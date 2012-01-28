Азаров предлагает закрепить в Украине постоянный часовой пояс

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что в Украине необходимо закрепить часовой пояс, в котором расположена большая часть страны, и сделать его постоянным.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время общения с пользователями социальной сети Facebook.

По словам Н.АЗАРОВА, сейчас готовится правительственное решение по урегулированию вопроса о переходе на летнее и зимнее время. «Сейчас готовится это решение, и в процессе подготовки Министерство экономики, которому это поручено, собирает мнения заинтересованных министерств. Это решение будет рассмотрено, и опираться оно будет, в первую очередь, на то обстоятельство, в каком часовом поясе находится большая часть территории Украины. И мое мнение заключается в том, что мы это поясное время должны сделать постоянным временем», - считает он.

При этом премьер отметил, что это будет удобно, прежде всего, для граждан. «А аргументы, насколько мы будем отставать от той или другой страны, являются, по моему мнению, второстепенными», - сказал Н.АЗАРОВ.

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