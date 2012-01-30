Анонс на 30 января

* Пресс-конференция на тему: «Легализация малого бизнеса в городе Киеве». В работе примет участие начальник Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики Киевской городской государственной администрации Людмила Денисюк.

* Пресс-конференция на тему: “Урожай-2012: что не засохло, то вымерзнет?”. Организатор - ГолосUA. Участники: начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, главный научный сотрудник отдела агрохимии и физиологии растений Национального научного центра Института земледелия НАНУ, член-корреспондент Европейской академии естественных наук, Эдуард Дегодюк и президент «Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов» Иван Томич.

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