Встреча с профсоюзами: Азаров о налогах, газе, бензине, инвестициях...

Азаров предлагает обсудить возможность введения дифференцированной шкалы налогообложения доходов граждан

Премьер-министр Николай АЗАРОВ предлагает обсудить возможность введения дифференцированной шкалы налогообложения доходов граждан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с профсоюзными организациями.

«Вот сейчас, может быть, настало время подумать о том, чтобы при сверх доходах установить пропорциональную шкалу налогообложения. То есть зарабатываешь, например, более 100 тыс., зачем платишь 15%? Заплати 30-35% или 40%. Давайте эту идею максимально обговорим», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он не исключил, что при введении такой шкалы граждане не будут платить такие налоги.

Также Н.АЗАРОВ предлагает обсудить возможность повышения налогообложения при ввозе дорогих автомобилей из-за границы. «Скажем, ввозишь автомобиль стоимостью 100 тыс., заплати тройную цену», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер констатировал, что в Украине рост заработной платы происходит медленно.

«В целом, вот я еще раз посмотрел, - да, медленно мы наращиваем свою заработную плату», - сказал Н.АЗАРОВ, отмечая при этом, что рост, тем не менее, есть.

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Азаров отмечает сложность газовых переговоров с Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает сложность проводимых с Российской Федерацией переговоров о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с профсоюзными организациями.

«Вы, наверное, знаете, ведутся очень трудные переговоры с россиянами. Они считают этот контракт - как МИЛЛЕР, глава «Газпрома», сказал - «железобетонным». А чем пробивается железобетон?.. Вот так мы сейчас и подбираем (чем бы пробить – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о сокращении потребления газа и поиске альтернативных источников.

«Недавно состоялось заседание СНБО. Было принято принципиальное решение пойти на энергосбережение - сокращение потребления газа, альтернативные источники топлива и альтернативные источники поставки. Вот это наш ответ – перфоратор на железобетонный контракт, который подписан был в 2009 году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в начале года Украина заявила о намерении купить в 2012 году у РФ лишь 27 миллиардов кубометров газа из законтрактованных 52 миллиардов, что российские власти считают нарушением договора и заявляют, что украинцы, по контракту, в любом случае должны заплатить за 33 миллиарда кубометров газа: из-за условия "бери или плати".

Украинские власти планируют ограничить закупку газа из России из-за его слишком высокой цены, которая в первом квартале т.г. по сравнению с первым кварталом прошлого года возросла на более чем 50% - до 415 долларов за тысячу кубометров.

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Азаров критикует предприятия химпрома за превышение внутренних цен продукции над экспортными

Премьер-министров Украины Николай АЗАРОВ критикует предприятия химической промышленности за цены на их продукцию на внутреннем рынке, которые превышают экспортные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с профсоюзными организациями.

«Давайте по химикам посмотрим. Вы реализуете удобрения на внутреннем рынке по 400 долл. за тонну, а на экспорт продаете по 300 долл., а Россия нам поставляет по 270 долл. Как я могу заставить агрария покупать по 400 долл. у себя и не покупать у россиян?», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что есть механизм ограничения импорта продукции химпрома, однако правительство не применяет соответствующих мер. «Хотя у нас есть соглашения, но я бы нашел как, скажем, ограничить импорт, но тогда надо думать о соответствующей политике», - сказал Н.АЗАРОВ.

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В Украине нет условий для привлечения иностранного капитала - Азаров

В Украине нет условий для привлечения иностранного капитала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ на сегодняшней встрече с профсоюзными организациями.

«Почему деньги из Украины в оффшоры уходят? Потому что здесь созданы такие условия налогообложения, при которых выгоднее транзакции проводить через оффшорные зоны», - отметил премьер-министр.

По его словам, Украину нельзя сделать оффшорной территорией, поскольку у нее есть социальные и другие обязательства перед гражданами.

«Но вот создать в Украине благоприятные условия с тем, чтобы наш капитал спокойно себя чувствовал в нашей стране - вот это наша перспективная и главная задача. Когда мы это сделаем, мы получим колоссальный приток инвестиций. Пока, к сожалению, у нас нет такого климата и условий, чтобы капитал сюда приходил. Это большой наш недостаток, наша большая недоработка», - резюмировал Н.АЗАРОВ.

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Азаров считает невыгодной переработку российской нефти на украинских НПЗ при нынешней вывозной пошлине из РФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает невыгодной переработку российской нефти на украинских нефтеперерабатывающих заводах при нынешней вывозной пошлине на нефть из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня, 27 января, во время встречи с профсоюзными организациями.

«Если бы россияне снизили, например, экспортную пошлину, цена на нефть была бы ниже, значит выгодно было бы у нас перерабатывать нефть – на наших нефтеперерабатывающих заводах. А вот при такой ценовой политике нашего партнера, к сожалению, невыгодно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что на сегодняшний день при существующих ценах на нефть невыгодно перерабатывать ее на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. «Вот скажите, если россияне сейчас экспортную пошлину на нефть берут примерно 500 с лишним долларов на тонне, да сама нефть стоит где-то 620 примерно плюс налоги и транспорт. Во что обойдется этот бензин при переработке его на нашем заводе. Он будет дороже, чем завезенный бензин из Беларуси, Литвы и т.д.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские НПЗ, по оперативным данным, в 2011 году сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн. тонн.

В 2011 году украинские НПЗ переработали 9,049 млн. тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. В Украине есть шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.

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Азаров считает, что некоторые органы местного самоуправления занимаются самоуправством

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что органы местного самоуправления в некоторых регионах занимаются излишним самоуправством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 27 января, во время встречи с профсоюзами, в ходе обсуждения вопроса о повышении коммунальных тарифов.

«Местное самоуправление у нас в последние годы считает, что никто не должен вмешиваться в их дела. Вот они такие сами – с усами», - сказал Н.АЗАРОВ.

В пример представителей таких органов самоуправления Н.АЗАРОВ привел мэра Сум Геннадия МИНАЕВА.

«Есть такой некий господин МИНАЕВ – мэр Сум. Так он публично даже выступил – говорит – да что там АЗАРОВ… А вот мы приняли решение, и нам АЗАРОВ не указ. Но он (Г.МИНАЕВ) отменил уже свое решение. Нашлось достаточно аргументов, чтобы его убедить в том, что премьер-министр есть премьер-министр», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство примет все необходимые меры для неповышения каких-либо тарифов без веских оснований.

Как сообщал УНИАН, также сегодня в Киеве во время встречи с профсоюзами Н.АЗАРОВ выразил надежду, что власти Харькова сегодня пересмотрят свое недавнее решение о повышении коммунальных тарифов.

Он напомнил, что правительство поручило местным властям в 2012 году безобоснованно не повышать какие-либо тарифы.

Справка УНИАН. 20 декабря 2011 года исполнительный комитет Харьковского городского совета утвердил новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий коммунальной формы собственности. Новые тарифы квартплаты вступили в силу с 1 января 2012 года. Тариф рассчитываться для каждого дома отдельно. Минимальный тариф составляет 0,79 грн. за 1 кв. м, максимальный, - 2,995 грн.

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