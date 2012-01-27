НЕПОГОДА В УКРАИНЕ (обновляется)

Обновлено на 19.00

Коммунальные службы должны перейти на усиленный режим работы в связи понижением температуры до -33° - Клюев

Правительство поручило всем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и экономики, перейти на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством с полной готовностью к быстрому устранению сложных ситуаций, которые могут возникать в условиях низких внешних температур.

Как сообщает Правительственный портал, об этом первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил сегодня на селекторном совещании относительно организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания при участии руководителей всех регионов Украины.

«Украину ожидает похолодание по всей территории, а в восточных, центральных и северных областях 1-5 февраля – до минус 29-33 градусов, достигая критериев стихийного гидрометеорологического явления», - сообщил А.КЛЮЕВ.

По его словам, ослабление морозов и кратковременный снег, по предварительным расчетам, ожидаются только с 7 февраля.

«Нельзя допускать аварий на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса. Не должно возникать чрезвычайных ситуаций в заведениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения и на промышленных объектах», - заявил А.КЛЮЕВ.

Также правительство поручило создать в министерствах, других центральных органах исполнительной власти и в регионах, а также в городах и районах штабы под председательством первых заместителей председателей указанных органов власти, которые будут контролировать ситуацию и принимать меры о немедленном урегулировании проблемных вопросов.

Руководство центральным штабом, который должен обеспечить координацию работы всех штабов, по поручению премьер-министра Украины будет осуществлять первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли.

А.КЛЮЕВ обратил внимание руководителей центральных и местных органов исполнительной власти на персональную ответственность за организацию работы по обеспечению нормальной жизнедеятельности государства и безусловного выполнения поручений.

«В случае осложнения ситуации докладывать немедленно дежурному Центрального штаба при Кабинете министров и мне лично», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что вследствие экстремальных погодных условий по состоянию на 6.00 27 января отключены от электроснабжения 29 населенных пунктов - 27 в Херсонской области и 2 в Одесской. Большинство случаев вызвано срабатыванием систем защиты на трансформаторных подстанциях и обрывами линий электропередач.

На протяжении 23-26 января произошли аварии на теплотрассе в Киеве (без тепла остались 33 жилых дома), в Черновца (отключено от тепла общежитие) и в Виннице (4 улицы остались без отопления), сказал первый вице-премьер-министр Украины.

***

Коммунальные службы должны перейти на усиленный режим работы в связи понижением температуры до -33° - Клюев

Правительство поручило всем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и экономики, перейти на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством с полной готовностью к быстрому устранению сложных ситуаций, которые могут возникать в условиях низких внешних температур.

Как сообщает Правительственный портал, об этом первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил сегодня на селекторном совещании относительно организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания при участии руководителей всех регионов Украины.

«Украину ожидает похолодание по всей территории, а в восточных, центральных и северных областях 1-5 февраля – до минус 29-33 градусов, достигая критериев стихийного гидрометеорологического явления», - сообщил А.КЛЮЕВ.

По его словам, ослабление морозов и кратковременный снег, по предварительным расчетам, ожидаются только с 7 февраля.

«Нельзя допускать аварий на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса. Не должно возникать чрезвычайных ситуаций в заведениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения и на промышленных объектах», - заявил А.КЛЮЕВ.

Также правительство поручило создать в министерствах, других центральных органах исполнительной власти и в регионах, а также в городах и районах штабы под председательством первых заместителей председателей указанных органов власти, которые будут контролировать ситуацию и принимать меры о немедленном урегулировании проблемных вопросов.

Руководство центральным штабом, который должен обеспечить координацию работы всех штабов, по поручению премьер-министра Украины будет осуществлять первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли.

А.КЛЮЕВ обратил внимание руководителей центральных и местных органов исполнительной власти на персональную ответственность за организацию работы по обеспечению нормальной жизнедеятельности государства и безусловного выполнения поручений.

«В случае осложнения ситуации докладывать немедленно дежурному Центрального штаба при Кабинете министров и мне лично», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что вследствие экстремальных погодных условий по состоянию на 6.00 27 января отключены от электроснабжения 29 населенных пунктов - 27 в Херсонской области и 2 в Одесской. Большинство случаев вызвано срабатыванием систем защиты на трансформаторных подстанциях и обрывами линий электропередач.

На протяжении 23-26 января произошли аварии на теплотрассе в Киеве (без тепла остались 33 жилых дома), в Черновца (отключено от тепла общежитие) и в Виннице (4 улицы остались без отопления), сказал первый вице-премьер-министр Украины.

Клюев поручил проинформировать население о необходимых мерах в условиях значительного похолодания

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил председателям областных государственных администраций провести разъяснительную работу для населения на местном и региональном телевидении о необходимых мерах в условиях значительного похолодания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение А.КЛЮЕВ дал в ходе селекторного совещания с руководством регионов.

Он отметил, что Министерство здравоохранения совместно с Государственным комитетом телевидения и радиовещания разработают специальные программы, которые будут транслироваться на центральных телеканалах, с разъяснениями для граждан относительно действий при первых признаках переохлаждения или обморожения.

«Необходимо организовать такие же передачи на местных телеканалах, чтобы наше население было в полной мере осведомлено, как себя вести в условиях достаточно низких температур. Также необходимо обеспечить систематическую разъяснительную работу среди населения относительно безопасного использования газа в быту», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

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В КГГА заявляют о значительном уменьшении количества аварий на теплосетях

Киев. 27 января. УНИАН. В Киевской городской государственной администрации заявляют о значительном уменьшении количества аварий на теплосетях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя горгосадминистрации Александра МАЗУРЧАКА.

Он отметил, что, с учетом общего состояния жилищно-коммунального хозяйства и изношенности сетей, возникновение прорывов на трубах – явление неизбежное. Однако можно констатировать стойкую тенденцию к уменьшению неисправностей и аварий в системе теплоснабжения. А.МАЗУРЧАК напомнил, что в прошлом году столичная власть начала реализовывать программу по замене старых инженерных сетей города.

«Последние четыре года каждый отопительный сезон мы имели прирост количества аварий на сетях – 10%. В этом году, совместными усилиями, благодаря тщательной подготовке к отопительному сезону и существенным вложениям в развитие сетей, нам удалось сломать тенденцию роста количества аварий. Сегодня мы уверенно говорим о том, что их количество уменьшилось наполовину, а время ликвидации прорывов сократилось вдвое», – сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, на сегодняшний день главная задача – осуществить мониторинг и зафиксировать наиболее проблемные участки сетей для того, чтобы в подготовительный период оперативно их заменить.

Представитель КГГА отметил при этом, что в случае возникновения аварии, к ликвидации последствий привлекают специалистов «Киевэнерго», коммунальные службы города, а также специально созданную группу быстрого реагирования на аварийные ситуации, которая тесно сотрудничает с МЧС Украины и Главным управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, спасательный отряд которого состоит из 96 человек.

А.МАЗУРЧАК напомнил, что персональную ответственность за ликвидацию аварий на своих территориях несут председатели районных госадминистраций.

«Программа комплексного обновления инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства столицы будет реализовываться за счет инвестиционной составляющей «Киевэнерго» и финансирования из городского бюджета. За один год все проблемы решить невозможно, однако курс городской власти направлен на наведение системного порядка в городском хозяйстве, в том числе и в вопросах замены сетей», – добавил он.

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КГГА заявляет, что столица готова к похолоданию – мобилизованы все коммунальные службы

Столичное городское хозяйство готово к работе в условиях значительного похолодания. Уже мобилизованы все коммунальные службы, которые работают в круглосуточном режиме. В структурных подразделениях Киевской городской и районных в городе государственных администрациях, а также предприятиях коммунальной собственности обеспечено круглосуточное дежурство диспетчерских служб и специализированной аварийной техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, все аварийные повреждения оперативно ликвидируются специализированными организациями и балансодержателями зданий, как правило, в течение суток. Для контроля и координации действий по своевременному и качественному устранению аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения города создана группа быстрого реагирования на аварийные ситуации во время прохождения отопительного сезона.

Городские службы постоянно контролируют состояние прохождения отопительного сезона. Информация о повреждении на тепловых сетях и, как следствие, отключении домов поступает в городскую диспетчерскую и передается в Киевскую городскую государственную администрацию.

Так, с начала отопительного сезона на сетях центрального отопления возникло 483 повреждения, что составляет 39,6% от общего количества прорывов за такой же период в прошлом году (1221 повреждение).

Работают коммунальщики и ради безопасности киевлян. По состоянию на сегодняшний день от снежного покрова очищено 60% жилых домов, работы продолжаются. Аварийные службы объединили усилия с представителями жилищно-эксплуатационных организаций для того, чтобы очистить дома от сосулек и наледи. Жилищные организации города укомплектованы снегоуборочной техникой и песчано-соляною смесью.

На дорогах столицы работают около 400 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Кроме того, на расчистке остановок общественного транспорта, подходов к подземным пешеходным переходам и тротуарам, которые обслуживаются ДЭУ районов, ежедневно работают около 450 человек. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» проводит работу по вывозу снега с дорог города. Для ликвидации снежных валов привлечена тяжелая специальная дорожная техника. С начала ненастья уже вывезено 67735 тонн снега, использовано 16199,3 тонн технической соли и 8980 тонн песчано-соляной смеси.

«Конечно, из-за погодных условий в работе столичного хозяйства могут возникать проблемы. Коммуникации в городе, преимущественно, старые, но мы мобилизовали все службы, активизировали и наладили их работу. Эффективно работает штаб. Мы готовы к похолоданию», – подчеркнул председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

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На завтра по Украине синоптики прогнозируют днем до 15° мороза На завтра по Украине синоптики прогнозирует днем до 15° мороза.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 28 января будет холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22° мороза, на севере Левобережья до 25°, днем 10-15° мороза; в Закарпатье и в Крыму ночью 7-12°, днем 2-7° мороза (на Южном побережье Крыма на протяжении суток 0-5° мороза). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 17-22 м/с, ночью местами 25 м/с. На дорогах страны гололедица.

В Киевской области завтра холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22°, днем 10-15° мороза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве холодная без осадков погода с температурой ночью 18-20°, днем 12-14° мороза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

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В Крыму из-за шквального ветра обесточены 15 сел

В Крыму из-за шквального ветра, который вечером 26 января повредил линии электропередач, обесточены 15 сел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, обесточены 7 сел в Ленинском районе, 4 – в Джанкойском, 2 – в Черноморском, по одному в Нижнегорском районе и неподалеку от Керчи.

В целом света нет в 2,5 тысячах частных домов.

Бригады электриков проводят ремонтные работы.

Согласно прогнозу погоды, в Крыму сегодня сохраняется северо-восточный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, местами до 28 м/с.

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Балога поручил руководителям областных управлений МЧС установить дополнительные пункты обогрева во всех городах

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА поручил руководителям областных управлений МЧС с 27 января установить дополнительные пункты обогрева в каждом районном центре, городах областного подчинения и увеличить количество таких пунктов в областных центрах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, соответствующее поручение связано с усилением морозов до 29-33 градусов ниже нуля по территории Украины.

В период низких температур будет усилен мониторинг обстановки в регионах с целью оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в системах жизнеобеспечения населения.

Совместно с местными органами власти будут определены места установления пунктов обогрева, которые будут обеспечиваться продуктами питания (горячий чай, хлеб, сахар, бутерброды и т. п.).

В пунктах обогрева будет организовано круглосуточное посменное дежурство личного состава.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие 10 суток в Украине ожидается очень холодная, преимущественно без осадков погода. В частности 1-5 февраля минимальная температура воздуха в восточных, центральных и северных областях будет понижаться ночью до –29-33°С, достигая уровней стихийного гидрометеорологического явления.

28-31 января прогнозируется температура ночью -17-23°С, днем -11-16°С. В восточных областях и на севере Левобережья ожидается температура ночью -23-29°С, днем -17-23°С.

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В Херсонской области из-за штормового ветра обесточены 27 населенных пунктов

В Херсонской области из-за штормового ветра обесточены 27 населенных пунктов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в регионе из-за сильного ветра (до 25-30 м/с) к утру 27 января обесточены 27 населенных пунктов в 7 районах области - Бериславском, Великоалександровском, Великолепетихском, Геническом, Нововоронцовском, Цюрупинском и Чаплынском.

В частности, отключена 151 трансформаторная подстанция, повреждены 2 воздушных линии (ЛЭП) напряжением 35-150 кВ и 15 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

На восстановительных работах в районах области работают 35 бригад ОАО «Херсоноблэнерго» - всего 150 человек и 46 единиц техники.

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В Виннице открыт пункт обогрева для малозащищенных слоев населения В Виннице, в парковой зоне напротив центрального автовокзала, открыт пункт обогрева для малоимущих и беспризорных.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Управления МЧС в Винницкой области Александр КУТОВЫЙ.

По его словам, пункт, который состоит из двух больших воинских палаток, установлен УМЧС с целью предупреждения переохлаждения бездомных граждан.

А.КУТОВЫЙ отметил, что при необходимости в городе будут установлены дополнительные палатки. Один такой пункт обогрева может одновременно вместить около 50 лиц.

Посетителей пункта будут обеспечивать пищей: горячим чаем с сахаром, салом, бутербродами и т. п. Выдача продуктов будет осуществляться в одноразовой посуде.

В пункте обогрева, который будет действовать ориентировочно до 7 февраля, то есть до времени, когда начнет повышаться температура воздуха, круглосуточно посменно будут дежурить бойцы личного состава спасательной службы.

По информации Винницкого гидрометеорологического центра, на территории области с 26-27 января ожидается понижение температуры воздуха до -25°С, которая сохранится до начала февраля.

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