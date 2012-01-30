Курс НБУ на 30.01.12

Официальный курс НБУ на 30.01.12100 USD – 798.9700 (27 января – 798.9800)100 EUR – 1050.2461 (27 января – 1050.2592)10 RUR – 2.6314 (27 января – 2.6317) Учетные курсы банковских металлов на 30.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-137582.63 (27 января-136865.27)961 XAG 10 Серебро-2674.95 (27 января-2664.60)962XPT10Платина-128873.86(27 января-127597.11)964XPD10Палладий-54729.45 (27 января-55609.01)

Официальный курс НБУ на 30.01.12 100 USD – 798.9700 (27 января – 798.9800) 100 EUR – 1050.2461 (27 января – 1050.2592) 10 RUR – 2.6314 (27 января – 2.6317) Учетные курсы банковских металлов на 30.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-137582.63 (27 января-136865.27) 961 XAG 10 Серебро-2674.95 (27 января-2664.60) 962XPT10Платина-128873.86(27 января-127597.11) 964XPD10Палладий-54729.45 (27 января-55609.01)

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