ПАСЕ не исключает санкций против Украины за невыполнение своих требований

Страсбург.Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не исключает применения санкций против Украины за невыполнение своих требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, принятой 26 января на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.

“Ассамблея предлагает Мониторинговому комитету внимательно следить за ситуацией и предлагать дальнейшие мероприятия, которые могут быть осуществлены Ассамблеей в соответствии с ситуацией, включая возможное рассмотрение санкций, если требования Ассамблеи не будут выполнены”, - написано в документе.

“Ассамблея считает, что реализации ее рекомендаций и, в частности, тех, что касаются уголовного преследования членов бывшего правительства, будет сигнализировать о преданности власти нормам и ценностям Совета Европы”, - объяснили депутаты ПАСЕ.

Предложение отметить в резолюции возможность будущих санкций, было высказано группой депутатов во главе с депутатом из Нидерландов Питером ОМТЦИГТОМ, и поддержано утром Мониторинговым комитетом ПАСЕ, а позже – всей Ассамблеей.

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Украину к немедленной реформе Конституции с учетом заключения Венецианской комиссии.

“Ассамблея подтверждает свою позицию относительно невозможности реализации реформ, необходимых для выполнения Украиной своих обязательств перед Советом Европы без реформирования нынешней Конституции. Поэтому она призывает Президента и Верховную Раду немедленно инициировать всесторонний процесс конституционной реформы и не откладывать его до проведения новых парламентских выборов”, - говорится в документе.

Ассамблея приветствует положительную оценку Венецианской комиссией предложения созвать Конституционную Ассамблею, которая должна стать основой для процесса конституционной реформы. При этом, в документе содержится призыв к украинским властям полностью учесть все замечания Венецианской комиссии по предыдущим проектам конституционной реформы.

В документе содержится положительная оценка систематического обращения украинских властей к Венецианской комиссии с просьбой оценить те или другие проекты законодательных актов. В то же время, Ассамблея отметила, что в нескольких случаях проекты законов, которые были оценены Венецианской комиссией, отзывались, или в них не учитывались рекомендации Венецианской комиссии во время одобрения парламентом Украины.

“Поэтому Ассамблея призывает власти полностью учитывать заключение Венецианской комиссии при подготовке новых законов, включая (заключения – УНИАН) по предыдущим проектам на ту же тему”, - говорится в резолюции.

В документе также выражается надежда, что положительное заключение Венецианской комиссии по проектам законов, подготовленных Президентским комитетом за усиление демократии, касающиеся адвокатуры, свободы собраний и конституционной ассамблеи, будут учтены Верховной Радой Украины при принятии этих законопроектов.

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступает за немедленные изменения в системе юстиции Украины.

В документе отмечается наличие значительного количества нарушений в ходе судебных процессов против бывших украинских высокопоставленных чиновников, что, по мнению членов ПАСЕ, является результатом несовершенства судебной системы Украины.

Среди проблем украинской системы юстиции Ассамблея называет отсутствие независимости судей, чрезмерное применение и чрезмерные сроки предварительного заключения, отсутствие равенства в процессах между прокурорами и защитой.

“Ассамблея подтверждает свою глубокую обеспокоенность отсутствием независимости судебной системы и рассматривает это как принципиальный вызов судебной системе страны”, - написано в документе.

В резолюции отмечается, что нынешняя система назначения судей подрывает принцип независимости судопроизводства. В связи с чем в документе содержится призыв отменить или значительно сократить 5-летний испытательный срок для судей, а также исключить Верховную Раду из процесса назначения судей.

Депутаты выразили мнение, что на протяжении испытательного периода судьи не должны председательствовать в судах по политически-чувствительным или сложным делам.

Кроме того, в резолюции отмечается, что принцип формирования Высшего совета юстиции противоречит принципу распределения власти и также подрывает независимость судопроизводства. При этом, европейские депутаты высказались за призыв к украинской власти изменить принцип формирования Высшего совета юстиции, чтобы сделать невозможным попадание в него представителей Верховной Рады, Президента и Генеральной прокуратуры. По мнению ПАСЕ, до внесения соответствующих изменений в закон, эти три государственные института должны были бы назначать исключительно неполитических членов в этот орган.

В документе также выражается обеспокоенность сообщениями о применении дисциплинарных действий и увольнении судей Высшим советом юстиции Украины на основании жалоб прокуратуры, за решения судей, которые противоречили требованиям прокуроров в судебных процессах.

«Такая практика не совместима с принципом верховенства права, и должна быть немедленно прекращена”, - написано в резолюции.

Члены ПАСЕ также выразили глубокую обеспокоенность чрезмерным применением предварительного заключения, “часто без оправданных или обоснованных причин”.

При этом, в резолюции указано, что незаконное и чрезмерное предварительное заключение является одним из самых главных вопросов, который украинцы обжалуют в Европейском суде по правам человека.

В связи с этим члены Ассамблеи призвали украинскую власть обеспечить в Уголовном кодексе Украины четкую процедуру пересмотра законности и срока предварительного заключения, а также обеспечить, чтобы предварительное заключение применялось лишь как последнее средство исключительно на основании хорошо обоснованного решения суда.

В резолюции также выражается обеспокоенность тенденцией склонения судов к позиции прокуратуры, и содержится призыв к власти обеспечить равенство прокуроров и защиты в Уголовном кодексе и на практике.

В частности, в документе отмечается необходимость обеспечить предоставление защите копии судебного дела и разумного срока для ознакомления с ним.

Депутаты также приветствовали новый проект Уголовно-процессуального кодекса, поданного Президентом Украины на рассмотрение Верховной Раде, и призвали украинский парламент быстро одобрить этот закон, приняв во внимание рекомендации Совета Европы.

Кроме того, Ассамблея выразила сожаление относительно того, что реформа Генеральной прокуратуры еще не осуществлена, в результате чего прокуратура остается слишком централизованным институтом с чрезмерными полномочиями.

Парламентская Ассамблея Совета Европы обеспокоена несовершенством нового закона о выборах в Украине.

“Приветствуя решение нескольких вопросов, которые раньше вызывали обеспокоенность, Ассамблея выражает сожаление по поводу того, что основные рекомендации (Венецианской комиссии – УНИАН), в частности, одобрение Объединенного избирательного кодекса и одобрение пропорциональной системы региональных выборов не были реализованы”, - отмечается в резолюции.

Вместе с тем, депутаты ПАСЕ приветствуют одобрение нового закона о выборах народных депутатов Украины консенсусом с участием представителей оппозиции.

В документе также выражается обеспокоенность увеличением проходного барьера до 5% наряду с запретов партиям формировать предвыборные блоки, что может негативно повлиять на возможности новых или маленьких партий быть представленными в парламенте.

“Ассамблея обеспокоена, что эти положения могут уменьшить плюрализм и в дальнейшем увеличить поляризацию в новом парламенте”, - говорится в документе.

При этом, Ассамблея порекомендовала украинским властям уменьшить проходной барьер и отменить запрет на участие блоков партий в выборах еще до проведения следующих парламентских выборов.

В документе также выражается сожаление относительно того, что новое избирательное законодательство, как и предыдущие, ограничивает права на участие в выборах для лиц, которые совершили преступление, независимо от степени его тяжести, и содержится предложение рассмотреть возможность изменения такого подхода в рамках процесса конституционной реформы.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к полной реализации в избирательном законодательстве рекомендаций Группы стран против коррупции Совета Европы (GRECO) относительно финансирования политических партий.

Парламентская Ассамблея Совета Европы выступает за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.

“Ассамблея считает, что статьи 364 и 365 украинского Уголовного кодекса являются слишком широкими для применения и эффективно дающими возможность для криминализации пост-фактум нормального принятия политических решений. Это противоречит принципу верховенства права и является неприемлемым. Ассамблея, таким образом, призывает власти немедленно изменить эти две статьи Уголовного кодекса, в соответствии со стандартами Совета Европы и снять все обвинения против членов бывшего правительства, которые базируются на этих положениях”, - отмечается в резолюции ПАСЕ.

При этом, депутаты обратились к Президенту Украины с просьбой рассмотреть все возможные легальные средства, которыми он может воспользоваться, для освобождения бывших членов правительства и предоставления им разрешения на участие в предстоящих парламентских выборах.

В документе подчеркивается, что оценка политических решений и их последствий является прерогативой парламентов и избирателей, но не судов. При этом, депутаты ПАСЕ высказались за внедрение в Украине соответствующих международных стандартов относительно разделения политической и уголовной ответственности.

В документе также выражается сожаление по поводу многочисленных нарушений в ходе судебных процессов против членов бывшего правительства, которые, по мнению Комитета, могли лишить возможности обвиняемым иметь честный судебный процесс, в духе статьи 6-й Европейской конвенции по правам человека.

При этом, Ассамблея приняла во внимание тот факт, что Европейский суд по правам человека решил рассмотреть заявление бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по ускоренной процедуре.

Резолюция также отмечает, что все нарушения в ходе судебных процессов против членов бывшего правительства являются результатом неполноценности судебной системы Украины.