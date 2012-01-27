Кто затягивает либерализацию визового режима с ЕС? Минюст защищается

Временно исполняющая обязанности министра юстиции, первый заместитель министра юстиции Украины Инна ЕМЕЛЬЯНОВА заявляет о необоснованности обвинений со стороны народных депутатов в адрес Министерства юстиции в затягивании процесса по либерализации визового режима Украины с ЕС.

Об этом И.ЕМЕЛЬЯНОВА заявила в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

"Принятие Закона "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" именно в редакции народных депутатов под официальным поводом налаживания безвизового режима с ЕС спровоцировало очень серьезные нарушения конституционных прав и свобод граждан", - сказала И.ЕМЕЛЬЯНОВА.

Первый заместитель министра юстиции объяснила причины, по которым Министерство юстиции предложило Президенту Украине Виктору ЯНУКОВИЧУ применить право вето на принятый Верховной Радой 23 сентября 2011 года Закон "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

"Принятый закон предусматривает создание Государственной информационной системы регистрационного учета. Но данный закон не определяет объем информации, которая будет вноситься в эту систему. Закон предусматривает, что такой объем должен устанавливаться актом Кабмина. Это значит, что он нарушает ст. 32 Конституции Украины, которая запрещает сбор, хранение и использование конфиденциальной информации о лице без его согласия, и это возможно только в тех случаях, когда это определено законом", - отметила И.ЕМЕЛЬЯНОВА.

Кроме того, по ее словам, закон предусматривал ведение биометрической системы не только в паспортах, но и в других документах, которые удостоверяют личность, в том числе, в удостоверении водителя, пенсионных и страховых документах. "Зачем, например, в пенсионном удостоверении биометрические данные? Мы же не пересекаем по нему границу? Зачем в такие документы вкладывать такие высокостоимостные технологии, которые будут ложиться на плечи наших граждан?", - объяснила она.

Первый заместитель министра юстиции также подчеркнула, что данный закон перечеркнул выполнение другого пункта Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, выполнение которого было обеспечено принятым в прошлом году Законом «О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите». "Этот закон установил, что срок действия удостоверения беженца должен быть 6 месяцев, а не пять, как было определено в законе о статусе беженцев. Таким образом, планировалось ввести абсолютно дискриминационный режим в отношении беженцев, в частности, в праве на пересечение границы. Это не отвечает и требованиям Международной организации гражданской авиации, которая рекомендует определять срок действия международных проездных документов сроком от 5 до 10 лет. Здесь определили 6 месяцев", - отметила И.ЕМЕЛЬЯНОВА.

"Такой срок действия удостоверения беженцев вызвал негативную реакцию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, который обратил внимание на то, что закон нарушает права на свободу перемещения", - подчеркнула первый заместитель министра.

И.ЕМЕЛЬЯНОВА также отметила, что Министерство юстиции в рамках выполнения Плана действия по безвизовому режиму с ЕС разработало законопроект об антикоррупционном органе, Стратегию борьбы с дискриминацией.

"Но тех, кто обвиняет Министерство юстиции в торможении процесса по безвизовому режиму с ЕС, не интересует ни антикоррупционный орган, ни стратегия борьбы с дискриминацией. Наверно, это тоже наталкивает на вывод, что просто было важно принять закон именно в такой редакции, которая нарушает права и свободы граждан в защите конфиденциальной информации, которая создает основу для введения большого количества высокостоимостных документов, удостоверяющих личность, с тем, чтобы переложить их оплату на плечи наших граждан, - сказала И.ЕМЕЛЬЯНОВА.

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