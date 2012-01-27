Автор поправки к резолюции ПАСЕ о санкциях не исключает их введение уже в апреле

Страсбург. Автор поправки к резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно функционирования демократических институтов в Украине, нидерландский депутат Питер ОМТЦИГТ не исключает, что вопрос санкций может возникнуть уже в апреле на следующей сессии ПАСЕ.

Такое мнение он выразил корреспонденту УНИАН после одобрения резолюции относительно Украины.

“Если не будет никакого прогресса, тогда могут быть санкции, в частности, поставлены под сомнение полномочия делегации, что уже , произошло, кстати”, - сказал он.

“Это возможно, если ничего не будет сделано до следующей сессии”, - добавил депутат.

П.ОМТЦИГТ отметил, что Совет Европы уже несколько раз призывал Украину изменить поведение и провести честный суд над бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и другими бывшими правительственными чиновниками, а в своей нынешней резолюции подчеркнул необходимость их немедленного освобождения, предоставления им права принимать участие в выборах и внесение изменений в статьи 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.

При этом депутат выразил надежду, что украинская власть услышит ПАСЕ и сделает необходимые выводы.

Как сообщал УНИАН, 26 января вечером ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине, в которой выразила обеспокоенность состоянием здоровья членов бывшего украинского правительства и призвала к их освобождению и пересмотру статей Уголовного кодекса Украины, по которым они были осуждены, призвала власть к немедленной реформе судебной системы и совершенствованию избирательного законодательства, а также высказалась за возможность введения санкций против Украины в случае, если рекомендации, изложенные в резолюции и, особенно касающиеся уголовного преследования оппозиции, не будут выполняться.