ТОП-5 (утро-день)

Санкции в отношении Украины могут заработать уже в апреле

Страсбург. Автор поправки к резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно функционирования демократических институтов в Украине, нидерландский депутат Питер ОМТЦИГТ не исключает, что вопрос санкций может возникнуть уже в апреле на следующей сессии ПАСЕ.

Такое мнение он выразил корреспонденту УНИАН после одобрения резолюции относительно Украины.

“Если не будет никакого прогресса, тогда могут быть санкции, в частности, поставлены под сомнение полномочия делегации, что уже , произошло, кстати”, - сказал он.

“Это возможно, если ничего не будет сделано до следующей сессии”, - добавил депутат.

П.ОМТЦИГТ отметил, что Совет Европы уже несколько раз призывал Украину изменить поведение и провести честный суд над бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и другими бывшими правительственными чиновниками, а в своей нынешней резолюции подчеркнул необходимость их немедленного освобождения, предоставления им права принимать участие в выборах и внесение изменений в статьи 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.

При этом депутат выразил надежду, что украинская власть услышит ПАСЕ и сделает необходимые выводы.

Как сообщал УНИАН, 26 января вечером ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине, в которой выразила обеспокоенность состоянием здоровья членов бывшего украинского правительства и призвала к их освобождению и пересмотру статей Уголовного кодекса Украины, по которым они были осуждены, призвала власть к немедленной реформе судебной системы и совершенствованию избирательного законодательства, а также высказалась за возможность введения санкций против Украины в случае, если рекомендации, изложенные в резолюции и, особенно касающиеся уголовного преследования оппозиции, не будут выполняться.

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Инфляция в Украине в январе составит приблизительно 0,3% - Азаров

В Украине инфляция по итогам января составит приблизительно 0,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сделал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время своего выступления с открытой лекцией для студентов Национального педагогического университета им. Драгоманова.

«Заканчивается январь, инфляция будет примерно 0,3%», - сказал он.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, против декабря 2010 года – 4,6%.

Инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%.

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Средняя зарплата в декабре увеличилась на 12% - до 3054 грн. Данные Госстата

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем повысилась на 12%, или на 327 грн., и на 1 января 2012 года составила 3,054 тыс. грн. В то же время по сравнению с декабрем 2010 года средняя зарплата выросла на 16,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 января т.г. наблюдался в Киеве – 4,819 тыс. грн. (в декабре 2011 года средняя зарплата выросла на 15,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 15,5%), а также в Донецкой области – 3,439 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 7,4%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 16,4%), Луганской — 3,346 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 18,1%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 27,2%) и Киевской области – 3,245 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 13,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — рост на 22,6%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области – 2,132 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 6,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 4,4%), Черниговской – 2,211 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 8%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 13,3%) и Херсонской области – 2,274 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 10,8%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 10,4%).

В целом рост уровня средней заработной платы в декабре 2011 года наблюдался во всех областях, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым.

В частности, на 1 января т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,678 тыс. грн. (в декабре 2011 года — рост на 12,7%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 16,9%), в Винницкой области – 2,396 тыс. грн. (+8,7%; +16,2%), Волынской — 2,292 тыс. грн. (+10,4%; +14,9%), Днепропетровской — 3,064 тыс. грн. (+7,5%; +15,4%), Житомирской – 2,399 тыс. грн. (+12,4%; +12,4%), Закарпатской – 2,494 тыс. грн. (+17,6%; +10,2%), Запорожской – 2,954 тыс. грн. (+10%; +15,6%), Ивано-Франковской – 2,461 тыс. грн. (+9,8%; +11%), Кировоградской – 2,414 тыс. грн. (+8,4%; +17,1%), Львовской – 2,533 тыс. грн. (+10,1%; +12,5%), Николаевской – 2,848 тыс. грн. (+13,7%; +13,4%), Одесской – 2,822 тыс. грн. (+14%; +16,8%), Полтавской – 2,911 тыс. грн. (+14,8%; +13,8%), Ривненской – 2,693 тыс. грн. (+19,3%; +14,2%), Сумской – 2,474 тыс. грн. (+9,7%; +15,5%), Харьковской – 2,798 тыс. грн. (+11,7%; +16,7%), Хмельницкой – 2,39 тыс. грн. (+10,2%; +10,7%), Черкасской – 2,479 тыс. грн. (+10,6%; +20,1%), Черновицкой области – 2,32 тыс. грн. (+12,1%; +11,2%), в Севастополе — 2,974 тыс. грн. (+15,8%; +9,7%).

По данным Госстата, размер фонда оплаты труда в январе-декабре 2011 года составил 342,575 млрд. грн., что на 15,3% больше, чем в январе-декабре 2010 года.

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Украина отменила квоты на импорт автомобилей из Узбекистана

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) 23 января приняла решение об отмене осуществленных Украиной мер в ответ на дискриминационные действия Республики Узбекистан относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины при реализации легковых автомобилей украинского происхождения на рынке Узбекистана.

Об этом сказано в сообщении МКМТ, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Отказ от ограничительных мер связан с урегулированием в Узбекистане вопросов реализации украинских автомобилей.

Напомним, 30 июня 2011 г. МКМТ на очередном заседании установила, что Узбекистан ввел разные ставки акцизного сбора для автомобилей происхождением из Республики Узбекистан, Российской Федерации и из третьих стран (в том числе Украины). При средней стоимости легкового автомобиля на уровне 6,696 тыс. долл. размер акцизного сбора для Украины составил 69,9% таможенной стоимости, для России - 5% таможенной стоимости, для Республики Узбекистан - 29%.

Таким образом, размер акцизного сбора при импорте автомобилей из Украины почти в 14 раз превышает сумму акцизного сбора с российских автомобилей и в 2,4 раза превышает сумму акцизного сбора с легковых автомобилей, произведенных в Узбекистане, что противоречит соглашению о свободной торговле между двумя странами от 29 декабря 1994 г. Комиссия рекомендовала Кабинету министров Украины принять ответные меры в виде установления квот на импорт автомобилей из Узбекистана.

Межведомственная комиссия по международной торговле рекомендовала Кабмину ввести квоту на импорт легковых автомобилей из Узбекистана с объемом двигателя до 2,2 л сроком на три года в размере трех автомобилей в год.

После чего Кабинет Министров Украины с 15 ноября 2011 г. сроком на три года ввел режим лицензирования и установил квоты на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан в размере трех автомобилей в год. Квотирование автомобилей вводилось до 14 ноября 2014 года включительно.

В Украину из Узбекистана поставляются автомобили Daewoo Matiz и Daewoo Nexia.

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Госатомрегулирование согласовало ТЭО строительства завода по фабрикации ЯТ

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины согласовало технико-экономическое обоснование строительства завода по фабрикации ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава ведомства Елена МЫКОЛАЙЧУК со ссылкой на решение, принятое коллегией Госатомрегулирования в четверг, 26 января.

По ее словам, ТЭО согласовано с незначительными замечаниями, которые будут учтены в ходе его доработки.

В то же время, она не уточнила исходных параметров ТЭО, сославшись на то, что в полномочия ведомства не входит их разглашение.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» (Россия) зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет Министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Завод планируется разместить на площадке в пгт. Смолино (Кировоградская область).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

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