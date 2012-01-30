ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Стоимость полисов «автогражданки» снова вырастет» пишет: цены на полисы ОСАГО в некоторых регионах Украины увеличатся практически вдвое, утверждают эксперты. Таковы итоги законодательных нововведений Нацфинуслуг, которые вступили в силу в конце 2011 года…

http://delo.ua/finance/stoimost-polisov-avtograzhdanki-snova-vyrastet-172592/

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Также «Дело» в публикации «Итоги Давоса: кризис приведет к гибели капитализма, а Украина оказалась в изоляции» пишет: всемирный экономический форум в Давосе, призванный вдохнуть заряд оптимизма, вверг мировых лидеров в пессимистичное уныние - жить капиталистической модели осталось 3-4 года. Украина же попала в международную изоляцию…

http://delo.ua/world/itogi-davosa-krizis-privedet-k-gibeli-kapitalizma-a-ukraina-ok-172569/

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«Дело» в публикации «Минэкономразвития предлагает отменить минимальные цены на сахар» пишет: ведомство предлагает отменить минимальные цены на сахар и сахарную свеклу, поскольку это мешает работе рынка в условиях перепроизводства…

http://delo.ua/business/minekonomrazvitija-predlagaet-otmenit-minimalnye-ceny-na-sahar-172583/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина защитилась от российского спирта», в котором пишет: Украина ввела импортные пошлины на российский метанол на фактически заградительном уровне — 58%. Эти меры инициировал северодонецкий "Азот", для которого газ - основное сырье для выпуска метанола - обходится дороже, чем для российских предприятий. Но основные поставщики все равно получили исключительные условия: для "Еврохима" ставка останется нулевой, а для "Щекиноазота" — всего 10%…

http://www.kommersant.ua/doc/1861741

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «В Николае Азарове заговорил ученый», в котором пишет: премьер-министр прочел публичную лекцию в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова. Общаясь со студентами, Азаров впервые изложил подробности своих переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. В завершение мероприятия премьер выразил сожаление, что предпочел научной карьере работу в органах государственной власти…http://www.kommersant.ua/doc/1861541

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Издание «Экономические известия» в публикации «Деньги встали на рельсы» пишет: в 2012 г. украинские банки выведут из страны от $4 до $8 млрд., что станет рекордом оттока капитала с 2008 г. Такой стремительный уход внешних кредитов связан, прежде всего, с растущей стоимостью капитала для стран Восточной Европы. Эксперты считают, что остановить отток капитала при сохранении запрета на валютные кредиты невозможно…

http://markets.eizvestia.com/full/dengi-vstali-na-relsy

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Национальные особенности борьбы с коррупцией», в котором пишут: одно из требований Еврокомиссии по либерализации визового режима между Украиной и ЕС - создание у нас антикоррупционного органа. Но Европе неведом местный парадокс: чем больше у нас борются с коррупцией, тем она сильнее…

http://state.eizvestia.com/full/nacionalnye-osobennosti-borby-s-korrupciej

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украину из России идет чума: в пограничных селах массово уничтожают свиней» пишет: в России бушует африканская чума. Вспышки вирусного заболевания свиней зарегистрированы в Ростовской, Саратовской, Оренбургской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. В Мариуполе опасаются, что африканская чума может добраться и сюда, а потому ветеринары приняли решение ликвидировать более 200 свиней. Свинофермы на юге Донецкой области перешли на закрытый режим работы…

http://www.segodnya.ua/news/14333186.html

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Также «Сегодня» в публикации «Из-за морозов с прилавков пропадут овощи» пишет: тем, кто не запас впрок картофеля и свежих овощей да фруктов, похоже, возможно, придется временно перейти на макароны и консервацию - эксперты прогнозируют, что из-за сильных морозов в городах скоро начнутся перебои с «борщовым набором»…

http://www.segodnya.ua/news/14333202.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Совершается крупнейшая сделка в истории российского животноводства» пишет: самое большое в России молочное хозяйство может появиться в Пензенской области: Olam International, один из крупнейших в мире трейдеров сельхозпродукции, и «Русмолко» готовы вложить рекордную для отрасли сумму — до 500 млн. долларов…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1488178/krupnyj_rogatyj_rekord

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Также «Ведомости» в публикации «Предвыборное сдерживание цен на бензин может быть оплачено из бюджета» пишут: государство может компенсировать нефтяникам предвыборное замораживание розничных цен на моторное топливо. Вице-премьер Игорь Сечин поручил разработать механизм компенсации - через снижение экспортных пошлин на дизтопливо и мазут…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1488180/benzin_iz_byudzheta

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Издание «Известия» в публикации «Россия предлагает Японии газ и визы, а острова - историкам» пишет: Токио расположен к более интенсивному экономическому сотрудничеству с Россией, несмотря на нерешенную территориальную проблему…

http://izvestia.ru/news/513467

(УНИАН)