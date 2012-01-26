ТОП-5 (день-вечер)

С МВФ не договорились. Продолжат через 2-3 недели

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом для того, чтобы избежать необходимости повышать тарифы на газ для получения очередного транша кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, комментируя переговоры украинской делегации с руководством МВФ в Вашингтоне.

С.ТИГИПКО сообщил, что также участвовал в переговорах вместе с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ и министром финансов Валерием ХОРОШКОВСКИМ.

«Мы провели переговоры с главой миссии МВФ, прошла встреча с руководством Фонда. Каких-то окончательных решений нет, но продолжатся встречи руководства страны, которые состоятся в ближайшие дни», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер сообщил, что, согласно договоренности, переговоры будут продолжены через 2-3 недели.

С.ТИГИПКО также отметил, что основной вопрос в переговорах – требование МВФ повысить тарифы на газ для населения.

«Я не буду скрывать – нам сегодня осталось по нашему меморандуму МВФ решить практически один вопрос – повышение тарифов. Я могу четко сказать, что в том формате, который был заложен до этого, повышение тарифов не произойдет в Украине», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что в ходе переговоров Украина и МВФ обсуждают предложения украинской стороны по компенсации расходов бюджета, которые могут быть понесены дополнительно без повышения тарифов. «У нас много предложений за счет чего это сделать. У нас есть свое видение той реформы, которую мы должны сделать для того, чтобы, в конце концов, и подойти к повышению тарифов», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день повышение тарифов нецелесообразно. «Не с этого надо начинать. Я считаю, что это как раз, и это точка зрения Минсоцполитики, завершающий этап. У нас еще нет того, что должно быть, - я говорю о том, что если говорить о повышении тарифов то у нас должны быть серьезные кредитные линии, в первую очередь для людей, населения, чтобы они могли заменить окна, заменить двери, чтобы экономить и заниматься энергосбережением», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что когда поднимались тарифы на газ в Европе, то опережающими темпами проводились мероприятия по энергосбережению.

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Азаров лично провел переговоры с главой МВФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и директор-распорядитель МВФ Кристин ЛАГАРД сегодня провели встречу в Цюрихе (Швейцария) для обсуждения экономической ситуации в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, были рассмотрены ключевые вопросы осуществления экономических реформ и мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивого экономического развития Украины. Стороны договорились о продолжении активного диалога команд экспертов Украины и МВФ в ближайшее время.

Напомним, украинскую делегацию, которая 24 января отбыла в Вашингтон, на переговорах с МВФ возглавил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили в управлении коммуникаций Министерства финансов Украины (утром того же дня Минфин сообщил, что украинскую делегацию на переговорах возглавил новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН).

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

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Украина подала заявку на восстановление статуса участника Киотского протокола

Украина подала заявку на восстановление статуса приемлемости требованиям Киотского протокола. Заявка обнародована на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 25 января т.г.

Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве экологических инвестиций Украины, рассмотрение этого вопроса подразделением по обеспечению соблюдения РКИК ООН назначено на 10 февраля. Таким образом, заверяют источники в ведомстве, уже 11 февраля Украина может возобновить свое участие в механизме торговли квотами на выбросы парниковых газов, а также в реализации проектов общего осуществления (гибкий механизм Киотского протокола) по национальной процедуре.

В то же время, как стало известно УНИАН из источников в Госэкоинвестиций, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, которое является координатором агентства, до сих пор не дала своего разрешения относительно начала разработки нового документа - Кадастра выбросов парниковых газов за 1990-2010 гг. При этом в ведомстве напомнили, что указанный кадастр необходимо подать на утверждение Секретариата РКИК ООН до апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года РКИК ООН приостановила для Украины торговлю квотами на выбросы парниковых газов в связи с замечаниями группы международных экспертов к Кадастру выбросов парниковых газов за 1990-2008 гг. Поводом для восстановления Украины стали позитивные выводы группы международных экспертов, которые в октябре 2011 года проверяли Кадастр за 1990-2009 гг.

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Ротация кадров в Кабинете министров будет обязательно - Янукович

Ротация кадров в Кабинете министров обязательно состоится.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ журналистам в Давосе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Ротация кадров будет обязательно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Есть вопросы к правительству, это общие вопросы, их много. Но этот процесс постоянный», - сказал он.

В то же время Президент опроверг слухи о том, что премьер-министр Николай АЗАРОВ написал заявление об отставке.

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Тарифы на газ и комуслуги для населения в этом году повышаться не будут, уверяет Тигипко

Тарифы на газ и коммунальные услуги для населения в 2012 году повышаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что это четкая позиция правительства, которой оно придерживается и в переговорах с Международным валютным фондом.

«Это четкая наша позиция - до выборов и в этом году мы не будем этого делать… Никакого повышения тарифов, никакого увеличения выплат по коммунальным услугам не должно быть в этом году», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что в течение 5-7 месяцев необходимо «развернуть» серьезную программу по энергосбережению, в частности, по кредитованию населения для энергосбережения.

«Для того, чтобы развернуть достаточно серьезную программу по энергосбережению, по кредитованию населения под программы энергосбережения, нам нужно приблизительно 5-7 месяцев. Если мы это сделаем, то только после этого мы можем делать какие-то шаги (по повышению тарифов)», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд в начале ноября договорились взять паузу и начать пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

Как сообщалось, 24-25 января украинская делегация находилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ. Возглавил делегацию первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Также в составе делегации находился новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Перед поездкой В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

По поводу одного из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества – повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергии министр считает на сегодняшний день это преждевременным. Такие действия могут привести к увеличению объема неплатежей.

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