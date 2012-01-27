Янукович и Коморовский в Давосе обсудили ситуацию в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ вчера в Давосе обсудили не только вопросы экономического сотрудничества между Украиной и Польшей, но и ситуацию в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Польши.

"Встреча была посвящена двусторонним отношениям, в том числе экономическому сотрудничеству с особым вниманием относительно сотрудничества в отрасли энергетики, а также вопросам, связанным с энергетической безопасностью региона и внутренней ситуацией в Украине", - отметила пресс-служба Б.КОМОРОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН,25-27 января 2012 года президент Украины В.ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, где принимает участие в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.

26 января пресс-служба главы Украинского государства информировала, что В.ЯНУКОВИЧ обсудил с Б.КОМОРОВСКИМ вопросы экономического сотрудничества между Украиной и Польшей.

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