания и имплементации были осуществлены лишь после того, как эта страна стала соблюдать все европейские нормы.