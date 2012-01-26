Анонс на 27 января

* В УНИАН состоится совместная пресс-конференция компании „Кока-Кола Бевериджиз Украина” и Общества Красного Креста Украины по случаю подписания долгосрочного соглашения о партнерстве. Участники: Жан-Ноэль Рено, генеральный директор компании Кока-Кола Бевериджиз Украина, Андрей Бублик, директор по связям с государственными учреждениями и коммуникаций компании Кока-Кола Бевериджиз Украина, Иван Усиченко, президент Общества Красного Креста Украины, Валерий Серговский, заведующий международного отдела Национального комитета Общества Красного Креста Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «Об итогах деятельности по регулировании ядерной и радиационной безопасности за 2011 год и ее приоритетные направления в 2012 году».

* Возле Администрации Президента Украины состоится общественная акция, организованная правозащитным движением “Взаимопомощь”, общественными организациями «АТОМ XXI», «Союз шахтеров-инвалидов», «Союз предпринимателей г.Александрия» и др. в связи с событиями в г. Александрия, Кировоградской области, где 20 января было разогнано мирное общественное собрание по вопросам тарифов на услуги ЖКХ, функционирования учебных заведений, приватизации коммунального имущества и др. Во время акции организаторы объявят Обращение к Президенту Украины с требованием вмешаться в ситуацию и оказать поддержку общественности г. Александрия.

* Пресс-конференция председателя Государственного космического агентства Украины Юрия Алексеева по итогам работы космической отрасли Украины в 2011 году.

* Круглый стол на тему: "Коммуникации с инвесторами - источник ликвидности для фондового рынка Украины" (итоги номинации "Лучший IR-кейс среди компаний Украины"). В рамках Круглого стола также состоится презентация итогов номинации "Лучший IR-кейс среди компаний Украины", учрежденной Investor Relations Agency в рамках IV Международного конкурса IR-кейсов России и стран СНГ, и награждение победителей. Организаторы: Investor Relations Agency; ИнА "Українські новини".

* Пресс-конференция на тему: «Почему запрещают малые полимерные пакеты и что станет их альтернативой?». Участники: начальник Управления благоустройства территорий и коммунального обслуживания Минрегионразвития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Игнатенко, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко и начальник отдела экологической безопасности ПАТ «Киевспецтрансс» (5-й полигон отходов) Александр Семенец.

* Пресс-конференция на тему: «Всемирный экономический форум в Давосе: на что надеется Украина?». Участники: исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко и старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с профсоюзным активом всеукраинских профсоюзов и территориальных профсоюзных объединений на тему: «Об усилении социального диалога между органами государственной власти и профсоюзами в процессе реализации реформ в экономической и социальной сфере».

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей Клюев проведет селекторное совещание по организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания с участием руководителей всех регионов Украины. Будут обсуждаться первоочередные мероприятия по обеспечению работы объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.

* Состоится бизнес-дискуссия на тему: "Давос 2012: взгляд из Украины". Организатор - Эдинбургская бизнес-школа совместно с экспертной компанией pro.mova при поддержке Intercomp Global Services. Тема: «Великая трансформация - формирование новых моделей». Участники: Юрий Логуш, зам.председателя правления по маркетингу и продажам компании Мироновский Хлебопродукт; Александр Сушко, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества; Крейг Робинзон, главный лектор по «Экономике» Эдинбургской школы бизнеса в Эдинбурге и Дубаи; Якуб Парусински, бизнес-репортер газеты Kyiv Post; Елена Трегуб, исполнительный директор организации «Глобальное образовательное лидерство» в Вашингтоне (включение из Давоса); Даррен Хейман, лектор курса «Экономика» Эдинбургской школы бизнеса. Модератор - Евгений Глибовицкий, руководитель экспертной компании pro.mova.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63