Ротация кадров в Кабинете министров будет обязательно - Янукович

Ротация кадров в Кабинете министров обязательно состоится.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ журналистам в Давосе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Ротация кадров будет обязательно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Есть вопросы к правительству, это общие вопросы, их много. Но этот процесс постоянный», - сказал он.

В то же время Президент опроверг слухи о том, что премьер-министр Николай АЗАРОВ написал заявление об отставке.

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