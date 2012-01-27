ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Суды оберегают Януковича от назойливых граждан» пишет: власти в течение прошло года предпочитали игнорировать решения судов, по которым льготным категориям - "афганцам", "чернобыльцам" и ветеранам войны - присуждались выплаты в полном объеме. В связи с этим граждане Украины стали подавать иски не только на Пенсионный фонд, требуя увеличения социальных выплат, но и на президента Виктора Януковича…

http://delo.ua/ukraine/sudy-oberegajut-janukovicha-ot-nazojlivyh-grazhdan-172507/

* * *

Также «Дело» в публикации «Азаров решил обезопасить покупателей жилья в недостроях» пишет: Кабмин утвердил порядок возмещения ущерба, причиненного местной властью гражданам, купившим квартиры в недостроях путем приобретения облигаций. Местная власть будет выкупать облигации, если отменит решение о выделении земельного участка под застройку…

http://delo.ua/business/azarov-reshil-obezopasit-pokupatelej-zhilja-v-nedostrojah-172474/

* * *

«Дело» в публикации «Пресс-служба президента Польши предпочла не сообщать о встрече Коморовского с Януковичем» пишет: 26 января пресс-служба президента Украины дважды сообщила о встрече Виктора Януковича с Брониславом Коморовским. В то же время на сайте президента Польши до 19.00 не было ни одного упоминания о встрече Коморовского с Януковичем…

http://delo.ua/world/press-sluzhba-prezidenta-polshi-predpochla-ne-soobschat-o-vstreche-k-172513/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Форум в помощь», в котором пишет: Украина пытается использовать Всемирный экономический форум в Давосе для того, чтобы заручиться поддержкой в газовом противостоянии с Россией. Впрочем, пока Президенту Виктору Януковичу добиться существенных успехов на этом поприще не удалось. Похоже, лидерам крупнейших стран сейчас не до Украины. Их больше интересует основная тема форума — кризис капитализма как системы ценностей и усиливающееся социальное недовольство в мире, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1859303

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Суд не встал на соцзащиту», в котором пишет: представители льготных категорий граждан лишились возможности добиваться через суд выплаты им социальных гарантий в полном объеме. Конституционный суд разъяснил, что судебные органы при рассмотрении исков о недостаточной социальной защите должны руководствоваться нормативно-правовыми актами правительства, в соответствии с которыми выплаты могут быть урезаны из-за нехватки средств в госбюджете. Теперь Пенсионный фонд сможет оспаривать ранее проигранные дела, а Кабинет министров — изменять любые социальные выплаты в ручном режиме, предупреждают юристы…http://www.kommersant.ua/doc/1859283

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Азербайджан поставит газ» пишет: сотрудничество Киева и Баку в энергетике имеет большие перспективы, если, по мнению экспертов, идея такого партнерства станет приоритетом для украинской власти, которая должна принимать во внимание исторические и политические нюансы ситуации на Кавказе…

http://markets.eizvestia.com/full/azerbajdzhan-postavit-gaz

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Малым вручили инструмент», в котором пишут: Нацбанк решил снизить со 180 млн. грн. до 120 млн. требования к размеру регулятивного капитала банков при получении ими разрешения на проведение ряда валютных операций на международном рынке. Речь идет о привлечении (или размещении) валюты и банковских металлов, их торговле и других операциях, относящихся к финансовым услугам…

http://finance.eizvestia.com/full/malym-vruchili-instrument

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «В Киеве запретили киоски в местах скопления людей» пишет: ларьки прогоняют с остановок и от метро, предприниматели против…

http://www.segodnya.ua/news/14332622.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Давос: Богачи обсуждали спасение мира, а Янукович принимал главу ЕБРР на вилле» пишет: когда-то, поправляя здоровье в Давосе, Роберт Льюис Стивенсон написал свой роман «Остров сокровищ». Нынешний экономический форум тоже был посвящен «сокровищам». Правда, не золотым дукатам мифического пирата Флинта, а спасению вполне реального евро и еврозоны. Недаром и открыла форум канцлер Германии Ангела Меркель — одна из главных радетелей «большой Европы»…

http://www.segodnya.ua/news/14332574.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Декларации депутатов Госдумы для разных организаций в большинстве случаев не совпадают» пишет: сведения о доходах, поданные одним и тем же депутатом Госдумы в разные организации, в большинстве случаев различаются. Но изучать несовпадения в декларациях никто и не собирается…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1486414/deklaracii_ne_proveryayut

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Конкуренцию банкам за средства состоятельных людей составят микрофинансовые организации» пишут: хотите получать 15-25% годовых фиксированного дохода? Дайте в долг микрофинансовой организации. Только входной билет в нее дорог - 1,5 млн руб., а вложения чрезвычайно рискованны…

http://www.vedomosti.ru/personal-finance/news/1486456/beznadzornye_depozity

* * *

Издание «Известия» в публикации «За катание с ледяных горок начали брать деньги» пишет: жалобы на платные аттракционы в московских парках дошли до мэрии…

http://izvestia.ru/news/513234

(УНИАН)