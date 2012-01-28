Сегодня отмечается Международный день защиты персональных данных
Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день защиты персональных данных.
Этот день был введен по случаю открытия для подписания 28 января 1981 года Конвенции Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.
По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, сегодня 78 стран внедрили механизмы защиты персональных данных на уровне законов. В частности, к конвенции присоединились 43 государства - члена Совета Европы, включая Украину, в том числе 27 государств - членов Европейского Союза.
Количество таких стран постоянно растет. Если в 70-х годах их было всего 7, в 80-х - 10, в 90-х - 19, то в 2000-х уже 42.
Министр юстиции отметил, что конвенция стала первым международным обязующим инструментом в сфере защиты персональных данных, она определила механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также дала определение понятия «персональных данных».
Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предложенными указанной конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и неиспользование их не совместным с этими целями образом.
Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, что делает невозможным случайное или несанкционированно уничтожение или случайную утрату, а также предотвращает несанкционированный доступ, изменение или распространение персональных данных.
Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных. В частности, на сегодняшний день Евросоюзом принято 3 директивы, которые стала основой законодательства о защите персональных данных всех государств ЕС.
Также основные принципы защиты персональных данных были введены и ведущими международными организациями, среди которых Организация Объединенных Наций, Международная организация экономического сотрудничества и развития, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Экономический союз Восточно-Африканских стран, Ассоциация Юго-Восточных Азиатских наций.
А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщил, что странами Евросоюза осуществляется работа по пересмотру и модернизации документов, которые касаются защиты персональных данных, в частности текста самой конвенции, а также директивы № 95/46/ЕС Европарламента и Европейского совета «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном перемещении таких данных».
Это, по словам министра, связано со стремительным развитием за последние десятилетия информационной и телекоммуникационной сферы, с внедрением новых технологий, а также распространением инновационных, глобализацинных и интеграционных процессов.
Международное сообщество пришло к выводу, что конвенция должна остаться простым, сжатым и технологически нейтральным инструментом, в то же время признавая новые характеристики современных и будущих технологий.
Дальнейшее развитие должны получить концепция предоставления согласия на обработку персональных данных, принципы осведомленности субъектов персональных данных, использование и распространение информации о лице, распространение обработки данных в обезличенном виде, усиление институционной возможности уполномоченного органа по вопросам защиты персональных данных.
Кроме того, основными направлениями совершенствования законодательства ЕС в сфере защиты персональных данных станет облегчение доступа к собственным персональным данным, повышение уровня ответственности владельцев и распорядителей баз персональных данных, уменьшение рисков во время распространения персональных данных в сети Интернет, предоставление больших административных полномочий органам по вопросам защиты персональных данных.
*** В Украине Закон № 2297-VІ «О защите персональных данных» был принят 1 июня 2010 года.
Закон создал правовые принципы обеспечения защиты персональных данных и привел законодательство Украины в соответствие с международными стандартами, в частности, с Конвенцией Совета Европы № 108 о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных и Дополнительным протоколом к Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных относительно органов надзора и трансграничных потоков данных (ратифицированных 6 июля 2010 года Законом Украины № 2438-VІ).
9 декабря 2010 года Указом Президента № 1085/2010 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» была образована Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных. Деятельность службы направляется и координируется Кабинетом министров через министра юстиции.
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