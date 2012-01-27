ТОП-5 (день-вечер)

Средняя зарплата в декабре увеличилась на 12% - до 3054 грн.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем повысилась на 12%, или на 327 грн., и на 1 января 2012 года составила 3,054 тыс. грн. В то же время по сравнению с декабрем 2010 года средняя зарплата выросла на 16,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 января т.г. наблюдался в Киеве – 4,819 тыс. грн. (в декабре 2011 года средняя зарплата выросла на 15,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 15,5%), а также в Донецкой области – 3,439 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 7,4%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 16,4%), Луганской — 3,346 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 18,1%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 27,2%) и Киевской области – 3,245 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 13,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — рост на 22,6%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области – 2,132 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 6,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 4,4%), Черниговской – 2,211 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 8%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 13,3%) и Херсонской области – 2,274 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 10,8%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 10,4%).

В целом рост уровня средней заработной платы в декабре 2011 года наблюдался во всех областях, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым.

В частности, на 1 января т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,678 тыс. грн. (в декабре 2011 года — рост на 12,7%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 16,9%), в Винницкой области – 2,396 тыс. грн. (+8,7%; +16,2%), Волынской — 2,292 тыс. грн. (+10,4%; +14,9%), Днепропетровской — 3,064 тыс. грн. (+7,5%; +15,4%), Житомирской – 2,399 тыс. грн. (+12,4%; +12,4%), Закарпатской – 2,494 тыс. грн. (+17,6%; +10,2%), Запорожской – 2,954 тыс. грн. (+10%; +15,6%), Ивано-Франковской – 2,461 тыс. грн. (+9,8%; +11%), Кировоградской – 2,414 тыс. грн. (+8,4%; +17,1%), Львовской – 2,533 тыс. грн. (+10,1%; +12,5%), Николаевской – 2,848 тыс. грн. (+13,7%; +13,4%), Одесской – 2,822 тыс. грн. (+14%; +16,8%), Полтавской – 2,911 тыс. грн. (+14,8%; +13,8%), Ривненской – 2,693 тыс. грн. (+19,3%; +14,2%), Сумской – 2,474 тыс. грн. (+9,7%; +15,5%), Харьковской – 2,798 тыс. грн. (+11,7%; +16,7%), Хмельницкой – 2,39 тыс. грн. (+10,2%; +10,7%), Черкасской – 2,479 тыс. грн. (+10,6%; +20,1%), Черновицкой области – 2,32 тыс. грн. (+12,1%; +11,2%), в Севастополе — 2,974 тыс. грн. (+15,8%; +9,7%).

По данным Госстата, размер фонда оплаты труда в январе-декабре 2011 года составил 342,575 млрд. грн., что на 15,3% больше, чем в январе-декабре 2010 года.

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Украина впервые за последние годы снизила производство кондитерских изделий

Предприятия ассоциации «Укркондпром», в которую входят почти все крупнейшие производители сладких изделий, в 2011 году, впервые за несколько последних лет снизила производство кондитерских изделий на 2,2% - до 1,064 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Бисквит-Шоколад».

По мнению участников рынка, этот сигнал является тревожным для отрасли. «Как минимум, лет десять подряд до этого объемы производства с каждым годом только росли, причем даже в кризисные 2008-2009 годы; менялась только динамика роста, но сам тренд подъема был неизменным», - подчеркнула президент корпорации «Бисквит-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО.

Она сообщила, что по итогам 2011 года производство продукции по предприятиям отраслевой ассоциации «Укркондитер» составило 97,8% к уровню 2010 года. Кроме того, А.КОВАЛЕНКО обратила особое внимание на то, что общую картину «не спас» четвертый квартал, на который обычно приходится пик сезонного спроса в преддверии новогодних праздников. Более того, за декабрь 2011 года было выпущено всего 88,6% кондитерской продукции к декабрю 2010 года. «Почти 12% падения производства в канун Нового года и Рождества говорит о том, что потребитель резко изменил модель своего поведения и стал намного более рачительным в тратах. Такого декабря просто не припомню, наверное, даже в 90-х годах люди перед праздниками позволяли себе больше. Да и во время недавнего финансового кризиса инерция мышления еще срабатывала, и люди не считали сладости избыточной роскошью. Итоги прошлого года - серьезный сигнал, который, с моей точки зрения, однозначно говорит о том, что вторая волна кризиса для Украины стала реальностью», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

Среди основных причин снижения производства в кондитерской промышленности она назвала, в первую очередь, подорожание изделий из-за роста цен на сырье, энергоресурсы, транспортные расходы и увеличения оплаты труда. «Рост себестоимости кондитерской продукции происходит на фоне снижения реальных доходов граждан, поскольку они также вынуждены больше платить за квартиру, коммунальные услуги и т.д. Таким образом, покупательская способность падает, а люди начинают больше экономить», - отметила она.

По ее словам, тенденция снижения производства характерна для многих компаний отрасли. «Если кто-то «падает» меньше, то исключительно за счет экспортных поставок, однако и возможности экспорта все время сужаются. Во-первых, страны Таможенного союза ввели защитные пошлины или усложнили условия работы для наших производителей, во-вторых, производители не получили возможности компенсировать эти потери, так как не было подписано соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, в-третьих, почти во всем мире ощущается дыхание второй волны кризиса, и потребление снижается», - сказала она.

Негативно, по ее словам, на производителях сказывается и проблема возврата НДС со стороны государства, поскольку отрасль теряет возможности для развития и снижает свою конкурентоспособность.

Кроме того, подчеркнула А.КОВАЛЕНКО, результаты года могут свидетельствовать о еще одной новой тенденции. «Полагаю, что возможно достигнуто насыщение рынка кондитерских изделий в Украине, и если это так, то нам всем придется учиться работать в более жестких конкурентных условиях», - подытожила руководитель компании.

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Госфининспекция проверит обоснованность повышения тарифов на ЖКУ

Государственная финансовая инспекция Украины в феврале 2012 года начнет проверку коммунальных предприятий сферы ЖКХ по обоснованности повышения тарифов на услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инспекции.

«Высшее руководство государства выразило обеспокоенность относительно необоснованного и самовольного повышения тарифов на коммунальные услуги отдельными органами местного самоуправления и жилищно-коммунальными предприятиями. Для урегулирования этой проблемы мы и начинаем данные проверки», - сказал председатель Госфининспекции Украины Петр АНДРЕЕВ.

По данным пресс-службы, инспекция намерена проверить все коммунальные предприятия сферы ЖКХ, которые увеличили размер тарифов на свои услуги в 2011 и 2012 годах. В частности, специалисты Госфининспекции проверят обоснованность и экономическую целесообразность повышения тарифов, а также формирование непроизводственных затрат и себестоимости услуг.

П.АНДРЕЕВ добавил, что во время контрольных мероприятий будет проверяться законность использования средств, оплаченных потребителями коммунальных услуг.

«В органы власти поступают жалобы граждан на ЖЭКи, которые не предоставляют коммунальные услуги, даже если эти услуги оплачены на 100%. То есть люди платят за уборку подъездов, придомовых территорий, вывоз мусора, но эти работы не выполняются», - подчеркнул председатель Госфининспекции.

В случае выявления необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги соответствующие материалы Госфининспекция передаст в правоохранительные органы, а также проинформирует Кабинет министров Украины.

При наличии у граждан информации о повышении тарифов на коммунальные услуги, руководство Госфининспекции просит сообщать об этом по телефону доверия: (044) 425-38-18.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, на встрече с профсоюзами, в ходе обсуждения вопроса о повышении коммунальных тарифов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что органы местного самоуправления в некоторых регионах занимаются излишним самоуправством.

Также 25 января Н.АЗАРОВ поручил министру регионального развития и ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ продолжить работу по отмене решений о необоснованном повышении коммунальных тарифов в регионах.

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Украина увеличила суточное потребление импортного газа до 115-120 млн. кубометров

Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 115-120 млн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам готовности регионов к аномальным холодам.

По его словам, среднесуточный отбор газа их подземных хранилищ газа вырос до 90-100 млн. кубических метров.

Как сообщал УНИАН, сегодня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что гарантирует надежное газообеспечение всех потребителей Украины за счет объемов природного газа, который добывается в Украине, импортируется по внешнеэкономическим контрактам, а также хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ).

«Нафтогаз Украины» заверил, что поступление и потребление природного газа в 2012 году сбалансированы в полной мере с учетом возможных перепадов температур.

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», объем активного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет 14,8 млрд. куб. м, что позволяет в полном объеме выполнять заявки украинских потребителей.

Напомним, в ближайшее время синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в Украине, в некоторых районах – до 30-32 градусов мороза.

Из-за ожидающихся морозов Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении с понедельника, 30 января, каникул для средних учебных заведений. По всей стране открываются пункты обогрева для бездомных и малоимущих граждан.

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Украина изучает возможность покупки газа в одной из стран Европы, заявляет Азаров Украина изучает возможность покупки газа в одной из стран Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Одним из предложений по альтернативным источникам поставки газа в Украину как раз и является покупка газа в одной из европейских стран. Сейчас это предложение прорабатывается и с экономической, и с технической точки зрения», - сообщил Н.АЗАРОВ в ответ на вопрос, не выгоднее ли Украине газ покупать в одной из стран Европы по договорной цене.

Напомним, что Украина одним из альтернативных вариантов рассматривает возможность закупки газа на спотовых рынках.

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